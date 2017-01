Beidzot iecerēts atjaunot vairākus sporta laukumus Talsos 14.01.2017

Trešdien, 11. janvārī, Talsu novada pašvaldībā tikās vairāki novada sporta treneri, Talsu 2. vidusskolas vecāku pārstāvis Kaspars Kalniņš, Talsu 2. vidusskolas direktors un deputāts Oļegs Solovjovs («Talsu novada attīstībai») un pašvaldības darbinieki, lai apspriestu plānus, kas saistīti ar trīs sporta laukumu atjaunošanu Talsos. Kā teic treneri — vairāku desmitu gadu garumā nekas nav darīts, beidzot tas mainīsies.

«Par Talsu 2. vidusskolas sporta laukuma izveidi tika runāts pagājušā gada pavasarī, kad nolēma izstrādāt koncepciju, lai zinātu, ko gribam redzēt šīs skolas sporta bāzē. Vēlāk izveidojām darba grupu un metodiskajā komisijā noteicām ierosinājumus par atbalstāmajiem sporta veidiem — vieglatlētiku, futbolu un florbolu. Viņiem pašlaik nav īpaši pateicīgas infrastruktūras treniņiem. Noteicām ieteikumus arī citiem sporta veidiem, lai treniņu darbs noritētu labāk. Pašlaik pagājuši aptuveni desmit mēneši, un ir apstiprināta attīstības koncepcija un notiek projektu izstrāde vieglatlētikas stadionam, kā arī futbola un volejbola laukumu izveidei. Ir domes lēmums par vienošanās slēgšanu ar Latvijas Futbola federāciju par mākslīgā futbola laukuma segumu, šobrīd notiek saskaņošana. Pašvaldība lēmusi ņemt aizņēmumu Valsts kasē, lai izveidotu laukumam nepieciešamo pamatni,» informēja Talsu novada sporta skolas vadītājs Kaspars Sakniņš.

Talsu 2. vidusskolas vieglatlētikas stadionu

paredzēts izveidot vecajā sporta laukumā pie skolas, netālu no Talsu novada muzeja. Projekta izstrādes procesā aktīvi iesaistījās vieglatlētikas treneris Mārcis Štrobinders, kurš sniedza savus priekšlikumus darba uzdevumam.

Līdz šim zināms, ka laukuma izveidošanas darbiem paredzēti līdzekļi no Saeimas «deputātu kvotām» 63 300 eiro apmērā. Kā norādīja O. Solovjovs, par pārējo finansējumu varēšot runāt, kad būs gatavs projekts. «Tad arī konkrētāk zināsim izmaksas, un varēs lemt, vai līdzekļus iegūsim, ņemot aizņēmumu Valsts kasē,» sacīja O. Solovjovs.

M. Štrobinders norādīja, ka Talsos treniņu apstākļi ziemas laikā iekštelpās (sporta zālēs) ir salīdzinoši labi, salīdzinot ar sporta laukumiem ārā. «Talsu Valsts ģimnāzijas stadions ir principā nelietojams un citu stadionu, kur varētu nodarboties ar vieglatlētiku, pilsētā nav. Vieglatlētika ir pamatu pamats visiem sporta veidiem. Sākotnēji centāmies piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu vieglatlētikas stadiona izveidei, diemžēl tas neizdevās. Domāju, ka izveidot lielo vieglatlētikas stadionu tuvākajā laikā neizdosies, bet pagaidām esošajām vajadzībām, kas saistās ar Talsu 2. vidusskolas un sporta skolas audzēkņu treniņiem un vietēja mēroga sacensību rīkošanu, ar šo stadionu pietiks. Atsevišķām disciplīnām pat būs iespējamas starptautiska mēroga sacensības, piemēram, šķēpmešanā, tāllēkšanā, augstlēkšanā,» sacīja M. Štrobinders.

