Beidzas orientēšanās sacensību «Zig—Zag» sezona 03.12.2016

Svētdien, 27. novembrī, Talsu sporta namā pēc tradicionālajām orientēšanās sacensībām pēc fotogrāfijām pa Talsu ielām sezonu ar apbalvošanu beidza klubs «Ziemeļkurzeme», kas bija apkopojis sacensību «Zig—Zag» rezultātus, labākajiem tika kausi.

Par sezonas gaitu

«Talsu Vēstis» lūdza pastāstīt orientēšanās kluba «Ziemeļkurzeme» valdes priekšsēdētājam un čaklam orientieristam Aigaram Vārnam: «Šoreiz sacensībās «Zig—Zag» bija 17 kārtas, pavasarī — kādas desmit, kas notika jau no aprīļa sākuma. Vasarā mums bija neliels pārtraukums, augusta beigās sezona turpinājās. Savas sacensības organizējām Talsu, Kandavas, Dundagas, Rojas novadā, Ugāles pagastā. Mūsu kluba biedri ir ne tikai no Talsu novada, bet arī no Dundagas, Kandavas, Zlēkām, tāpēc cenšamies pabūt itin visur, kur dzīvo mūsējie. Talsu novadā aktīvisti ir no Laidzes, Lībagiem, Valdemārpils un citām vietām. Pavisam esam 70 kluba biedri, daži ir pat no Rīgas, Ropažiem, Ilūkstes un Tukuma. Var teikt, ka esam diezgan populāri, Latvijā pavisam ir 44 orientēšanās klubi. Katrs jau domā, ka ir pats labākais, tā uzskatu arī es, lai gan mēs neizceļamies ar elites sportistiem. Mums ir labi veterāni, kas Latvijas čempionātos izcīna medaļas. Nu, nav mums neviens izlasē, bet tas ir labi saprotams, jo valstī ir deviņas sporta skolas, kur trenē orientēšanās sportā. Protams, šo audzēkņu rezultāti ir ļoti labi. Mums ir pulciņš Talsu novada bērnu un jauniešu centrā, un to vada Andris Leja. Pats izcīnīju Latvijas kausā 1. vietu V—45 grupā, būdams priekšgalā visos 18 posmos. Mūsu biedre no Rīgas Ilze Lapiņa arī izcīnīja zelta medaļu.

Ventspilī mums

ir aktīvistu grupa, kas organizē tādu pašu seriālu kā šeit. Tur veicās ļoti labi, jo iesaistījās daudzi jauni dažāda vecuma sportisti. Priecājos, ka orientēšanās Latvijā ir ļoti populārs sporta veids svaigā gaisā, un te nevajag skriet tikai distanci, bet jāmeklē kontrolpunkti. Tu vari skriet, bet vari arī distanci no punkta A līdz punktam B noiet, jo piedāvājam katram atbilstošas sacensības. Cilvēkiem patīk gan daba, gan mežs, un, ja vēl kaut kas jāatrod, tad parādās interese un azarts. Taču jāteic, ka pēdējā laikā populāras kļūst orientēšanās sacensības pilsētā, noteiktās telpās. Piemēram, Nacionālajā bibliotēkā. Spēj nu tur kaut ko atrast! Telpu orientēšanās sacensībās (telpu O līgā) patlaban mūsu Andris Leja ar savu veterānu grupu cīnās par godalgotām vietām.

Nākamajā sezonā

būs liels pasākums — Talsos un novadā būs pirmais Latvijas kausa posms, kas būs arī pasaules ranga turnīrs «Kurzemes pavasaris». Divas meža distances notiks Sukturos un Kamparkalnā, sprints tiks organizēts Talsu pilsētā. To rīkos orientēšanās klubs «Saldus». Piedalīsies ap 800 cilvēku no Latvijas un kaimiņu valstīm. Pie mums «Kurzemes pavasaris» notika jau 2006. gadā, nu būs atkal. Mēs palīdzēsim sarīkot sprinta distanci Talsos. Otrs lielais pasākums ir augustā — Rēzeknes pusē «Ziemeļkurzeme» rīkos pasaules čempionātu rogainingā. Mēs jau gatavojām Eiropas čempionātu Raunā, bet pasaules meistarsacīkstes rīkosim pirmo reizi. Protams, būs arī nākamās sacensības «Zig—Zag». Domāsim un darīsim.

Man ir daudz palīgu,

uz kuriem pilnībā varu paļauties. Piemēram, Ilze un Imants Čakļi no Zlēkām, Andris un Alvita Mirecki no Lībagiem, Aivars Žogla no Ugāles, Guntars Sils no Dundagas, Arvis Heniņš arī no Dundagas, Uldis Vēciņš no Kandavas, Andris Leja, kas tiek galā ar visiem interneta mājaslapas uzdevumiem, protams, arī man iznāk daudz darīt. Šodien sacensības pa pilsētu pēc fotogrāfijām bija tāda kā sezonas izskaņa, tad notika līderu, kā arī čaklāko apmeklētāju un rīkotāju apbalvošana. Priecājos, ka šogad mūs ļoti atbalsta Talsu novads. Kultūras, sporta un tūrisma centrs deva kausus, tūrisma un informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa — balviņas.»

