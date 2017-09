«Bērni visā pasaulē ir vienādi — viņi vēlas piedzīvot prieku» 15.09.2017

Tikai līdz 16. septembrim Talsu Valsts ģimnāzijas foajē būs iespēja apskatīt ceļojošo fotoizstādi «Mīlestība kurpju kastē». Talsi ir jau piektā vieta, kur izstāde piestāj, un pirmdien tā tika atklāta emocionālā gaisotnē, jo runa ir par lietām, pret kurām cilvēks nedrīkstētu palikt vienaldzīgs.

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris sveica klātesošos, kuri atraduši iespēju aplūkot fotogrāfijas, kas rāda brīžus, kuros notiek dalīšanās mīlestībā. «Lai arī mūsu pasaulē ir ļoti daudz un mēs dzīvojam dažādās pasaules vietās, ik pa brīdim ir izjūta, ka mīlestības pietrūkst,» konstatēja direktors. Esot ļoti svarīgi, lai bērniem skolā māca vērtības, kas ļauj saredzēt, ka ne visur pasaulē cilvēku pamatvajadzības ir nodrošinātas. Tāpat būtiski esot labestību praktizēt, tāpēc G. Sebris pateicās Talsu sākumskolai un tās direktorei Raimondai Belickai par viņas saimes aktīvu iesaistīšanos labdarības akcijā «Zvaigzne austrumos», sagatavojot dāvaniņas kurpju kastēs, lai iepriecinātu karadarbībā cietušo Sīrijas, Irākas un Sudānas bēgļu bērnus. «Droši vien šī izstāde būs kā neliels tramplīns, lai šīs labās idejas dzīvotu tālāk uz priekšu,» viņš vērtēja.

«Mani vienmēr fotogrāfijas un kino, tātad attēls, ir uzrunājis spēcīgāk par jebkuru stāstu, tāpēc ir ļoti liels prieks, ka arī jūs varat aplūkot šīs fotogrāfijas. Tiešām ticu, ka labāk ir vienreiz redzēt nekā tūkstošreiz dzirdēt! Un, ja vēl fotogrāfijas ir kvalitatīvas un skaistas, tad prieks ir ne tikai dvēselei, bet arī acīm,» pauda izstādes kuratore Līva Eglīte. Viņa rosināja ne vien pašiem apskatīt īpašās fotogrāfijas, bet «ieslēgt sporta režīmu» arī draugu, radu, kaimiņu un kolēģu aicināšanā uz šo izstādi, zinot, ka tā būs apskatāma vien īsu brīdi.

Kad nerīkoties ir amorāli

Biedrības «Baltic Global Initiative» un labdarības akcijas «Zvaigzne austrumos» vadītājs, mācītājs Pēteris Eisāns pastāstīja, kā radās iecere uzsākt labdarības akciju. Bijis 2014. gads, kad viņš ziņās dzirdētajiem faktiem nav ļāvis sev paslīdēt garām. Tiekoties fotoizstādes atklāšanā, zīmīgi šķita, ka tieši viens fotoattēls P. Eisānam izrādījies liktenīgs. Tā gan nav bijusi ne skaista, ne prieku nesoša fotogrāfija — tajā bijis redzams kāds tēvs, kurš rokās nesis savu meitu («Viņa varēja būt aptuveni manas meitas vecumā,» atklāja P. Eisāns.), kurai bijusi nogriezta galva… «Kad to ieraudzīju, tajā mirklī sapratu — vērot no malas, bet nekādā veidā nerīkoties, ir amorāli! Vismaz es vairs nespēju personīgi neiesaistīties,» atzina mācītājs. Protams, viņš būtu varējis atrast attaisnojumu nekā nedarīšanai, tāpat kā jebkurš cits, — «tas mūs tieši neskar, jo notiek tālu»… Pie tam P. Eisāns pats tajā laikā piedzīvojis depresiju! Un tomēr: «Es klusi devu solījumu sev un Dievam, ka mēģināšu kaut ko darīt. Kas sanāks, man nebija ne mazākās nojausmas.»