Apkārt stadionam paredzēts žogs divu metru augstumā. Plānots 300 metrus garš skrejceļš pa sporta laukuma perimetru ar diviem ar pusi skriešanas celiņiem. Taisne būs četri celiņi 120 metru garumā. Pa vidu izvietota tāllēkšanas bedre, kurā varēs lēkt no abām pusēm (atkarībā no vēja vai nepieciešamās lietošanas intensitātes). Paredzēti vairāku disciplīnu sektori (lodes grūšanai, tāllēkšanai un augstlēkšanai) iespēju robežās. Zāliena seguma sektoru apsēs ar sporta zāliena sēklām, paredzot zāliena sektora laistīšanas sistēmu. Plānota inventāra glabāšanas novietne un ietve gar sporta laukuma skrejceļa malu. Iecerēts jauns elektrības pieslēgums un vispārīgs teritorijas apgaismojums. Notekūdeņu un gruntsūdeņu savākšanai — lietus novadīšanas sistēma visā sporta laukuma teritorijā. Paredzēts arī uzstādīt videonovērošanas sistēmu. Izskanēja ideja par to, ka ilgtermiņā, izstrādājot kādu projektu, brīvajā zonā starp žogu un stadionu varētu uzstādīt nestandarta ierīces maziem bērniem vai jebkuram sportot gribētājam.

Vēl nav pilnīgas skaidrības par tualetēm, jo Veselības inspekcija nosaka, ka tuvākajām labierīcībām jābūt vismaz 150 metru attālumā. «Ir pieejamas sporta halles tualetes, bet, iespējams, tiks vēl uzstādītas sausās labierīcības,» teica M. Štrobinders. Sarunu laikā izskanēja arī tas, ka pavisam netālu atrodas Talsu novada muzejs, ar ko kopā, iespējams, varētu rast risinājumu, ļaujot apmeklēt tā labierīcības, jo izveidot jaunas prasītu lielus papildu finanšu līdzekļus.

Savas bažas izteica sporta treneris Aivars Eņģels, sakot, ka laikā, kamēr viņam notiek treniņš, viņš uztrauksies par to, ka ceļa šķērsošana, lai nokļūtu līdz labierīcībām, var radīt apdraudējumu skolēnu dzīvībai. Talsu pilsētas pārvaldnieks Ģirts Kalnbirze sacīja, ka šī iemesla dēļ izstrādāts būvprojekts, lai izveidotu gājēju pāreju, kas savieno stadiona galu ar Talsu 2. vidusskolas teritoriju. «Skatoties no skolas pa kreisi, apvedceļa virzienā, uz K. Mīlenbaha ielas tiks izveidots gājēju celiņš ar apgaismojumu. Darbus paredzēts veikt vasarā,» informēja Ģ. Kalnbirze.

Apsverot papildinājumus, vieglatlētikas treneris Kaspars Kristapsons ieteica izveidot smilšu bedri 15 metru garumā un trīs līdz četrus metrus platumā, kas ir plaši izmantojama treniņu procesā. Vaicājot par laika uzņemšanas iekārtu, to apsver iegādāties, izstrādājot papildu projektu, lai iegūtu līdzekļus.

Lai izveidotu futbola un volejbola laukumus

pie Talsu 2. vidusskolas, izstrādā projektu. 3. janvārī noslēgts līgums ar projektētāju, ir veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Saņemts piedāvājums no Latvijas Futbola federācijas mākslīgā futbola seguma uzstādīšanai. Lai to izdarītu, vispirms nepieciešama futbola laukuma pamatnes izveide, apgaismojuma un nožogojuma izbūve, kā arī pludmales volejbola laukuma pārvietošana. Lai to paveiktu, Talsu novada domes deputāti jau pērn pieņēma lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē, lai šos darbus realizētu (tie varētu būt aptuveni 80 tūkstoši eiro).

