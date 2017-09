Bērnu rotaļu laukums — viena no pilsētas vizītkartēm 19.09.2017

Paula Kārkluvalka

paulakarkluvalka@gmail.com

63223336 63223336 Tweet

Šovasar, ieguldot nedaudz vairāk par 10 000 eiro, Talsu pilsētas bērnu laukums ieguvis papildu rotaļu elementus. Tomēr ne viens vien bērnu vecāks ir sašutis par Talsu pilsētas bērnu laukuma kopējo stāvokli. Pirms pāris dienām sociālajā vietnē facbook.com cilvēki dalījās ar kāda talsenieka ierakstu, kurš viedokli izteica, ievietojot bildes, kas vēsta par veco elementu žēlīgo izskatu. Bilžu komentētāji ieteica Talsiem ņemt piemēru no Tukuma un Ventspils, šo pilsētu bērnu laukumi tiekot uzturēti daudz labākā stāvoklī.

Ar sociālajā vietnē facebook.com Anda Lepša ievietotajām bērnu laukuma fotogrāfijām līdz ceturtdienas pusdienlaikam dalījušies 166 cilvēki, tā paužot atbalstu vīrieša viedoklim. Andis sarunā atklāj, ka šajā gadījumā saskata līdzības ar bijušo Talsu skeitparku, kura uzturēšanai nekad neatlika līdzekļi, līdz to kādā dienā demontēja un aizveda uz izgāztuvi, vietā neko jaunu neuzstādot. «Tas pats draud arī mūsu bērnu laukumam, ja to tā var saukt. Problēma ir tā, ka atrakcijas tiek uzstādītas, bet tās netiek apsaimniekotas. Runājot par segumu, vajadzētu ņemt piemēru no Ventspils vai Tukuma, tur jūtams, ka par bērniem tiek domāts! Grants segums bērnu laukumam nav piemērots,» saka Andis. Viņš iezīmē, ka laukumā nepatīkamu uzturēšanos padara arī tajā nepiederošu personu atrašanās: tajā vai tā tuvumā nācies sastapties ar iereibušiem cilvēkiem. Viņaprāt, bērnu laukumu vajadzētu norobežot, bērnu laukumu ieskaujot ar žogu, kā tas ir citos novados.

Sarunā ar vairākām mammām, iezīmējas, ka bērnu laukumā būtu nepieciešama lielāka kontrole. Teju katra mamma saskārusies ar situāciju, ka nākas skolniekiem, kuri ir pietiekami lieli, lai laukumā uzturētos bez vecākiem, aizrādīt vai vismaz pabrīnīties par bērnu uzvedību. Divu bērnu māmiņa Rita stāsta: «Biju ar meitiņu bērnu laukumā un vēroju: kāds puisis, kurš varētu mācīties piektajā vai sestajā klasē, bija uzkāpis virs jaunā rotaļu elementa — slidkalniņa — caurules — un ar visu spēku pa to lēkāja. Bērnu neuztrauca apkārtējo skatieni, un šķietami savā darbībā viņš neko sliktu nesaskatīja. Žēl, ka netiek cienīts īpašums!» Viņas piedzīvotajam pievienojas arī divu bērnu mamma Aiga: «Talsu bērnu laukumu grūti salīdzināt ar, piemēram, Ventspils bērnu laukumu. Tajā pat nevar braukt ar velosipēdu, šovasar redzēju, ka apsargs izteica par to aizrādījumu. Savukārt Talsos situācija ir citāda — nesen nācās kādam pusaudzim aizrādīt, ka atrakcijas domātas visiem. Pabiedēju, ka, lai paskatās uz augšu — pašvaldības policija visu vēro kamerās un atbrauks ieviest kārtību. Jāsaka gan, ka pašvaldības policiju apsekojam bērnu rotaļu laukumu, neesmu redzējusi.» Tētis Edgars piebilst, ka videonovērošanas kameru ekrāni vērsti uz lielo bērnu atrakciju pusi, aizkadrā atstājot soliņus, kuru apkārtni mēdz izdaiļot saulespuķu sēkliņu čaulas, čipsu pakas un pat cigarešu izsmēķi. Savukārt māmiņa Karīna, kura kopā ar bērniem vasaras brīvlaikā devusies uz bērnu laukumiem Rojā, Ventspilī un Talsos, saka: «Bērnu rotaļu laukumu pie Talsu novada pašvaldības apmeklējam jau sen. Priecājos, ka tajā ir jauna atrakcija, laukumiņš lielākoties ir tīrs, smiltiņas sagrābtas. Tiesa — vecās atrakcijas nav atjaunotas, bet to nav daudz. Skumdina fakts, ka māmiņām ar bērnu ratiņiem, kas nedzīvo blakus tirgus laukumam, rotaļu laukuma apmeklēšana ir apgrūtināta.» Bērnu rotaļu laukumam piekļūt no Talsu centra puses var, mērojot stāvu, grantētu ceļu gar Talsu novada pašvaldības administratīvo centru, kuru bieži vien izskalo lietavas. Lai no pilsētas centra ar bērnu ratiņiem nokļūtu bērnu laukumā pa pienācīgu ceļu, jādodas līdz tirgum.

Atsaucoties uz aicinājumu izteikt viedokli par bērnu rotaļu laukumu, Zane raksta: «Talsu pilsētas bērnu rotaļu laukumā patlaban atrodas bērnu drošību apdraudošas un bīstamas iekārtas. Diemžēl viena jaunā iekārta situāciju neglābj, kamēr nav salabotas vai demontētas savu laiku nokalpojušās iekārtas.»

