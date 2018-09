Beigusies ikgadējā izglītības iestāžu apsekošana un pieņemšana Talsu pilsētā un novadā 12.09.2018

Piektdien, 7. augustā, noslēdzās Talsu pilsētas un novada skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu apsekošanas komisijas darbs, lai novērtētu un apskatītu mācību iestādes, jauno mācību gadu uzsākot.

Kā jau «Talsu Vēstis» lasītājus informēja iepriekš, 24. augustā darbu sāka komisija, kuras sastāvā bija gan pārstāvji no Talsu novada izglītības pārvaldes, gan Talsu novada domes. Komisija devās vizītēs uz visām Talsu pilsētas un novada skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, lai uzzinātu, kādi būtiski darbi paveikti vasaras laikā, kādus jauninājumus iestādes vēlas ieviest un īstenot 2018./2019. mācību gadā, kā arī kāds ir mācībās uzņemto audzēkņu skaits.

Pēdējā komisijas darba nedēļā

tika apsekotas Talsu pilsētas izglītības iestādes: Talsu pamatskola, Talsu Kristīgā vidusskola, Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu sākumskola, Talsu novada vakara un neklātienes vidusskola, Talsu 2. vidusskola, Talsu pirmsskolas izglītības iestāde (PII) «Sprīdītis», Talsu PII «Saulīte», Talsu PII «Zvaniņš», Talsu PII «Pīlādzītis» un Talsu PII «Kastanītis».

Vislielākie darbi šobrīd vēl joprojām norisinās pie Talsu Valsts ģimnāzijas un Talsu sākumskolas, kur vasarā SIA «Talce» uzsāka stadiona pārbūvi. Tā iespējama, pateicoties pašvaldības īstenotajam projektam «Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā», kas guvis Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu. Šī projekta ietvaros līdz 2022. gadam tiks veikts plašs spektrs mācību vides uzlabojumu četrās novada skolās: Talsu Valsts ģimnāzijā, Talsu 2. vidusskolā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā.

Beidzoties būvniecības darbiem,

gan skolēni, gan skolotāji iegūs modernu stadionu, kas atbildīs visām mūsdienu prasībām. Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris pastāstīja, ka stadiona teritorijā paredzēts gan futbola laukums ar mākslīgo segumu, gan skrejceliņi, vieglatlētikas sektori, basketbola un volejbola laukums, kā arī rotaļu laukums mazākajiem sākumskolas audzēkņiem.

Arī Talsu novada vakara un neklātienes vidusskolā noris aktīvi būvniecības darbi. Tiek izbūvētas ugunsdzēsības kāpnes, lai skolēni ugunsgrēka vai citu ārkārtas situāciju laikā varētu droši un bez bailēm izkļūt no skolas telpām. «Apvienot būvniecības procesu un skolas darbu nav viegli, bet mēs cenšamies, un tas izdodas,» atzina direktore Ineta Pugoviča. Viņa arī pastāstīja, ka šie nav vienīgie paredzētie būvdarbi pie skolas ēkas. Tiks izveidota arī skolēnu atpūtas telpa, kur atradīsies dažādas galda spēles, lai stundu starplaikos audzēkņi varētu aktīvi pavadīt brīvo laiku.

Tāpat I. Pugoviča atzina, ka skola ļoti lepojas ar savu tehnoloģiju nodrošinājumu, katrā kabinetā ir projektori un daudzos arī interaktīvās tāfeles. Matemātikas kabinetā ir īpaša telpiskā tāfele, ar kuru audzēkņi ar interesi un patiku strādā, bet ķīmijas kabineta goda vietu ieņēmis jauns un moderns vilkmes skapis, kurā turpmāk tiks uzglabātas ķīmijas eksperimentiem vajadzīgās ķīmiskās vielas. «Mums rūp mūsu audzēkņu drošība. Mēs daudziem no viņiem esam ne tikai skolotājas, bet arī kā mammas vai vecākās māsas, pie kurām droši var griezties dažādās ne tikai ar mācībām saistītās dzīves situācijās,» ar smaidu sacīja I. Pugoviča.

