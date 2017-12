«Baložu pasts» izrādījies mistērijas filmēšanai piemērots 01.12.2017

Pagājušajā sestdienā Talsos, brīvajā mākslas telpā «Baložu pasts», kārtējo reizi notika kas neikdienišķs. Tur talsenieks Mārtiņš Labāns un rojeniece Beate Olekte, biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas «RISEBA» audiovizuālās mediju mākslas otrā kursa studenti, pildīja mājasdarbu, uzņemot īsfilmu.

Tematu savam kopdarbam viņi nevarēja izvēlēties paši, bija jāstrādā ar izlozēto tematiku: 1900.—1914. gads, tukša telpa. «Tad nu ej un domā stāstu tukšā telpā pirms I Pasaules kara! Tomēr mums mazliet paveicās, jo neizlozējām viduslaiku cirku vai arī 16. gadsimta itāļu dārzu!» smejas Mārtiņš.

Izvēloties filmēšanas vietu, viņš iedomājies «Baložu pastu». Vidi gan nācies mazliet pielāgot. «Kaut ko noskrūvējam un pēc tam atliekam atpakaļ, kaut ko aizlīmējam un kaut ko pieliekam priekšā, jo stāsts ir par detaļām — jāizpēta, kādas bija drēbes, kāds bija interjers, kā cilvēki kustējās, staigājot ar korsetēm… To visu vērtēs!» atklāj Mārtiņš.

Izvēloties īsfilmas žanru, abi ar Beati vienojušies par labu mistērijai. To, ka «Baložu pasta» vide ir mistērijai piemērota, Mārtiņš pierāda, vedinot uzkāpt bēniņos, kur savulaik izbūvēti dzīvoklīši. Agrāko iemītnieku sadzīviskās lietas — fotogrāfijas, mācību materiāli, iemīļoto mūziķu un aktieru plakāti — tagad šķiet tik vientulīgas un spocīgas. Nav brīnums, ka bēniņi izvēlēti arī par vienu no svarīgākajām filmas norises vietām.

Kopīgi radītais īsfilmas sižets ir visnotaļ filozofisks. Dāma brokasto, kad ierodas viņai ļoti līdzīga pastniece un atnes aploksni ar fotogrāfiju, kurā viņa redzama mirusi. Sieviete sāk staigāt pa māju un satiek pati sevi trijos dažādos vecumos. Beidzot viņa nonāk telpā, kas redzama pastnieces atnestajā fotogrāfijā. Viņai mugurā ir tās pašas drēbes, kas redzamas fotogrāfijā, ļaujot noprast, ka Tas Brīdis tuvojas. Viņa paskatās uz augšu un ierauga vienu no trim meitenēm, ko satikusi ceļā, tātad — pati sevi, ar dēli rokās, kas, kā redzams fotogrāfijā, viņu nogalinās. «Ceram, ka cilvēki nolasīs — tas ir stāsts par iekšējo cīņu! Paceļot roku, viņa pati sev pateiks, ka negrib mirt,» skaidro Mārtiņš. Zīmīgi gan, ka beigās pie sievietes pastniece ierodas otrreiz, atkal pasniedzot aploksni…

Beate īsfilmā spēlē piecas lomas. Dažviet, kad kadrā jādabū vairāki no tēliem, viņu dublē arī māsa Katerīna. Beate atzīst, ka filmēšanas process ir ļoti saraustīts. «Vienu brīdi tas, otru — kas cits… Jā, tā jau filmēšanas laukumā notiek! Kad pirms pāris nedēļām fotografēju «Dvēseļu puteņa» filmēšanu, vienā ainā Renāru Zeltiņu nošauj, bet pēc kādām trim dienām viņš atkal ir dzīvs! Te iet līdzīgi,» viņa salīdzina.

Īsfilmai nav jābūt garākai par piecām minūtēm, tomēr tas tikai no malas izklausās vienkārši un ātri paveicams darbs. Kad 20.30 satiekamies, no piecām epizodēm nofilmētas ir tikai divas, tāpēc priekšā vēl nopietns darba cēliens. «Jāskatās, vai mums vispār tās piecas minūtes sanāks! Svarīgi jau, lai ir interesanti. Viss, ko mums skolā māca, jāiekļauj video, lai ir intriga, kāpinājums, atrisinājums (vai vismaz kaut kas, jo mistērijai jau nav atrisinājuma!), lai sižets rit uz priekšu, lai tēli mainās,» uzskaita Mārtiņš.

Īsfilma būs gatava decembrī, un «Baložu pasta» saime, ja vēlēsies, varēs to izmantot par savdabīgu reklāmas video.

