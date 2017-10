Baronu dzimtas pārstāvju veikumam jārosina meklēt un atrast izcilību sevī 24.10.2017

19. oktobrī, laikā starp divu dižvīru dzimšanas dienām, Talsu novada muzejā pieminēja abus — Krišjāni Baronu un viņa dēlu Kārli. «Varbūt Kārļa darbi ir kaut kas dižens viena cilvēka mūžā, varbūt Latvijas kontekstā, bet varbūt pat pasaules kontekstā,» pasākumā «Diženam tēvam — dižens dēls» secinājumus izdarīt rosināja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja galvenais speciālists Mārtiņš Vesperis.

Izrādās, Kārļa Barona dzimšanas diena ir 12. oktobrī, bet viņa tēva — 30. oktobrī. «Viņi bija dižvīri, kuru saknes ietiecās arī mūsu pusē. Krišjānis Barons rūpējās par tautas garīgo veselību, bet Kārlis Barons — par fizisko veselību,» pasākuma atklāšanā uzsvēra Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību Gita Japiņa.

Vēstules — vēstures avots

Kārlis Barons ir Krišjāņa Barona vecākais dēls, vienīgais, kurš no četriem Baronu bērniem izdzīvoja. Viņš 1884. gadā pabeidza Pēterburgas 1. klasisko zēnu ģimnāziju, bet pēc tam studēja Maskavas universitātē — vispirms Fizikas un matemātikas fakultātes dabaszinību nodaļā, bet pēc tam Medicīnas fakultātē, kur ieguva ārsta grādu. «Bet ne zobārsta grādu! Daudzi Kārli Baronu uzskata par zobārstu, jo viņš ir Latvijas zobārstniecības pamatlicējs, bet tai laikā zobārstniecība nepastāvēja, un ārstus nedalīja nozarēs. Katrs ārsts apguva pilnīgi visas nozares un bija visu jomu speciālists, sākot no dzemdībām un beidzot ar operācijām,» atgādināja M. Vesperis.

Pēc studiju beigšanas K. Barons atteicies no piedāvājuma palikt Maskavā un tā vietā atgriezies Rīgā, kur kļuvis par vienu no pirmajiem latviešu ārstiem, kas atver privātpraksi. «19. gadsimta beigās kā nerakstīts likums bija pieņemts, ka gadījumā, ja dēls sāk savu privātpraksi, bet viņam nav sievas, tad dēlam līdzi iet viņa māte. Tolaik nebija pieņemts, ka jauns vīrietis dzīvo viens un pieņem kādu jaunu kalponīti, jo tad varēja rasties dažādas valodas,» paskaidroja M. Vesperis. Viņu nepārsteidz, ka Krišjānis Barons varējis apkopot tautasdziesmas, jo šis vīrs nav metis prom arī neko no sadzīviskas sarakstes, kas tagad ir nepārvērtējams izziņas objekts pētniekiem. Tā arī par laiku, kad pie jaunā ārsta dzīvojusi viņa māte Dārta, vēsta sarakste starp tēvu un dēlu, atklājot pat tādas nianses, cik karošu nopirkts un cik gultas matraču iegādāts, cīnoties ar grūtībām, ar kādām saskaras ikviens jauns un pacientiem vēl nepazīstams speciālists.

Vēlāk K. Barons strādājis Rīgas apriņķa skolā par skolas ārstu, bijis ķirurgs Krievu ārstu biedrības ambulancē, arī Rīgas Latviešu teātra ārsts (te viņš samaksu saņēmis teātra biļetēs), Rīgas — Orlas dzelzceļa iecirkņa ārsts un lektors zobārstu un vecmāšu skolā. Pagrieziena punkts bijis I Pasaules karš, kad K. Barons iesaukts kara dienestā un nozīmēts uz Grodņas kara hospitāļa acu nodaļu. «Kara laikā briesmu un notikumu daudz, tādēļ kliegt un vaimanāt nedrīkst, bet katram vajag stāvēt uz savas vietas un mierīgā garā darīt to, ko katrs var un spēj,» Kārlis Barons sacījis kādā no vēstulēm. Sievai un citiem līdzcilvēkiem rakstītās vēstules liecina par vēlmi uzmundrināt, vienlaikus saglabājot racionālu skatu.