Un nu vārds dalībniekiem.

Valdemārpils vidusskolas skolotāja Guna Vilka: «Sacensībās orientēšanās piedalos ar saviem skolēniem. Manējiem veicās labi. Viena vaina, ka autobuss ir par mazu, nevaru paņemt uz sacīkstēm visus, kas to grib. Skolā vadu tūrisma pulciņu. Visvairāk — 30 bērni — atbrauca man līdzi uz sacensībām Dundagā. Pati arī skrienu un meklēju kontrolpunktus. Šis azarts pie manis atnāca, kad man bija 35 gadi, jo līdz tam nezināju, kas ir orientēšanās. No 15 gadu vecuma kāpu kalnos. Mani uz to pamudināja skolotājs Visvaldis Strautiņš. Kāpu kalnos gan grupā, gan pati šos pārgājienus un ceļojumus organizēju. Kad uz Talsiem atnāca Aigars Vārna, sākām nodarboties ar orientēšanās sportu. Kopā ar bērniem rīkoju tūrisma nometnes. Kad sapratu, ka arī pati varu atrast kontrolpunktus, tas mani ļoti sajūsmināja. Jau 13 gadus piedalos sacensībās, un tas man ļoti patīk. Galvenokārt jau gandarījumu rada punkta atrašana. Šajā «Zig—Zag» sezonā izcīnīju 3. vietu grupā S—40.»

«Kamparkalna» īpašniece Ināra Kalniņa:

«Uzskatu, ka arī man šajā sezonā veicās labi, jo S—40 grupā ierindojos 2. vietā. Esmu piedalījusies pilnīgi visos «Zig—Zag» sacensību 17 posmos. Orientēšanās man iepatikās, kad biju sporta metodiķe Talsu MRS. Kad tolaik aizbraucām uz Alūksni, man nekas cits neatlika kā skriet, lai gan nezināju, kāds tas kontrolpunkts izskatās. Nu man sacensībās svarīgākais ir azarts un kontrolpunktu atrašana. Piedalījos Kuldīgas čempionātā un izcīnīju 2. vietu. Tas man ir gandarījums. Sacensībās piedalos sevis pēc, lai izskrietos, izelpotos svaigu gaisu, lai uzturētu fizisko formu.» Jānis Lorencs no Dižstendes: ««Zig Zag» sacensībās aizvadīju tikai pirmo posmu, bet otrajā man sāpēja kājas. Manuprāt, ir ļoti labi pavadīt laiku svaigā gaisā un kustoties. Arī bērnus esmu orientēšanās sportam piesaistījis. Sacensībās Talsu ielās piedalījās arī mana meita Aija Lorence, Odeta Upeniece un znots Toms Upenieks, mazdēls Emīls Grīnvalds, kuram ir astoņi gadi. Pat mazā Marta bija distancē, tikai viņa ātri iemiga.»

«Zig—Zag 2016» sacensību līderi

pa grupām: S—12 grupā 1. vietā — Kristīne Čakle no Zlēkām, S—14 grupā 1. vietā — Sintija Beraģe no Valdemārpils, 2. vietā — Lauma Leja no Valdemārpils, 3. vietā — Evita Kučere no Talsu BJC, S—18 grupā 1. vietā — Gerda Kačoreka no Talsu BJC, S grupā 1. vietā — Ilze Čakle no Zlēkām, 2. vietā — Alvita Mirecka no Kamparkalna, 3. vietā — Odeta Turka no Kuldīgas «Takas», S—40 grupā 1. vietā — Lolita Lipska–Meijere no Talsiem, 2. vietā — Ināra Kalniņa no Kamparkalna, 3. vietā — Guna Vilka no Valdemārpils, V—12 grupā 1. vietā — Dāniels Ziemelis no Talsu BJC, 2. vietā — Ralfs Šmits no Valdemārpils, 3. vietā — Austris Leja no Valdemārpils, V—14 grupā 1. vietā — Filips Ēcis no TKS, 2. vietā — Ēriks Komļevs no Valdemārpils, 3. vietā — Miks Indriksons no Valdemārpils, V grupā 1. vietā — Kristaps Bērziņš no Kuldīgas «Takas», 2. vietā — Andris Leja no Talsu BJC, 3. vietā — Jānis Brauns no «LVM/Ventspils», V—B grupā 1. vietā — Jānis Gūtmanis no Talsiem, 2. vietā — Juris Kačoreks no Talsiem, 3. vietā — Andris Šņoriņš no TNSS, V—50 grupā 1. vietā — Viesturs Meijers no TBK, 2. vietā — Imants Čaklis no Zlēkām, 3. vietā — Juris Vilks no Lībagiem.