Pašvaldības viedoklis

Talsu pilsētas pārvaldes jaunais vadītājs Normunds Strēlnieks atklāj, ka ar sociālajā vietnē ievietoto ziņu par bērnu laukuma stāvokli ir iepazinies. Viņš uzsver, ka bērnu drošība ir ļoti būtiska, tādēļ drīzumā būvvaldei tiks uzdots uzdevums izvērtēt bērnu rotaļu laukuma ierīču stāvokli, lai noteiktu — vai tās ir atjaunojamas vai aizstājamas ar citām. «No to uzstādīšanas brīža ir pagājuši desmit gadi. Uzskatu, ka daļa ierīču būtu jānomaina. Lai to izdarītu, vajadzīgi līdzekļi, kuri jāiekļauj nākamā gada budžetā.

Tā ir prioritāte, jo bērnu drošība ir svarīga.

Jebkura detaļa un lieta ar laiku nolietojas, arī bērnu rotaļu laukumu ierīces. Saņemam sūdzības no iedzīvotājiem, tās ņemam vērā un izvērtējam. Šodien (trešdien — P. K.) par bērnu rotaļu laukumiem runājām ar ainavu arhitekti, arī viņa tās apskatījusi.

Būtiski ir izvērtēt, vai jaunu iekārtu uzstādīšana ilgtermiņā neizmaksā lētāk nekā to nemitīga atjaunošana,» saka pilsētas pārvaldnieks.

Runājot par sabiedriskās kārtības uzturēšanu bērnu rotaļu laukumos, Normunds Strēlnieks izteica nodomu sazināties ar pašvaldība policiju. Tās pārraudzībā ir videonovērošanas kameras. Tiks apspriesta iespēja un nepieciešamība pie bērnu rotaļu laukumiem izvietot pašvaldības policijas kontaktinformāciju, lai atrakciju apmeklētājiem nepieciešamības gadījumā būtu iespējams uzrunāt kārtībsargus.

Kas notiek kaimiņu novados?

Mērsraga informācijas centra darbiniece, piecu bērnu mamma Inga Dzērve pastāsta: «Šeit ir divi bērnu rotaļu laukumi. Viens no tiem ir paredzēts dažāda vecuma bērniem — tajā ir gan neliels slidkalniņš, gan atrakcijas lielākiem bērniem līdz pusaudžu vecumam, kuri tur var braukt ar skrituļdēļiem. Tur ir šūpoles un citas rotaļāšanās iespējas. Laukums ir modernizēts un atrodas labi pamanāmā vietā starp daudzstāvu mājām.

Otru laukumu atklāja šajā pavasarī. To varētu raksturot kā citādāku bērnu rotaļu laukumu, tas atrodas netālu no jūras, mežā, vietējo dēvētajā Pasaku kalniņā. Tam ir vienkārša konstrukcija, tajā ir koka rotaļu namiņš, ir šūpoles, slidkalniņš. Vieta ir ļoti interesanta un vairāk paredzēta vecākiem ar bērniem, kas dodas pastaigās gar jūru un cauri mežam. Tur ir meža taciņas, kas ved uz vēja ģeneratoriem. Tas atrodas pretī bērnudārza teritorijai. Izvēles iespējas ir: ar bērniem var atpūsties gan centrā, gan tālāk no centra. Centrā ir soliņi, kur vecākiem sēdēt, bet pie Pasaku kalniņa ir gan soliņi, gan namiņš, kur, ja uznāk lietus, var patverties kopā ar bērniem.

Man šķiet, ka ciemam ar diviem bērnu laukumiem pietiek. Ir bērnu rotaļu laukums arī bērnudārza teritorijā, tur gan, manuprāt, vajadzīgas pārmaiņas. Ja runājam par publiski apmeklējamiem, šie divi ir ļoti labi! Tie tiek uzturēti.

Saprotams, ka ar laiku viss noveco. Kādreiz Tukumā bija ļoti iecienīta vieta Melnezera krastmalā. Tā bēdīgo stāvokli cilvēki sāka pamanīt vasarā, kad daudz vairāk laika tiek pavadīts brīvā dabā kopā ar bērniem.

Dundagas novada domes saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro atklāj, ka, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu «Leader» pasākumā un pašvaldības atbalstu, pie pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» tapis publiski pieejams bērnu laukums. Notiekošajam bērnu laukumā pašvaldības policija seko līdzi videonovērošanas kamerās. Šī laukuma kopējās izmaksas ir 42 513,00 eiro, no kuriem 38 261,70 eiro ir no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, pārējais — pašvaldības finansējums.

Kristīne Voldemāre, mamma no Rojas novada, teic, ka kopā ar bērniem labprāt apmeklē bērnu rotaļu laukumu pie Rojas pludmales, slidkalniņu un rotaļu elementus Parka ielā, šūpoles netālu no Rojas kultūras centra. Ir arī rotaļu elementi pie skolas. Kristīne vada Rojas tūrisma informācijas centru un pirms trīs gadiem pēc tūristu izteikumiem par to, ka rojeniekiem ir ļoti skaista pludmale, bet bērniem tajā nav ko darīt, uzrakstījusi projektu rotaļu laukuma izveidei. Viņa priecājas, ka pludmalē izveidoto laukumu apmeklē vietējie, tūristi un kaimiņi no blakus novadiem. «Kopš laukums ir izveidots, neesmu dzirdējusi, ka pludmalē bērniem nebūtu ko darīt. Bērniem tur patīk atrasties un darboties. Arī tur vēl ir kur attīstīties.

Redzu, ka vajadzētu atjaunot vai izveidot jaunus rotaļu laukumus pie daudzdzīvokļu mājām, aizstājot tos, kuru elementi saglabājušies no padomju laikiem,» spriež Kristīne.

Bērnu rotaļu laukumā notiekošo caur videonovērošanas kamerām uzrauga pašvaldības policija.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri