Vasaras nedēļu nogales ir pasākumu piepildītas. Cilvēki tos labprāt apmeklē, veldzējot dvēseli mākslā. Tepat Talsos šovasar bijušas ļoti plašas iespējas apmeklēt dažādus koncertus, un katrs varēja atrast ko savai gaumei atbilstošu. Ne vienu reizi vien sabiedrībā diskutēts, vai vecākiem uz koncertiem vajadzētu ņemt līdzi savas atvases. Un, ja par mūzikas gaumi, pašsaprotams, nestrīdas, tad šis ir gadījums, kad viedokļi ir ļoti dažādi.

Redakcijā vērsās kāda kundze, kura apmeklēja nesen Radošajā sētā izskanējušo mūziķa Mārča Auziņa koncertu. To pilnībā izbaudīt traucējis kāds nepieskatīts bērns. Kundze izklāsta: «Kāda sieviete ar savu modīgi sapucēto princesīti, izklājot īpašu paklājiņu, nosēdās uz kāpnēm netālu no manis (visiem sēdvietu nepietika — tik liels bija klausītāju pulks). Un tad sākās «izrāde». Meitenei nepietika ar glāzi sulas. Viņa piecēlās, un sākās viņas bezgalīgā dreifēšana gar improvizēto skatuvi. Laime, ka drošulei kājās nebija apavu. Māte meitai neko neaizrādīja. Mani (un es domāju vēl kādu klausītāju daļu) šis dancis ļoti aizskāra, un es paklusu sacīju: «Mammīt, lūdzu, savaldiet savu meitu!»»

Koncerts drīz vien beidzies, bet rūgtums par piedzīvoto saglabājies vēl šodien.

Talsu tautas nama vadītāja Ieva Brūna skaidro, ka bērnu uzvedība koncertos ir jautājums, kas vienmēr izcels diskusijas. Nereti koncertos plecu pie pleca sēž cilvēki ar ļoti atšķirīgu bērnu audzināšanas filozofiju: vieni uzskata, ka bērnam no mazotnes jāskaidro, ka jāciena apkārtējie, tādēļ citus ar savu uzvedību traucēt nedrīkst, bet otri uzskata, ka mazajiem ķipariem jāļauj pasauli izzināt bez liekiem ierobežojumiem.

«Ir bijušas bērnu izrādes, kurās paši aktieri ir aizrādījuši bērniem, kuri gandrīz jau uzkāpuši uz skatuves. Viens no pēdējiem spilgtākajiem piemēriem bija Jāņa Stībeļa koncertā. Vecāki to apmeklēja kopā ar bērniem. Kāda meitene raustīja žalūzijas, skraidīja, kliedza… Mēs, organizatori, atvainojāmies meitenes vecākiem par traucējumu un lūdzām izvērtēt situāciju, un, ja bērnam koncerts nepatīk, varbūt tomēr pamest telpu, lai netraucētu pārējiem. Vecāki aizrādījumu neņēma vērā, un meitene turpināja koncertā dauzīties,» stāsta I. Brūna. Pasākumu organizatori šādos gadījumos ir situācijas ķīlnieki — viņiem jānodrošina pasākuma kvalitāte, par kuru samaksājis katrs tā dalībnieks, tomēr piespiest vecākiem ar trokšņojošu bērnu pamest koncertu viņi nevar. Turklāt, ja viens bērns skraida, citiem bērniem grūti saprast savu mammu aizrādījumus, ka tā darīt nevajadzētu. Pēc nepatīkamiem gadījumiem bērnu pasākumos skatuvi organizatori norobežo ar lentu, lai būtu skaidra robeža, kuru šķērsot nevar. Savukārt ierobežot trokšņošanu ir daudz grūtāk. «Mūsu kompetencē nav aizliegt uz pasākumiem ņemt līdzi bērnus, to izvērtē vecāki. Viņi ir tie, kuri var iemācīt bērniem cieņu pret otru cilvēku, kurš arī ir iegādājies biļeti. Pasākumos satiekas vairākas paaudzes. Mūsu vecāki ļoti stingri mācīja uzvedību sabiedrībā, bet mūsdienās filozofija ir mainījusies. Audzināšanas stils ir brīvāks, un bieži tas balstās uz principu, ka bērnam nedrīkst teikt «nē».

Man pašai ir divi bērni. Aptuveni no divu gadu vecuma sāku viņus radināt pie kultūras pasākumu apmeklēšanas. Labi apzinājos, ka ilgāk par desmit, piecpadsmit minūtēm viņi pasākumu neizturēs. Nopērkot biļeti, es neesmu tiesīga traucēt citus tādēļ, ka mans bērns nevar nosēdēt, nepieciešamības gadījumā, nācās pasākumus pamest,» pieredzē dalās Ieva Brūna. Viņasprāt, bērniem ir jāapmeklē koncerti, jo tikai tā iespējams iemācīties, kā uzvesties sabiedriskās vietās, kultūras pasākumos. Vecāki ir lielākie palīgi šo prasmju apgūšanā.

«Talsu Vēstis» aicināja portāla facebook.com grupas «Mammas Talsos» dalībniekus izteikt savu viedokli par došanos uz koncertiem kopā ar bērniem. Pāris stundu laikā savu skatījumu izteica vairāk nekā desmit mammas un viens tētis.

Dagmāra: — Es biju Mārča Auziņa koncertā. Mani netraucēja tur skraidošie bērni. Pati gan bērnus līdzi nepaņēmu, lai gan apsvēru šādu domu. Pērkot biļeti, jautāju, vai formāts ļauj nākt ar bērniem, un man teica, ka jā. Koncertu organizatoriem būtu īpaši jānorāda, ka bērni varētu traucēt un nav vēlami. Tas būtu normāli, un tad atbildība tiešām gultos uz vecāku pleciem un drīkstētu izraidīt tos, kas ar bērniem tomēr ir atnākuši un kādam traucē. Es gan domāju vairāk par sevi, vai pati varēšu koncertu izbaudīt, ja līdzi būs bērns, un, protams, varu iedomāties, ka arī citiem apmeklētājiem bērni varētu traucēt.

Edīte: — Ejot uz koncertu, izvērtētu, vai mazu bērnu ņemt līdzi vai nē. Cilvēki maksā naudiņu, lai baudītu mūziku, bet bērniem trūkst pacietības ilgi nosēdēt uz vietas. Tas tiešām var traucēt. Savu bērnu uz koncertiem zālē sāku ņemt līdzi aptuveni no desmit gadu vecuma. Cita runa, ja koncerts notiek brīvā dabā, piemēram, kāds šlāgeris vai ir īpaši paredzēts mazajiem klausītājiem.

Baiba: — Kas vienam traucē, otram — netraucē! Ja nekliedz, kājas nedauza, nav problēmu. Ir pieredze ar dievkalpojumiem, kuros, tiklīdz bērns pakustas, kāds jau raida niknu skatienu, kaut neviens negrasās ne skriet, ne bļaut, jo cilvēki balstās uz pieredzi, ka tā var notikt. Bērniem ir ļoti grūti ilgi nosēdēt mierā — saprast saprot, vecāki stāsta, bet bērns ir bērns. Es šādos gadījumos parasti eju prom vai izeju uz brīdi ārā. Tomēr uz koncertiem labāk bērnus līdzi neņemt, ja ir, kur viņus atstāt. Vai tas būtu dievkalpojums vai koncerts, cilvēks ir izrāvies no ikdienas, lai sevi sakārtotu, uzņemtu pozitīvas emocijas, bet, ja ir gūti sadzirdēt, uzmanība dalīta, tad cilvēks nesaņem gaidīto.

Anita: — Manuprāt, jāizvērtē apstākļi — vieta, kur notiek koncerts, cik ilgi tas paredzēts, kādai publikai domāts, kāds ir mans bērns (aktīvs vai mierīgs sēdētājs).

Esam ņēmuši bērnu līdzi uz koncertiem un pasākumiem, bet esam paredzējuši iespēju viņu — šobrīd runāju par mazāko trīsgadnieku — nodarbināt. Ja koncerts notiek brīvā dabā, var sēdēt vai stāvēt aizmugurē, kur bērns var skraidīt, bet bļaustīties gan neļauju. Es ļoti labi apzinos, ka citiem var traucēt klaigāšana un ālēšanās. Mans bērns var arī nosēdēt zālē un skatīties koncertu, bet ir jābūt gatavam iziet izkustēties ar viņu.

Ir bijis, ka pasākumā bērns (ne mans, bet svešs) skraida pa priekšu un speciāli vēro apkārtējo reakciju. Lielākoties neapmierinātas ir kundzes gados.

Ar bērniem pārrunājam, ka jāsēž mierīgi, ka nedrīkst bļaustīties, jo citiem tas traucē. Ja man ir iespēja, bērnus līdzi neņemu. Ja nav iespējas apmeklēt koncertu bez bērniem, tad neapmeklēju vispār. Nebūs vienīgais koncerts mūžā, būs vēl daudzi citi.

Runājot par vecumu, no kāda ņemt bērnu līdzi uz koncertu,— jāizvērtē, cik mierīgs ir bērns. Kāds divgadnieks nosēdēs visu koncerta laiku, kamēr desmitgadīgs bērns sāks dīdīties pirmajā pusstundā.

Sabiedrības attieksme pret bērniem ir dažāda, lielākoties, atsaucīga. Kā jau minēju, kāds aizrādījums izskan no kundzēm gados. Ļoti iespējams, ka pašas ir aizmirsušas, kādi ir mazi bērni un kā viņi uzvedas.

Aiva: — Kad mēs augām, bija iedzīta tāda disciplīna, ka nevarējām pat klausīties, ko pieaugušie savā starpā runā, arī pa vidu savas domas izteikt. Mūsdienu bērniem mutes «neaizbāzīsi». Ir jāpierod, ka viņi ir citādāki un nav alvas zaldātiņi. Manam bērnam ir septiņi gadi, un viņš nevar nosēdēt mierā. Cienot sevi un citus, uz gariem pasākumiem, kuros ir rāmi jāsēž, līdzi viņu neņemu.

Ilzīte: — Vecākiem ir tiesības savus bērnus uz koncertiem un kultūras pasākumiem ņemt līdzi jau no mazotnes. Tas, ko pasākuma laikā dara bērni, ir vecāku atbildība. Bērni ir jāmāca un ar viņiem jārunā, lai bērni laikus mācētu uzvesties. Manuprāt, šis ir tikai un vienīgi audzināšanas jautājums.

Edīte: — Un kā tad jūs domājat ierobežot mazu bērnu, kurš negrib sēdēt? Sadot publiski pa dibenu? Nav divu vienādu bērnu un raksturu. Mana pirmā meita bija tik paklausīgs bērns, kādu katra mamma varētu vēlēties, toties otra ir skaļāka par skaļu un ļoti neklausīga. Man tagad sēdēt mājās četrās sienās visu mūžu? Vai domājat, ka neviens viņu neaudzina, ka tā nedrīkst? Audzina, bet viņa ignorē. Acīmredzot klausīšanas laiks nāks vēlāk. Nedomāju, ka, ja bērns ir kā ūdenszāle, vaina ir audzināšanā.

Kristīne: — Esmu ņēmusi savu meitu līdzi uz dažādiem pasākumiem. Vienmēr stāstu par uzvedību, ka, piemēram, skraidīšana varētu citiem traucēt. Līdz ar to bērns pats izvērtē — nākt līdzi vai nē. Uzskatu, ka vecākiem pie tā ir jāpiestrādā. Ir mammas, kurām ir vienalga, ka bērns citiem traucē, bet es esmu no tām, kas savam bērnam neļaus skraidīt vai trokšņot. Ja reiz esi atnācis līdzi, ir jāciena apkārtējo labsajūta. Piekrītu Anitas viedoklim.

Sabīne: — Mani, piemēram, Sauleskalnā netraucē nekādas bērnu aktivitātes, lai viņi tur kaut kūleņus met. Savukārt, slēgtā telpā vai tādā nelielā norobežotā vietā kā Radošā sēta, zīdainis vai divgadnieks, trīsgadieks, pavisam noteikti traucēs, jo no tik maziem bērniem nav normāli prasīt sēdēšanu miera stāvoklī divas stundas. Vecākiem to vajadzētu saprast un nemocīt bērnus.

Ģirts: — Bērnā jau no mazotnes jārada interese par kultūras pasākumiem. Filma, koncerts, izrāde vai izstāde, nav svarīgi, tik un tā ir jāievēro labas uzvedības pamati. Protams, katrā vecumā bērns spēj savu uzmanību koncentrēt dažādi, tas jāzina viņa vecākiem un jāizvērtē, uz kādu pasākumu var doties.