O. Solovjovs norādīja, ka pašreizējie laukumi neatbilst prasībām. «Izstrādājot projektu, paredzēts izveidot tādus, kas atbilst visām normām. Laukuma seguma nomas maksa no Latvijas Futbola federācijas ir 50 eiro mēnesī piecu gadu garumā. Federācija nomas maksājumu par visiem gadiem piedāvā nomaksāt uzreiz, proti, 3000 eiro (plus PVN), jo šādā gadījumā tiek nodrošinātas granulas un speciāls aprīkojums, lai veiktu profesionālu laukuma kopšanu, kam pašvaldībai vairs nebūtu jātērē nauda. Segumam kalpošanas garantija ir 10—15 gadi, ko pēc tam var nomainīt. Ieguvējs būs viss novads, ikkatrs tā iedzīvotājs. Audzēkņiem tā būs iespēja visa gada garumā spēlēt futbolu,» skaidro Talsu 2. vidusskolas direktors.

Pamatni paredzēts sagatavot ne mazāku kā 65 reiz 45 metru izmērā. Laukumu plānots ierobežot no nerūsējošā tērauda žoga trīs metru augstumā. Laukuma galos tīkla nožogojums sešu metru augstumā. Iecerēti trīs izejas vārti un elektrības pieslēgums, lai ierīkotu vienmērīgu apgaismojumu. Visa sporta laukuma teritorijā paredzēta lietus novadīšanas un drenāžas sistēma. Plānots izveidot arī videonovērošanas sistēmu un elektrības pieslēgumu pārvietojamā tablo izvietošanai laukuma sānā. Paredzēta vieta pārvietojamo tribīņu novietošanai ārpus laukuma nožogojuma un pārvietojamā noliktava ar elektrības pieslēgumu.

O. Solovjovs norādīja, ka darbus plānots uzsākt pavasarī.

Papildu ideju par dīķi, kas daļēji atrodas teritorijā, piedāvāja arī Ģ. Kalnbirze: «Projekta ietvaros vajadzētu veikt darbus arī pie dīķa, nonākot līdz tam, ka Talsos beidzot būtu publiski pieejama peldvieta. Domāju, ka tas būtu lietderīgi gan sportotājiem, gan visiem iedzīvotājiem. Šādus dīķa tīrīšanas darbus veikt pēc tam būtu diezgan neloģiski, jo nepieciešams darbs ar lielu tehniku, lai izveidotu kārtīgu pamatni, jo pašlaik dziļums nav pietiekams un ūdenstilpne ir aizaugusi.»

Vislielākās diskusijas

radās, apspriežot plānoto volejbola laukumu izveidi. Viens laukums paredzēts 16 reiz 8 metru izmērā ar trīs metriem brīvajai zonai visos virzienos. Spēles laukuma un brīvās zonas virsmām paredzēts uzklāt smiltis, to slāņa biezums — līdz 40 centimetriem. Nožogojuma aizsargtīkli laukuma galos paredzēti trīs līdz četru metru augstumā, savukārt sānos — līdz divu metru augstumā.

Treneris Aivars Pekmans uzsvēra, ka viņam nepatīk tas, ka šajā gadījumā volejbols tiek atstāts novārtā, pat nedomājot par papildu volejbola laukumu izveidi. Ar diviem laukumiem pietiekot tikai treniņu vajadzībām. Lai rīkotu starptautiskas sacensības, ir nepieciešami vismaz četri, minot kā piemērus citas pilsētas, kur volejbola laukumu skaits nepārtraukti palielinās, arī Pļavās tiks izveidots jau piektais volejbola laukums, tikai Talsos viss stāv uz vietas. Tāpat viņš norādīja, ka pašreizējais laukumu izvietojums, kāds ir plānā, nav pareizs, jo nav ņemtas vērā debess puses. Treneris piesauca arī K. Sakniņa sacīto vecāku sapulcē, kas norisinājās decembrī, kurā viņš minējis, ka turpmāk novada prioritāte būs futbols, tāpēc volejbola nozarei kaut kas esot jāziedo. K. Sakniņš sniedza atbildi, apstiprinot: «Jā, šajā gadījumā volejbolam nāksies ziedot divus volejbola laukumus, bet vietā tiks izveidoti jauni! Ja runājam par prioritātēm — kā jau sākumā minēju, esam noteikuši trīs prioritāros, atbalstāmos, sporta veidus, kuriem ir vissliktākā treniņu infrastruktūra. Arī pārējām sporta nozarēm, protams, nepieciešams atbalsts, bet ir sporta zāles un iespējas darboties.»