Pirmā Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde,

kuru šogad apciemoja komisijas pārstāvji, bija Talsu PII «Sprīdītis». Tās direktore Ilze Solovjova pastāstīja, ka, ja agrākajā bērnudārza telpās veļa mazgāta ar vienu veļasmašīnu un žāvēta pat ārā uz veļas auklas, šobrīd veļas mazgāšanas telpa ir visaprīkotākā un modernākā. «Mums ir divas veļas mazgājamās mašīnas, kurām ir interneta pieslēgums, kas nodrošina mazgājamo līdzekļu piemērotu dozēšanu atbilstoši normām, un, ja kāds no līdzekļiem beidzas, informācija jau uzreiz tiek nodota firmai, kas mūs apkalpo, un tiek izdarīts jauns pasūtījums šiem līdzekļiem. Lai nepiesārņotu dabu, visi mazgājamie līdzekļi, kurus lietojam, ir ekoloģiski un dabai saudzīgi. Tie, protams, nav lēti, bet mēs esam par drošu vidi gan mūsu audzēkņiem, gan apkārtējai dabai,» visiem atzina I. Solovjova.

Komisija ielūkojās

arī PII «Sprīdītis» virtuves bloka telpās, kur rosās pavāres un virtuves darbinieces. Arī šajās telpās viss aprīkots pēc jaunākajiem standartiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pilnvērtīgu uzturu mazajiem bērnudārza apmeklētājiem.

Kā sacīja I. Solovjova, šobrīd prioritātēs ietilpst dažādu sportiskajām aktivitātēm nepieciešamo braucamrīku iegāde, kuru tuvākajā laikā bērnudārzs arī centīsies īstenot, lai bērni apgūtu gan prasmes braukt ar riteņiem, skūteriem un citiem braucamrīkiem.

Apmeklējot Talsu PII «Pīlādzītis»,

tā direktore Ilze Birzleja pastāstīja, ka arī viņu pirmsskolas izglītības iestāde piedalās projektā «Ekoskola», kura laikā bērni uzzina daudz jauna par dabu un apkārtējo vidi. Viņa parādīja gan teritorijā izvietoto dabas taku, gan krāšņas bērnu audzētas un koptas puķu un augu kastītes, kur katra grupiņa audzē kādu dabas velti.

«Esam priecīgi arī par to, ka uzsākta Talsu Galvenās bibliotēkas jaunas ēkas celtniecība, kas nozīmē, ka pēc kāda laika varēsim telpās, kur bibliotēka saimniekoja 16 gadus, uzsākt remontdarbus un atvērt jaunas grupiņas, tādējādi palielinot uzņemamo bērnu skaitu,» priekpilni sacīja I. Birzleja.

Kā pēdējā mācību iestāde, uz kuru devās komisija,

bija Talsu PII «Kastanītis», kur visus komisijas locekļus sagaidīja bērnudārza kolektīvs, skaistos tautastērpos dziedot lustīgas dziesmas. Obligāta bija arī rotaļa, kurā dziedot un dejojot piedalījās visi komisijas locekļi. «Šodien esam ne tikai bērnudārza darbinieki, bet arī uz ātru roku izveidota folkloras kopa «Spicie kastaņi»,» priecīgi paskaidroja «Kastanīša» direktore Inga Spruģeviča. Arī šeit komisijas pārstāvji apskatīja gan bērnudārza iekštelpas, gan pagalma teritoriju, uzdeva dažādus jautājumus un sniedza atbildes uz darbinieku uzdotajiem.

Pēc visu iestāžu apsekošanas komisijai priekšā vēl ir atbildīgs darbs, lai apkopotu visus Talsu pilsētas un novada izglītības un pirmsskolas iestādēs iegūtos datus, kā arī izskatītu iestāžu prioritāšu ziņojumus un citus iegūtos materiālus.