Agrita: — Bērnu drīkst ņemt līdzi jebkur un jebkādā vecumā. Tikai ar nosacījumu, ka viņš nevienam netraucēs baudīt pasākumu un ka tas nebūs traumējoši pašam bērnam (pārāk skaļi, daudz smēķētāju vai tamlīdzīgi). To var izvērtēt tikai vecāki. Pieredze rāda, ka vecāki diemžēl bieži vien nemaz par to nedomā. Lai kā mīlētu bērnus, katram ir tiesības netraucēti baudīt mūziku, teātri vai jebko citu, un viņam nav jāklausās citu bērnu raudas, jāpacieš krēslu spārdīšana ar kājām, vai mammas nepārtrauktā kušināšana. Traucēšana attiecas ne tikai uz bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Jolanta: — Lai pasākuma organizatori liek apmeklējuma ierobežojumus, tā garantējot, ka neviens netiks traucēts. Taču ir cilvēki, kuri ir ļoti jutīgi, un viņus traucēs arī klepojošs blakussēdētājs vai, piemēram, iesvīdis apmeklētājs.

Agnese: — Kā bērns iemācīsies uzvesties kultūras pasākumā, ja ne reizi to nebūs apmeklējis? Tomēr piekrītu, ka katrs gadījums ir jāizvērtē: pasākuma garums, laiks, vieta, mērķauditorija. Viss atkarīgs no mammas attieksmes. Ja paņem bērnu līdzi un ļauj izturēties, kā ienāk prātā, tad apjausma, kā pareizi uzvesties, neatnāks pat desmit gados!

Iveta: — Ņemu bērnus līdzi uz koncertiem un citiem kultūras pasākumiem, un ņemšu! Vecākiem bērni ir jāpievalda, nav jābūt visatļautībai. Visam ir savas robežas, bet bērns paliek bērns. Vienmēr atradīsies kāds, kuram bērni traucēs.

Jana: — Vecākiem ir tiesības ņemt bērnus līdzi, bet nav tiesību traucēt citus apmeklētājus! Koncerta, teātra, dievkalpojuma un visu citu publisku pasākumu apmeklētāji grib dzirdēt, redzēt un baudīt pasākumu. Ir miljons vietu un pasākumu, kas paredzēti tieši bērniem.

Aija: — Kamēr, nav ar likumu aizliegts, kāpēc neņemt? Kurš var aizliegt? Ja kādam traucē, lai pats neiet!

Una: — Biju šajā koncertā. Arī man un man apkārt sēdošajiem ļoti traucēja šī meitenīte. Sākumā viņa ļoti skaļi uzvedās, bet vēlāk jau ar plikām pēdām skraidīja pa trepēm augšā, lejā, tad jau līdz paaugstinājumam un vēlāk — jau līdz tautas nama durvīm. Uzskatu, ka šajā gadījumā koncerta organizētājiem tomēr vajadzēja ieviest kārtību. Ar ko šis bērns atšķīrās no citiem bērniem, kas spēja netraucēt apkārtējiem baudīt koncertu? Bet bērns jau nav vainīgs, tā ir mammas vaina, kura neciena apkārtējos un arī bērnam to nemāca. Mēs gājām uz koncertu baudīt mūziku, vakaru, bet rezultātā — vienai māmiņai par to «nospļauties». Protams, ka mazam bērnam šis koncerts neinteresēja. Mamma ar bērnu varēja paiet maliņā, lai pati var baudīt koncertu, bet bērns, citiem netraucējot, pakustēties. Meitene koncerta baudīšanu ļoti traucēja, jo šis nebija rokkoncerts, bet gan koncerts sirdij un dvēselei. Fantastiski skaists koncerts! Liels paldies tautas namam par pasakaino Radošo sētu un vakaru! Paldies!

Uzskatu, ka bērniem ir jāiet uz pasākumiem, koncertiem, taču par viņu uzvedību tomēr atbild vecāki. Bērniem ir jāmāca cienīt apkārtējos. Vecākiem ir jārēķinās ar savu bērnu, viņa uzvedību un attiecīgi jāpielāgojas. Bet traucēt citus man nav pieņemami, un saviem bērniem nekad neesmu to atļāvusi.

