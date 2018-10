«Bērni šeit darbojas ar lielu sajūsmu» 11.10.2018

Sabilē piepildījies astoņu bērnu audžumammas ilgi lolotais sapnis par vietu, kur bērniem sanākt kopā un radoši pavadīt laiku. Pieskatīšanas namiņš mammām sniedz iespēju atstāt atvasi labās rokās un uz pāris stundām izrauties no ikdienas saspringtā ritma.

Ideja par bērnu pieskatīšanas un radošas darbošanās vietas nepieciešamību sabilniecei Jeļenai Jakubsonei radās pirms trim gadiem. «Esmu audžumamma astoņiem bērniem, mācos par sociālo darbinieci un pēc pieredzes zinu, ka kaut kur izrauties ir ļoti grūti. Neviens neapņemas pieskatīt citu bērnus. Daudzas māmiņas ir sastapušās ar situāciju, kad nav kur atstāt bērnus kaut vai tik ilgi, lai aizskrietu pie zobārsta. Ja uz pāris stundām to izdodas izdarīt, tas ir liels pluss,» uzskata Jeļena. Pagājušā gada rudenī viņa kopā ar vīru iegādājās ēku Ventspils ielā 2 un kopīgiem spēkiem to izremontēja. Tā kā agrāk telpās atradās ceptuve un humpalu veikals, nācās veikt kosmētisko remontu un pārtaisīt visu, sākot no iekārtojuma līdz pat logiem un durvīm.

Šobrīd telpās darbojas pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanas grupiņa un interesentiem ir pieejamas audiologopēda konsultācijas. Namiņš atrodas blakus biedrībai «Stāvu augstāk», un abas vietas viena otru papildina. Durvis apmeklētājiem namiņš vēra 1. augustā, un tas darbojas trīs reizes nedēļā (no 10.00 līdz 14.00). Jeļena atklāj, ka augustā mammas ar lielu prieku veda pie viņas dažāda vecuma skolēnus un nākotnē plānots paplašināt darbības jomu, lai to varētu apmeklēt ne tikai pirmsskolas vecuma bērni. Nākotnes plānos ietilpst arī otrā stāva izremontēšana un dažādu speciālistu pieaicināšana.

Idejas nodarbībām namiņa īpašniece pārsvarā smeļas internetā. Liels palīgs viņai ir arī bērni, kuriem ideju netrūkst. «Nav tā, ka bērni šeit guļ un neko nedara. Šodien taisījām rudens kolāžu, pirms tam — ģimenes karodziņus. Darbojamies radoši — apgleznojam burciņas, krāsojam, spēlējam galda spēles, cepam picas, uz Ziemassvētkiem un Jauno gadu cepsim piparkūkas. Lai radītu rudens noskaņu, līmējām uz logiem lapas, līdz tiem vairs nevarēja redzēt cauri. Bērni šeit darbojas ar lielu sajūsmu. Šobrīd daru to pašu, ko sešus gadus darīju mājās ar saviem bērniem. Mums ir divas brīvprātīgās — audzinātāja un audiologopēde, un, kad trīs, četras galvas saliek kopā, nav tik traki. Citreiz lielie bērni jautā, kāpēc jau 14.00 jādodas mājās. Tad man jāskaidro, ka visu dienu nevaram spēlēties, mazie grib gulēt un ēst,» smejas Jeļena.

Dienā, kad viesojāmies Sabilē, pieskatīšanas namiņā darbojās astoņi bērni. Parasti šo iespēju izmanto pieci vai seši bērni. Uz rudens pusi daudzi ir apslimuši, tāpēc apmeklētāju skaits variē. Oktobrī namiņā tiks rīkotas muzikālās nodarbības, veidoti ansambļi un piedāvāta iespēja gūt ieskatu hennas zīmējumu tapšanas procesā.

Jeļena atzīst, ka ideju ir daudz, bet jāskatās, kāda būs interese. Par nožēlu romu tautības bērni namiņu neapmeklē. 1. septembrī interesentiem bija iespēja degustēt kūkas, tika pieaicināti klauni, bet neviens no romu tautības bērniem neieradās. «Protams, mums ir savi noteikumi, bet audzinātājas ar prieku strādā ar visiem bērniem. Diemžēl ar varu nevienu nevar piespiest,» pārdomās dalās Jeļena.

Tā kā sievietei visu mūžu apkārt bijuši bērni, vēlme nodrošināt viņiem labas mājas dzimusi dabiski. «Mēs ģimenē bijām seši bērni, pēc tam apkārt bija māsas bērni, brāļa bērni, svētkos pilna māja ar bērniem. Sabilē ir vēl divas audžuģimenes, bet tik «trakas kā es», nav neviena. Vīrs jau smejas — gaidi, kamēr nokritīsi. Man nav laika slimot, čīkstēt un pīkstēt. Diena ir par īsu, lai visu paspētu izdarīt. Kad mani bērni izauga un palika viena maza meitiņa, domāju — māja liela, paņemšu vēl kādu, viņai garlaicīgi. Kopumā īsāku vai garāku brīdi pie manis ir dzīvojuši 12 bērni, četri no tiem ir savējie. Šobrīd esmu vecmāmiņa trim mazbērniem. Dzīvoju trīs kilometru attālumā no Sabiles, 6.00 ceļos, izvadāju bērnus uz bērnudārzu, un tad sākas — kārtot, mazgāt, tīrīt un tā uz riņķi. Agrāk gribēju kļūt par skolotāju, bet piedzima bērni un nepabeidzu skolu. Šis varētu būt mans nepiepildītais sapnis,» neslēpj Jeļena.