Vēlāk K. Barons pārcelts uz Rīgas fronti, kur kļuvis par vecāko ārstu Latviešu strēlnieku 2. brigādē, lai būtu tuvāk tēvam. «Pētniekiem tā ir tāda nelaimīga lieta, jo ir laba sarakste starp Krišjāni Baronu un Kārli Baronu no 1914. gada līdz 1917. gadam, bet pēc tam ir tukšums Kārļa Barona biogrāfijā, jo vēstules tēvam vairs netiek sūtītas, tāpēc īsti nezinām, ko viņš darīja šajā laika sprīdī,» konstatēja M. Vesperis.

Kad veselības sistēma sabrukusi

Vēlākos gados K. Barons kļūst par Latvijas dzelzceļa galveno ārstu. «Ko tad viņš šajā laikā izdarīja? Šodien mēs dzelzceļa stacijas (un varētu teikt — arī autoostas) nevaram iedomāties bez sabiedriskajām tualetēm, bet tieši Kārlis Barons bija tas, kurš panāca, ka tādas tiek ieviestas, domājot par higiēnu, kas mazinātu slimību un infekciju izplatību.

Viņš ieņēma arī Iekšlietu ministrijas Veselības departamenta direktora amatu un divos gados sakārtoja veselības sistēmu. Nevis tā, ka, teiksim, radīja jaunas slimnīcas dažādās vietās, bet gan — radīja pamatu tam, lai veselības sistēma varētu attīstīties. Tagad bieži vien runājam par to, ka slimnīcas visur ir likvidētas, ārstēties jābrauc tālu, bet tolaik, pēc kara veselības sistēma bija pilnībā sabrukusi! Nekas nedarbojās! Daļēji veselības sistēmas funkcijas sāka uzņemties dažādas biedrības, piemēram, Latvijas Sarkanais Krusts, lai varētu palīdzēt iedzīvotājiem. Tāpat tika radīti dažādi atvieglojumi pašvaldībām, lai būtu iespējams pieņemt ārstus, kuru tolaik trūka, un citādos veidos tika panākts tas, ko saucam par gaišajiem, labajiem Ulmaņlaikiem, kad veselības sistēma bija ļoti labi attīstīta, bija slimokases, apdrošināšana. Šobrīd sabiedrībā daudz runā par veselības obligāto apdrošināšanu — tolaik tāda bija un tas bija pamats, kāpēc pietika līdzekļu, lai varētu cilvēkus ārstēt. Atcerēsimies, ka tas bija laiks, kad vēl īsti nepastāvēja antibiotikas! Ja ar adatu iedūri pirkstā un sākās asins saindēšanās, tad no tā varēja arī nomirt,» salīdzināja M. Vesperis. Arī visi tagad Latvijā praktizējošie zobārsti, pārnestā nozīmē sakot, esot K. Barona kā Latvijas zobārstniecības pamatlicēja mazmazmazbērni.

Kārlis Barons bijis patiešām ļoti aktīvs sabiedriskais darbinieks — 28 biedrību un organizāciju biedrs, kā arī 11 biedrību un organizāciju goda biedrs. «Tas tiešām ir ļoti daudz. Citi sabiedriskie darbinieki, ja neskaita Jāni Čaksti, vidēji bija desmit vai 15 biedrībās,» salīdzināja M. Vesperis.

Ar mūsdienīgu skatījumu

K. Barons sapratis, ka sabiedrības veselības stāvokļa uzlabošanā noderēs jaunievedumi, kas par labiem atzīti citur pasaulē. Kā viņš teicis Latvijas Sarkanā Krusta sanatorijas «Tērvete» atklāšanā 1932. gada 24. jūlijā, «labāki un izdevīgāki ir aizkavēt slimību, nekā to dziedināt». Šī sanatorija bijusi lielākā un modernākā Eiropā! To zinot, nepārsteidz citi fakti, kas arī vēl tagad, gandrīz 100 gadu vēlāk, ļauj ieraudzīt progresīvu domu gājienu. Piemēram, 1919. gadā K. Barons guva amerikāņu atbalstu zupas virtuvju izveidei, jo Latvijā plosījās bads, bet šis bija veids, kā paēdināt ap 60 tūkstošiem bērnu. Tika organizētas vasaras kolonijas jeb atpūtas nami, kuros bērni no trūcīgām ģimenēm un tādi, kuriem ir veselības problēmas, vairākus mēnešus gadā baudīja labu uzturu un saņēma veselības aprūpi. Tika atvērtas arī ambulatorijas jeb veselības kopšanas punkti, kur veikt veselības pārbaudes, saņemt potes un konsultācijas. K. Barona entuziasms panāca šādu punktu atvēršanu vietās, no kurām tika saņemts iedzīvotāju ierosinājums un kur arī ambulatoriju uzturēšanu bija gatavi organizēt paši konkrētajā apdzīvotajā vietā. Ap 1940. gadu Latvijā bijis vairāk nekā 100 šādu veselības kopšanas punktu. Tajos vienmēr bijusi arī dzīvojamā platība medicīniskajam personālam, rotaļu telpa un vieta informatīviem materiāliem, lai notiktu nemitīga sabiedrības izglītošana. «Kā uzskata pētnieki, pateicoties šiem punktiem, tika mazināta zīdaiņu un mazu bērnu mirstība. Kurš no jums, jauniešiem, klasē tīra zobus ar klasesbiedra zobu birsti? Pagājušā gadsimta 20. gados ar vienu zobu birsti zobus tīrīja visi bērni! Ja mums ir iesnas, mēs puņķus noslaukām. Tolaik ar vienu puņķulupatu desmit bērni slaucīja degunu,» nehigiēnisko attieksmi atklāja M. Vesperis. Tādējādi vienkāršu higiēnas principu skaidrošana nesa labus augļus.