Sācis ar uzticamu cilvēku meklēšanu Tuvajos Austrumos, un drīz tas arī izdevies, uzzinot, ka, piemēram, Beirūtā, Libānā, kāds mācītājs ir precējies ar meiteni no Rīgas! Atrasts arī mācītājs, kura vadībā jau vairākus gadus tika palīdzēts bēgļiem. Viņš apliecinājis, ka palīdzība pārsvarā tiekot sniegta pārtikas vai higiēnas preču veidā, tai pašā laikā bērniem neesot nevienas rotaļlietas, kas bērnībā būtu tik normāli un pašsaprotami. Tā arī radusies doma uzlabot bēgļu bērnu ikdienu, dāvājot tieši rotaļlietas un citas bērnam prieku nesošas lietas, iesaiņotas kurpju kastēs. Pirmajā akcijas gadā Latvijā tapis vairāk nekā 3000 šādu dāvaniņu. Trīs gadu laikā bēgļu pagaidu patvēruma vietās bērniem nogādātas 11 290 dāvanas kurpju kastēs.

Bučas no Talsiem?

«Ļoti spilgti atceros pirmo tikšanos ar irākiešu ģimeni tur, Jordānijā. Puika sešus mēnešus bija pavadījis bez jebkādām rotaļlietām. Dāvanu kastē bija divas mašīnītes, un vecāki stāstīja, ka viņš ar tām spēlējies visu dienu, visu vakaru, līdz pēc pusnakts vienkārši nespēkā saļimis! Šī epizode man spilgti paliek atmiņā un atbild uz jautājumu, vai ir vērts ko tādu darīt,» apliecināja mācītājs.

Šo gadu laikā uz bēgļu pagaidu patvēruma vietām devušies arī brīvprātīgie darbinieki no Latvijas, lai mācītu bēgļu bērniem angļu valodu. Pieredzēts tāds aizkustinošs brīdis, kad pie skolotāja pienāk puisēns ar savu rotaļu lācīti, kuram uz džemperīša ir uzraksts «Bučas no Latvijas!». «Varbūt kāds no Talsiem to bija dāvanu kastē ielicis? Nezinu, bet katrā ziņā tas bija no Latvijas,» priecājās P. Eisāns.

Izstādes mērķis esot pateikties visiem, kuri mīlestībā uz bērniem, kurus pat nepazīst, ir darījuši labu, un raisīt interesi piedalīties labdarības akcijā arī turpmāk. «Latvijā arī ir bērni, kuriem ir grūti, kuri ir trūkumā, bet vienas lietas gan Latvijā nav — Latvijā bērni necieš no kara, un tā ir fundamentāla atšķirība,» atgādināja P. Eisāns.

Izstādē redzamajos kadros Billijs Locs iemūžinājis Sudānas bēgļu bērnus Ēģiptē, bet fotogrāfs Andris Sproģis Jordānijā fotografējis Sīrijas un Irākas kara bēgļu bērnus. «Tas, ko es gribēju pateikt ar šo izstādi: bērni visā pasaulē ir vienādi — viņi vēlas piedzīvot prieku,» izstādes atklāšanā atgādināja B. Locs.

Talsu sākumskolas kristīgās mācības skolotāja Sandra Iesalniece, kura skolā ierosināja piedalīties akcijā «Zvaigzne austrumos», piedzīvojot ievērojamu atsaucību, vērtēja, ka izstāde esot kā atgriezeniskā saite pēc paveiktajiem labajiem darbiem.

Novembrī tiks izplatīts jauns aicinājums piedalīties labdarības akcijā, bet tās koordinatore Talsos Gita Vadone rosināja jau tagad sākt krāt lietiņas, ar ko piepildīt kurpju kasti, jo tad to būs iespējams paveikt ne vien pārdomātāk, bet arī finansiāli izdevīgāk. «Meklējiet iespējas! Es nesaku, ka šī ir vienīgā iespēja, bet šī ir viena no ļoti lielajām iespējām paveikt ko labu,» pauda G. Vadone.

