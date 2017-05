Baltu galdautu pilns pagalms 10.05.2017

Paula Kārkluvalka

4. maijā Valdemārpilī atzīmēja pirmos Pagalma svētkus, par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai uz galdiem klājot baltus galdautus. Tie līgani, vēja kustināti, simboliski sveicināja katru garāmgājēju, aicinot uzkavēties kopā.

Kurš uzņemsies, kurš darīs? Šķiet, ar šo jautājumu sākas visu pasākumu organizēšana. Pagalma svētki Valdemārpilī notika pirmoreiz, to dzinējspēks Anda Dzene, aicināja piedalīties savus bijušos skolēnus, mazpulcēnus, sieviešu kluba «Skārleta» dalībnieces un citus, kuri Pagalma svētkus un 4. maiju varētu vēlēties padarīt košākus ar savu klātbūtni.

Kopā tika vārīta zupa, meistardarbnīcās varēja apgūt dažādas prasmes, kā arī iegādāties našķus un stādus dārzam. Mazpulcēni par godu svinībām bija pagatavojuši svētku torti.

Ir jāapzinās darba vērtība, bet nevar aizmirst arī par svētku brīžiem ģimenes lokā, pārliecināta Anda Dzene. «Manā ģimenē svētkiem vienmēr bijusi liela nozīme; pat tad, kad to vēl nedrīkstēja darīt, svinējām Ziemassvētkus un citus svētkus. Vecāmamma brauca pie mums ciemos no Stendes uz Vāni, līdzi ņemot lakatā iesietu kūku.

Katru sestdienu viņu sagaidot, mums, bērniem, bija svētki. Arī mamma mūs radināja pie svētku svinēšanas. Esmu augusi laimīgā ģimenē!

Neatkarībai ir liela nozīme, katram no mums tā ir liela vērtība. Tā ir mūsu valsts, mūsu brīvība, mēs varam iet ar lepni paceltu galvu un teikt, ka esam latvieši, kā to darīja Krišjānis Valdemārs. Bieži to nenovērtē. Dažreiz skolēniem uzdodu jautājumu: «Kas ir brīvība?» Atbildes nav izsmeļošas un pārdomātas. Gribētu, lai jaunieši lepojas ar vietu, no kurienes viņi nāk, lepojas ar savu pilsētu.

Mācu, ka ģimene ir pats svarīgākais — mājās mums katram ir sava ģimene, ģimene ir arī sava klase, skola, pilsēta, un piektā ģimene ir valsts. Ja mēs visi domātu par valsti kā par savu ģimeni, šie svētki visiem būtu nozīmīgi. Diemžēl, daudzi svētkus neatzīmē, pat savu dzimšanas dienu ne, bet to vajadzētu. Ir vajadzīgs prieks, ne tikai darbs!» uzskata A. Dzene.

Nozīmīga loma svētkos ir svētku galdautam, ar to apklājot galdu, rodas īpaša izjūta. Galdautu darināšanas darbnīcā ikviens varēja apgūt galdautu malu apstrādāšanu, padomu saņemot no Aritas Andendorfas, savukārt bijusī mazpulku vadītāja Rita Rozenberga dalījās ar zināšanām rokdarbos. Apmeklētāju nepamanīts nepalika pavasara stādu tirdziņš, kurā ar izaudzētajām puķēm piedalījās arī viena no jaunākajām mazpulku dalībniecēm Elizabete Dzene. Savukārt par vēderpriekiem rūpējās Māra Pudņika, kura atnākušos cienāja ar tikko ceptām pankūkām. Svētku tapšanā savu roku un labās domas bija pielicis ne viens vien valdemārpilnieks, lai visi kopā varētu sēsties pie balti klātiem galdiem, pateikties par pusdienām un brīdi, kurā būt kopā, noliekot nostāk ikdienas pienākumus. Par Latviju kā ģimeni!

