Septembris pašaizsardzības karatē klubam «Baltais drakons» sācies ar lielu notikumu, jo tā ir 20. sezona darbam Talsos. Jo­projām tā priekšgalā ir sertificēts treneris Oskars Kiseļevs, ar kuru runāja «Talsu Vēstis».

«Baltā drakona» pirmsākumi

meklējami Tukumā, un tad Oskars izdomāja, ka noteikti arī Talsos atradīsies interesenti, kurus saistītu karatē. 1996. gadā Tukumā sāka veidoties arī klubs «OBrāzma». «Kāpēc izvēlējos nodarboties ar karatē? Jāteic, ka no gadiem desmit nodarbojos ar dažādiem cīņas veidiem, kas tajā laikā bija atļauti. Mans vectēvs bija trīskārtējs Baltijas čempions boksā, un tas mazajam puikam bija liels stimuls pašam kaut ko darīt. Nodarbojos ar džudo, brīvo cīņu, man patika arī vieglatlētika, šaušana. Domāju, ka tas bija loģiski, ka 1996. gadā nodibināju klubu «Baltais drakons.» Tas bija oficiāli, bet trenējāmies jau no kāda 1994. gada. Nākamais solis bija Talsos izveidot filiāli, jo savā laikā arī pats te biju startējis,» saka Oskars. «Un tad mēs sākām sportot — mācīties pašaizsardzību, taču tas vēl nebija īstais sports, tas atnāca vēlāk kā papildinājums. Pašaizsardzība ir iemācīties aizsargāt sevi, balstoties uz noteiktiem cīņas principiem. Vispirms tas bija karatē. Pašlaik mēs strādājam pēc manis izstrādātām pašaizsardzības programmām, kas balstās ne tikai uz karatē, bet arī uz boksu, džudo, sambo, teikvando, hapkido, aikido, džiudžitsu.»

Lielāko daļu

klubu un federāciju apvienojās, izveidojot Latvijas Karatē federāciju, kurā iestājās karatē klubi. Lai bērni izrādītu kopējās intereses un strādātu pēc vienotiem principiem noteiktos novirzienus, tika izstrādātas dažādas sacensības. Tagad tās notiek pēc WKF Pasaules Karatē federācijas noteikumiem. Šogad karatē tika pieņemts kā olimpiskais sporta veids — Tokijas olimpiskajās spēlēs 2020. gadā jau cīnīsies karatisti no visas pasaules. Tā ir liela uzvara, bet daudzi nevar saprast to, ka pašaizsardzība un sports nav viens un tas pats. Tie, kas grib augstu mērķi sportā, speciāli uz to arī iet. Jāatceras gan, ka sports ir diezgan liels ierobežojums, jo pašaizsardzībā drīkst darīt daudz ko, lai aizsargātos, bet sportā ir noteikti kritēriji un tehnika.

Tad, kad nodibinājās «Baltais drakons», audzēkņu bija daudz, jo karatē bija kas nezināms un neparasts. Trenēties nāca bērni no četriem gadiem līdz senioriem, kam jau bija 60. Tajā laikā valsts un pašvaldības nenodrošināja bērnu interešu izglītību. Un te, lūk, tāds piedāvājums! «Baltais drakons» aizpildīja cilvēku intereses. Tagad katrs var izvēlēties darīt to, ko pats grib, jo iespēju ir milzums. Tagad 90 procenti audzēkņu jau labi zina, ko vēlas un kāpēc izvēlējušies nodarbības «Baltajā drakonā».

Oskara Kiseļeva audzēkņi

ir daudz sasnieguši arī sportā. Mārcis Červoņikovs ir pasaules čempions un vicečempions, Eiropā godalgoto vietu ieguvējs. Pasaules čempione ir Gunita Tālberga, starptautiskās sacensībās sevi lieliski parādīja Jānis Krūkliņš, Mārtiņš Jankovskis, Jānis, Mārtiņš un Roberts Fārenhorsti, Rihards Cietvīrs, Edgars Simsons, Aleksandrs Varigins, Jāna Gafiņeca, Inga Vanaga, Artis Sapuns, Oto Ladigins, Mārcis Rezgalis, Lauris Rezgalis, Vilnis Draguns, Ivars Francmanis, Jānis Vītols, Elīna Francmane, Mārtiņš Ozoliņš, Klāvs Kāpiņš, Ainis Pētersons, Didzis Kalējs, Ieva Kalēja, Ritvars Luksis, Rolands Zibins, Sergejs Varigins, kurš vēl tagad darbojas «Baltajā drakonā» par trenera palīgu.

«Pa šiem gadiem Talsu rajonā un novadā esmu apmācījis 7500 audzēkņu, un tas liek domāt, ka daru neatsveramu darbu sabiedrības labā. Uzsveru, ka «Baltajā drakonā» var trenēties arī sportisti. Parasti nodarbības sākas vienādi, gan tiem, kas apgūst pašaizsardzību, gan sportistiem. Kad redzu, ka kaut kas sanāk, tiek piedāvāta specializācija, kurā audzēknis apgūst gan sacensību noteikumus, gan cīņas tehniku. Gada laikā tas var notikt — sportists var sākt startēt starptautiskā līmenī,» bilst treneris.