Deputāts O. Solovjovs norādīja, ka šajā gadījumā viss tiekot uztverts pārāk saasināti, radot konfrontāciju starp sporta veidu pārstāvjiem un radot ažiotāžu pārējā sabiedrībā, kas nav nepieciešams. «Vajadzētu izvairīties no nevajadzīgas «netīrās veļas mazgāšanas» un vainīgo meklēšanas, nepieciešama konstruktīva kritika. Jāsaprot, ka mēs gribam sakārtot kopējo sporta vidi, nevis kaut ko iznīcināt. Ir nepieciešami konkrēti priekšlikumi, kā rīkoties turpmāk un kādi uzlabojumi vēl nepieciešami,» bilda O. Solovjovs.

Kad deputāts vaicāja A. Pekmanam, kāpēc viņš līdz šim neko nav darījis un iesaistījies, lai Talsos tiktu izveidoti papildu volejbola laukumi, viņš atbildēja, ka centies to darīt, taču Talsu novada pašvaldības izpilddirektors atbildējis, ka nekas nenotiks. «Tā es te runāju jau vairāk nekā 30 gadu, bet nekas nemainās,» bilda A. Pekmans.

Uz sapulci bija ieradies arī Talsu 2. vidusskolas audzēkņu vecāku pārstāvis Kaspars Kalniņš, kurš bilda, ka patiesi nepieciešams izveidot vairākus volejbola laukumus, jo sporta veids Talsu novadā ir ļoti populārs. «Ja darām, tad kārtīgi un līdz galam. Pretējā gadījumā uz sacensībām nākas braukt uz Pļavu volejbola laukumiem, kur savukārt nav tik labas infrastruktūras, lai tur dotos kopā ar ģimeni, bērniem. Talsu pilsētā vieta būtu daudz piemērotāka,» sacīja K. Kalniņš. Klātesošie apsprieda variantus, kur vēl varētu izveidot papildu volejbola laukumus, pieļaujot, ka esošajā teritorijā pagaidām varētu izvietot trīs un pēc tam meklēt papildu variantus. Tas gan vēl ir apspriežams.

Talsu Valsts ģimnāzijas stadionu

plānots atjaunot projekta ietvaros, kas paredz skolu modernizāciju. Stadions tiks atjaunots pilnībā — ar mākslīgo futbola laukuma segumu, jauniem skrejceļiem, iežogojumiem, noliktavu un dažādu disciplīnu sektoriem. Vecie basketbola laukumi (trīs) būs ar gumijotu segumu. Sporta zālē tiks nomainīta grīda. Tā kā projekts vēl ir sākuma stadijā, darbus paredzēts uzsākt 2018. gadā.

A. Eņģels sacīja, ka pašreizējais laukums ir ļoti sliktā stāvoklī, pavasarī un rudenī esot sajūta, kā sportojot pa arumiem un pēc nodarbībām visi esot noklāti ar dubļiem. «Un tas nav tāpēc, ka futbols būtu prioritārs sporta veids, es vienkārši gribu audzēkņiem rast iespēju normāli trenēties, jo līdz šim tas bijis ļoti grūti. Tā ir nepieciešamība, nevis ekstra vajadzība,» teica A. Eņģels.

Sapulces noslēgumā klātesošie vienojās tikties vēl, lai pārrunātu jautājumus par volejbola laukumiem un citiem papildinājumiem, kas radušies.