Pēc K. Barona ierosmes tika atvērti zobārstniecības kabineti, kalnu saules kabineti. Viņa vadībā notika dažādu iestāžu modernizēšana, tika atvērtas aptiekas, darbojās ātrās palīdzības punkti. «1920. gadā ātrās palīdzības punkts atradās tikai vienā vietā — Rīgā, kur uz visu pilsētu bija divas mašīnas! Ja cilvēks bija nokritis pa kāpnēm un lauzis mugurkaulu, viņš tika likts zirga pajūgā, vests uz tuvāko slimnīcu, un bieži vien iznākums bija letāls. Jau 30. gadu beigās Latvijas Sarkanajam Krustam bija desmit ātrās palīdzības mašīnu punkti un tādi bija arī daudzās pašvaldībās. Cik zinu, arī Talsu slimnīcai bija vismaz viena ātrās palīdzības mašīna,» pastāstīja M. Vesperis.

Lai izcilība veicina izcilību!

Krišjāņa Barona muzeja galvenais speciālists Andris Ērglis pasākumu bagātināja ar kokles spēli un skanīgām dziesmām. «Šī gada pavasarī esam pielikuši lielu komatu milzīgam darbam, kas veikts gadu desmitiem, — mūsu muzejā aplūkojama, pētāma un baudāma digitālā ekspozīcija par Baronu dzimtu, kura ietver ne tikai Krišjāņa, bet arī viņa sešu māsu un brāļa pēctečus. Baronu dzimtas radurakstos pašlaik fiksētas 628 personas — milzīgs cilvēku skaits! Jautājums ir, kāpēc jāpēta dzimta tik dziļi un plaši, ja tas varbūt neļauj kādam cilvēkam pievērst īpašu uzmanību, jo visi 628 sauc pēc kādas izpētes. Bet jāsaka — katrā no šiem dzimtas zariem ir izcilas personības,» viņš atklāja. Dažas no tām tika pieminētas arī M. Vespera stāstījumā, piemēram, Krišjāņa Barona māsas mazdēls Teodors Grīnbergs bijis Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps, bet māsas dēls Fricis Dravnieks — pedagogs un mācību grāmatu autors.

Tikšanās ar cilvēkiem un viņu uzklausīšana devusi Krišjāņa Barona muzeja speciālistiem apjausmu, ka stāsts par mazo Latviju ir apšaubāms. «Šī mazā Latvija ir tik piepildīta ar bagātām dzimtām un bagātiem cilvēkiem, ka mums pietiktu ne tikai vienai zemei vien! Mēs varētu stāstīt un rādīt, ka mums tā kā lielā kumodē vai pūra lādē ir šie stāsti, personības, izcilie cilvēki, vienkāršie, traģiskie un ikdienas varoņdarbi, kas mūsu dzimtās ir paveikti. Mums nav jāiekaļ viņu biogrāfija, dzīvesstāsti un raduraksti no galvas. To visu var atrast, bet galvenā vēsts ir, ka viņu izcilībai ir jārosina mūs meklēt izcilību sevī, savā dzimtā un savu dzīvi piepildīt tā, lai pēc laika mēs esam ar kaut ko izcili un kaut ko paliekošu izdarām,» iedrošināja A. Ērglis.

