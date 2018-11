Bērnu iedvesmots bizness 06.11.2018

Laidzes pagasta «Sondaros» dzīvo Sondaru ģimene — tētis Jānis, mamma Elīna un četras meitiņas, kurām drīz pievienosies arī brālītis. Pateicoties kuplajam bērnu bariņam, Elīna nonāca dzīves krustcelēs, kad nācās pamest algotu darbu, un pavisam dabiski nonāca līdz idejai par sava biznesa uzsākšanu.

«Nespēju sevi iztēloties kaut kur citur. Kamēr es šuju, bērni tepat spēlējas un ir līdzās,» teic Elīna, tiklīdz apsēžamies viņas ierīkotajā gaišajā, plašajā un košajiem audumiem piepildītajā darbnīcā mājās. Pa logu paveras idilliska lauku ainava, blakus istabās dzirdama bērnu rosība. Vecākā meita Alise (12 gadi) mums atnes cienastu un gardu, kūpošu kafiju. Jā, te patiesi ir Mājas ar lielo burtu. Jo sevišķi Alisei un viņas māsām Unai (8 gadi), Tīnai (5 gadi) un Bellai (nepilni divi gadiņi). Pavisam drīz māju papildinās vēl viena ģimenes atvasīte — brālītis. Un kur gan var būt vēl patīkamāka atmosfēra darbam, ja ne mājās?

Ideja par auduma autiņbiksīšu šūšanu Elīnai radās laikā, kad ģimenē ienāca mazā Bella. Viņai par godu arī zīmola «Baby Bella» nosaukums. «Bella bija tā, kurai nācās izmēģināt visu produkciju. Tā kā mājās ir tik daudz meiteņu, sapratu, ka tas būtu ļoti dārgi, lai visām iegādātos jaunus apģērbu gabalus. Caur vajadzību un hobiju esmu nonākusi līdz bērnu apģērbu šūšanai.»

Dabai un bērna veselībai draudzīgs risinājums

Gluži iesācēja šūšanā Elīna viss nav, jo ir absolvējusi Valdemārpils vidusskolas mājturības novirziena klasi. Tur apgūtas dažādas rokdarbu prasmes. Pirms pieteicās Bella, Elīna aizgāja no lietvedes darba SIA «Talsu ūdens», iegādājās šujmašīnu un apmeklēja šūšanas kursus pie Lijas Dunskas, apgūstot drēbnieka prasmes.

«Latvijā auduma autiņbiksītes vēl nav ļoti zināmas, jo daudzi nesaprot, kāda ir to doma, kā tās darbojas. Šis jautājums ir mana sirdslieta, un es ļoti vēlētos to popularizēt. Auduma autiņbiksītes sniedz lieliskas priekšrocības: lēti, ērti un veselīgi. Lietošana ir ļoti vienkārša — tas pats, kas mazgāt pārējo veļu. Ārpuse ir no mitruma necaurlaidīga, bet elpojoša auduma, savukārt iekšpusē var likt jebkāda veida mitrumu uzsūcošu audumu, piemēram, marli, kokvilnas vai bambusa audumu, kādu frotē dvieli vai T-keklu, kas vairs nav vajadzīgs u.c. Nav jāpērk speciāli dārgi audumi. Ietaupījums ir ievērojams: mazuļa augšanas laikā vienam bērniņam pamperiem vidēji nākas iztērēt aptuveni 1500 eiro. Lietojot mazgājamās autiņbiksītes, tie būs aptuveni 200 — 300 eiro. Es nebūt neapgalvoju, ka šis produkts noteikti jāiegādājas pie manis, būšu priecīga kaut vai vienkārši sniegt padomu, galvenais, lai tas sabiedrībā kļūtu populārāk! Vai zinājāt, ka viens pampers dabā sadalās aptuveni 300 gadus? Vienam bērniņam tiek izlietots vesels kalns ar tiem! Un kas tā ir par ķīmiju, ko mēs liekam pie jaundzimušo dupsīšiem… Caur ādu tas viss tiek uzņemts,» liek aizdomāties E. Sondare.

Dažādi izmēri un dizains

Izejmateriālus Elīna pasūta tikai no Vācijas, kur iegādājas eko sertificētus audumus, kas ir veselībai draudzīgi, elpojoši. «Negribu riskēt ar nekvalitatīviem audumiem, uz to nedrīkst taupīt,» viņa ir pārliecināta. Savukārt modeļi un dizains tiek izgatavoti pēc vajadzības. Gan maziņi kā autiņbiksītes, gan šortu vai bikšu garumā. Iespējams regulēt gan augstumā, gan platumā.

«Man ir aptuveni 15 modeļi. Vecāki man izstāsta par bērniņa lielumu, vecumu, un tad es piedāvāju variantus. Lai uzšūtu vienas auduma autiņbiksītes, paiet aptuveni divas, trīs stundas. Par piegrieztņu izmantošanu esmu noslēgusi līgumu ar meiteni no Vācijas, kas tās izstrādā. Un, ja kāds cilvēks meklē viņas piegriezuma biksītes, es esmu šajā sarakstā. Šī iemesla dēļ lielākā daļa pasūtījumu man ir no Vācijas. Vēl jaunums, ko vēlētos vairāk popularizēt, ir vilna. Proti, ja to izmērcē lanolīnā, tā kļūst ūdens necaurlaidīga, bet elpo joprojām. Atliek vien ievietot mitrumu uzsūcošo audumu, un tas lieliski kalpo. Papildu bonuss vilnai — tā ir antibakteriāla. Tātad, ja ticis klāt tikai urīns, atliek vien izžāvēt, un droši var lietot tālāk. Atliek izmazgāt vien reizi divās nedēļās. Daudziem diemžēl ir aizspriedumi pret vilnu, domājot, ka visa vilna ir asa un nemīlīga, bet tā nebūt nav,» par jauniem risinājumiem un pieejām dalās Elīna.

Liels atbalsts ir vīrs Jānis (ikdienā strādā Ceļu satiksmes drošības direkcijā), kurš palīdz ar tehniskiem jautājumiem, mājaslapu www.usins.lv, bet vispirms un galvenokārt — ar emocionālu uzmundrinājumu un iedvesmošanu, ka viss izdosies. Elīna oficiāli reģistrējusies kā pašnodarbinātā un atzīst, ka cilvēkam, kurš vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, ir ļoti grūti izprast garo, plašo prasību un birokrātijas ceļu.

Vaicāta, vai neplāno produkciju piedāvāt pārdošanai veikalos, Elīna atbild noliedzoši. «Vēlos sniegt līdzi savu konsultāciju, padomu, iespēju pavaicāt un aprunāties, jo Latvijā ar šo produkciju ir iepazīšanās process. Ir daudzi, kas par tām neko nezina un neuzticas,» spriež E. Sondare. Tajā pašā laikā ir cilvēki, kas preci pie Elīnas turpina iegādāties, kas, viņasprāt, ir labākais kvalitatīvās produkcijas apstiprinājums.

Viņa šuj arī citus bērniem nepieciešamos izstrādājumus, piemēram, cepurītes, legingus, svārkus, kleitas u.c., kā arī piedāvā izšūšanas pakalpojumus. «Viss, ko uzšuju, ir manu bērnu izmēģināts un ir apritē. Un, ja redzu, ka tas ir ērti un forši, kāpēc nepadalīties ar citiem?» ir pārliecināta E. Sondare.

