13. jūlija pievakarē Talsu novada muzeja izstāžu zālē tika atklāta mākslinieces Justīnes Lūces pirmā personālizstāde «La Vita. Dzīve». Apmēram pirms gada viņa kopā ar Gunu Millersoni šeit iekārtojusi sava tēva — gleznotāja Edmunda Lūča darbu izstādi. Jau toreiz viņai šī mājīgā telpa iepatikusies.

Jāteic, ka tajā aplūkojams visai iespaidīgs darbu klāsts dažādās tehnikās — eļļas gleznas, ogles zīmējumi, ar zīmuli uzmestas skices, apgleznotas fotogrāfijas, eksperimentālas grafikas un vaska veidojumi. Tas viss tapis pēdējo astoņu gadu laikā, kopš jaunā māksliniece dzīvi saistījusi ar radošo darbību Itālijā, Venēcijas Mākslas akadēmijā, kur nokļuvusi, pateicoties «Erasmus» studentu apmaiņas programmai drīz pēc iestāšanās Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā. Tas noticis tieši tad, kad viņai bijis visnepieciešamāk. Pirms tam viņa absolvējusi Rīgas J. Rozentāla mākslas vidusskolu, kur apguvusi fotogrāfiju apgleznošanu. Uzsākot studijas Venēcijā, aktuāls kļuvis jautājums, kādu ceļu mākslā izvēlēties, kādā tehnikā darboties turpmāk. Pirmais turienes profesors, aplūkojot Justīnes portfolio, neesot viņu izvēlējies, jo bijis pārāk daudz akadēmisku darbu bez sava radošā rokraksta. Bet profesors, kurš viņu izvēlējies un vēlāk kļuvis par Venēcijas Mākslas akadēmijas direktoru, Justīnei jautājis, ko viņa vēlas darīt mākslā.

«Veselu mēnesi nosēdēju pie liela balta molberta, lai tiktu skaidrībā, ko īsti vēlos,» saka Justīne. Tad sācies periods, kad viņa uz gaišām gleznām gleznojusi eņģeļus. «Kāpēc tieši tos? Varbūt tādēļ, ka tas ir kas tāds, kas atrodas starp zemi un debesīm. Eņģeļi guļ kā sikspārnīši.» Pie viņas pienācis kāds puisis un sacījis, ka arī tā taču ir glezniecība. Pēc tam viņa sākusi apgleznot fotogrāfijas. Pēc Latvijā pavadītās vasaras viņa iestājusies Venēcijas Mākslas akadēmijā jau kā studente un pabeigusi kursu glezniecībā. Viņa apgleznojusi fotogrāfijas. Vienlaikus nonākusi arī pie grafikas, t. i., eksperimentālās grafikas profesora Abisa, kurš esot teicis, ka jebkas, pat lupata, ja to nospiež uz spiednes, savā ziņā ir grafika. Sekojis darbs ar sietspiedes grafiku, kas turpinājies astoņu gadu garumā. Tur viņa sākusi fotogrāfiju nospiest uz papīra, nosaucot to par digigrāfiju. Šajā laikā viņa aktīvi nodarbojusies ne tikai ar to, bet arī ar grafiku un fotogrāfiju apgleznošanu.

Pēc dažiem gadiem Justīne sākusi uzlūkot akadēmiju ne tikai kā studiju vietu, bet vairāk kā vidi, kur mākslinieki atrodas ciešā kontaktā, jo māksliniekam daudz vieglāk strādāt citu kolēģu sabiedrībā, nevis vienatnē savās mājās, kas, pēc Justīnes domām, ir visai grūts uzdevums. Glezniecības katedru Justīne pabeigusi ar šīm pašām izstādē aplūkojamām gleznām, kas visas tapušas Venēcijā. Tieši tāpēc viņai šī izstāde ir tik nozīmīga — tā ir kā atskats uz paveikto, lai šeit varētu spert nākamo soli. Venēcijā viņa sākusi studijas grafikas maģistrantūrā, bet bijusi spiesta tās pārtraukt un atgriezties Latvijā. Varbūt kādreiz tur atgriezīsies un tās pabeigs, bet šobrīd viņa ir šeit.

Justīne teic, ka viņai patīkot savienot reālas lietas ar tādām, kas piepeši rodas galvā nez no kurienes. Kaut vai uz melnbaltas fotogrāfijas izkrāsot zāli zaļā krāsā, kas tai piešķir pavisam citādu veidu un iespējas. «Nākotnē acīmredzot turpināšu darboties digigrafikas tehnikā, nedaudz iesaistot to kolāžā un miksējot ar glezniecību. Arī ar apgleznoto fotogrāfiju, kas man tiešām patīk, lai gan vienmēr izmantoju tikai savas fotogrāfijas. Izradās, ka ar fotogrāfiju nodarbojies arī mans vectēvs no mātes puses. Balta lapa mani mulsina, es ar to neprotu strādāt,» saka Justīne. Tieši Venēcijas periodā viņa sapratusi, ka vēlas kļūt māksliniece, jo tik brīnišķīgi ir darīt to, kas pašai patīk, par ko turklāt maksā naudu. Viņas tēvs reiz esot teicis, ka mākslinieku nogalina saimniecības maksājumi.

«Tas, ka nokļuvu Venēcijā, ir lielā mērā mainījis manu skatījumu. Ja būtu palikusi Latvijā, varbūt būtu aizbraukusi uz Tartu mācīties fotogrāfiju, varbūt kļūtu par lielu gleznotāju kā tētis, kurš tomēr darbojās arī citās tehnikās. Iznāk, ka pusi no savas apzinīgās dzīves esmu tur pavadījusi — šajā milzu labirintā ar daudzām ēkām, kur man visvairāk pietrūka dabas,» atzīst Justīne. Viņa tur ieradusies gluži kā balta lapa — bez pagātnes un sakariem, lai sevi atrastu un pierādītu. Liekas, ka viņai tas izdevies.

Justīnes Lūces izstāde Talsu novada muzejā aplūkojama līdz 5. augustam.