Šajā vasarā

Oskara Kiseļeva audzēkņi piedalījās Eiropas bērnu un jauniešu atklātajā karatē čempionātā Austrijā. Gan Keita Eimija Kiseļeva, gan Laura Ozoliņa nekāpa uz goda pjedestāla, bet guva pamatīgu sacensību pieredzi. «Baltais drakons» piedalījās starptautiskā nometnē Tatros. It kā jau «Baltais drakons» ievēro darba sezonalitāti, bet arī vasarā trenējas tie, kas to vēlas. Un tā bija arī šovasar. Regulāri notiek arī atestācija, kurā audzēkņi iegūst meistarību apliecinošu sertifikātu. Piemēram, cītīgs bija sešgadīgais Olivers Zauls, kas visu vasaru strādāja. Te sava loma ir viņa tētim, kurš arī nolēma nodarboties ar karatē. Un bērna izaugsme bija apliecinājums kopīgajam darbam.

«Uzskatu, ka «Baltajā drakonā»

var trenēties gan sportisti, gan tie, kas apgūst pašaizsardzību sev. Lielākā daļa, ap procentiem 90, tomēr nāk uz nodarbībām, lai paši iegūtu fizisko formu un apgūtu cīņas paņēmienus, ar ko var sevi un citus pasargāt,» teic Oskars. «Taču tā nebūtu nekāda problēma, ja kāds gribētu sevi veltīt karatē kā sportam. Tā kā tas nu ir olimpiskais sporta veids, es gribētu, lai mēs tiekam uzņemti Talsu novada sporta skolā. Labi saprotu, ka tas varētu būt garš, sarežģīts un ilgs process, tomēr cerības nezaudēju. Man jāteic milzīgs paldies atbalstītājiem, kas mums palīdzējuši, jo varējām celt mūsu mazo un lielo audzēkņu sportiskos rezultātus. Būtu labi, ja pašvaldība arī atrastu kādu finansējumu kluba sportiskajām aktivitātēm, ceru un sapņoju. Bet sapņi kādreiz piepildās.»

Oskars Kiseļevs ir izstrādājis

speciālas programmas, kā nodarboties ar pieaugušajiem, piemēram, apsargiem, policistiem. Un tādas nodarbības arī notiek pēc noteiktas programmas. Šogad šajā darbā iesaistījusies arī Talsu pašvaldības policija. Būtu labi, ja attiecīgi šo profesiju pārstāvji ar pašaizsardzību nodarbotos kādas divas reizes nedēļā. Taču tie ir pieaugušie. Bērniem vispirms ir jāiegūst vispusīga attīstība un veselība. Tas nozīmē, ka jānāk uz nodarbībām un jāvingro. Apgūstot katas, mazajam attīstās gan labā, gan kreisā ķermeņa puse. Kata ir kustību kopums, kas jāapgūst. Lai iegūtu meistarības jostu, ir cītīgi jātrenējas, un tas ir arī audzēkņu darba stimuls. Protams, svarīgas arī sacensības, piemēram, sumo, taktiskajā sparingā vai vēl citos veidos. Tiek rīkoti arī Latvijas čempionāti pašaizsardzībā.

«Mēs strādājam projektā

«Cīņas māksla kā fizioterapija». Un te ietilpst arī darbs ar slimiem, grūti audzināmiem un bērnunama bērniem. Vispirms viņos audzinām kārtību, kā līdz šim nav bijis, izskaužam rupjību, iemācām disciplīnu. Mēs katram dodam pašapziņu, sevis labāku vērtēšanu, slimajiem palīdzam kaut daļēji atvieglot viņu turpmāko dzīvi. «Veģos» ir smagi slimi bērni, bet tieši ar tādiem arī strādājām, un mums veicās. Bērni mūs atceras un sūta apsveikuma kartītes, tātad savu darbu veicām labi,» saka Oskars.

Nu klubam pienākusi

21. sezona. Kā klubs «Baltais dra­kons» ir šo laiku izturējis? Oskars atteica, ka nav klājies viegli, bet vienmēr vadījusi pozitīvā doma, ka tam tā jābūt, ka tas ir jāizdara. Un parasti problēmas arī kaut kā atrisinās. Viņš ir strādājis trijos Eiropas projektos — «Cīņas māksla kā fizioterapija», «Veselā miesā — vesels gars» un «Eiropas garantiju fonds — jauniešiem». Un līdz ar visu Oskars Kiseļevs sevi pilnveido semināros, treneru tālāk apmācības kursos, darbā Latvijas un Starptautiskajā Karatē federācijā, nometņu vadītāju mācībās, studē augstskolā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā neklātienē. Viņš strādā ar licencētām un akreditētām programmām. Jaunos audzēkņus klubs «Baltais drakons» gaida otrdienās un ceturtdienās no 17.00 līdz 18.00, sestdienās no 10.00 līdz 11.00 Talsu sporta namā. Kontakttālrunis 29467972.

