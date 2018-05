Balgales un Ķūļciema pagastā lepojas ar uzņēmību un radošumu 22.05.2018

16. maija pēcpusdienā konkursa «Talsu bruncī ieaustie» komisija devās uz Balgales un Ķūļciema pagastu, kur ļaudis nebaidās smagi strādāt un tur godā darba tikumu, taču atrod laiku arī atpūtai.

Sākotnēji komisija apskatīja Balgales pagastu, kur nominācijai «Rosīgākais uzņēmums» izvirzītsaSIA «European Sport Installations». Kompānija kopš 2007. gada veiksmīgi darbojas sintētisko sporta segumu ieklāšanas sfērā — ieklāj segumu stadioniem, multifunkcionālajiem laukumiem, bērnu laukumiem un tenisa kortiem. Tiek piedāvāta arī industriālo un dekoratīvo grīdas segumu ieklāšana. SIA «European Sport Installations» darbojas kā rūpnīcas «Herculan» oficiālie ieklājēji un strādājuši vairāk nekā 50 pasaules valstu. Uzņēmums pieder Balgales pagasta iedzīvotājam Edžum Zeļģim. «Sākumā strādājām tikai Latvijā un Polijā, bet drīz vien viss izvērtās plašāk. Aparātu pamazām paliek arvien vairāk, tādēļ mums bija nepieciešama darbnīca. Tepat Dursupē iegādājāmies vecu kantora ēku, ko šobrīd renovējam. Pirmajā stāvā atrodas darbnīca, bet otrais stāvs tiks izmantots kā birojs,» stāstīja E. Zeļģis.

Observatorijā Balgales pagasta

«Lielzeltiņos» komisija satika uzņēmēju, astronomu un observatorijas īpašnieku Sergeju Klimanski, kurš izvirzīts nominācijai «Radošākais novadnieks». Neskatoties uz to, ka viņš dzimis un audzis Rīgā, šobrīd uzņēmējs uzturas Balgalē. Pēc profesijas viņš ir ķīmiķis, un viņam pieder firma SIA «Ksan», kas nodarbojas ar ķīmijas produktu vairumtirdzniecību. Astronomija ir S. Klimanska sirdslieta — viņu aizrauj zvaigžņu vērošana un Visums. Sergejs ir mācījies Rīgas Politehniskajā institūtā (tagad — Rīgas Tehniskā universitāte), strādājis Silikātu tehnoloģijas katedrā par jaunāko zinātnisko līdzstrādnieku, Organiskās sintēzes institūtā par ķīmiķi, a/s «Dzintars» par laboratorijas vadītāju, a/s «B.L.B. Baltijas Termināls» par menedžeri un SIA «Biolārs» par komercdirektoru, taču šobrīd viņš ir uzņēmuma SIA «Ksan» īpašnieks. Aizrauties ar astronomiju S. Klimanskis sāka jau skolas gados, kad fizikas skolotājs viņam ļāva paņemt uz mājām teleskopu. «Agrāk vietā, kur atrodamies, atradās dzīvojamā ēka, kas būvēta 19. gadsimta vidū. Padomju laikos te bija kūts, jumts bija iebrucis, bet pamazām visu izdevās sakārtot. Divas reizes gadā pie mums notiek pasākumi, kuros uzstājas gan zinātnieki un amatieri, gan astronomijas ierīču ražotāji un tirgotāji. Šī ir ideāla vieta teleskopu uzstādīšanai, jo atrodamies ārpus gaismas piesārņojuma,» skaidroja S. Klimanskis. Tuvākajā laikā «Lielzeltiņos» taps planetārijs un tiks ierīkots muzejs Lībagu pagastā dzimušajam izcilajam latviešu astronomam Fricim Blumbaham.

Par gada jaunumu

Balgales pagasta iedzīvotāji sauc jaundzimušos bērnus. Gada griezumā pagastā dzimuši desmit bērni, un drīzumā gaidāmi vēl vismaz trīs. Tik liels bērnu pieplūdums pēdējo reizi bija vērojams 2007. gadā. Jaunās māmiņas nodibinājušas «Māmiņu klubu» — viņas kopīgi nodarbojas ar jogu, iet pastaigāties, nūjo un veic citas aktivitātes. Iniciatīva nāca no pašu māmiņu puses — tā ir iespēja kvalitatīvi pavadīt laiku ārpus mājas, dalīties iespaidos un atpūsties. «Māmiņu kluba» darbību koordinē Balgales pagasta iedzīvotāja Zinta Dreimane.

Ķūļciema pagastā sakoptākās vēsturiskās ēkas godam izvirzīta Mārtiņa (Dzedru) evaņģēliski luteriskā baznīca. Baznīcas pamati iesvētīti 1937. gadā — tas noticis ar arhibīskapa, profesora Teodora Grīnberga svētību. Baznīca celta pēc profesora Paula Kundziņa projekta, spāru svētku reizē Valsts prezidents Kārlis Ulmanis ziedoja tai 5000 latus, ziedojumu vāca arī vietējie iedzīvotāji. Baznīca iesvētīta 1940. gada 21. jūlijā. Griestus grezno 24 zaru kroņlukturis, ko 2000. gadā nolaupīja garnadži. Baznīca ir vienkārša, mājīga, un tai piemīt izcili laba akustika. Baznīcas darbība izbeigta 1965. gadā, un kādu laiku to izmantoja kā kapliču. Dievnamā kalpojuši mācītāji: Pauls Namgauds, Jānis Matulis, Artūrs Kaminskis, Valdis Amols un citi. Pēc atjaunošanas pirmais dievkalpojums notika 1988. gada Ziemsvētkos. Draudze reģistrēta un atjaunota 1991. gada 27. februārī. No 1991. līdz 1993. gadam dievkalpojumus vadīja mācītāji: Arvīds Brālis, Atis Vaickovskis un toreizējais evaņģēlists, tagad mācītājs Kārlis Žols. No 1994. gada jūlija draudzē kalpo mācītājs Māris Ludviks, kuru 1996. gadā 26. aprīlī ievēlēja par Kandavas iecirkņa prāvestu. Gadiem ejot, draudzē sludinājuši evaņģēlisti: Ainārs Sūna, Valts Brakovskis, Edgars Priedītis un Mārtiņš Burke-Burkevics. Dievkalpojumi Mārtiņa (Dzedru) evaņģēliski luteriskajā draudzē notiek mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā. 1991. gadā draudzē darbojās 57 locekļi, bet tagad palikuši tikai piecpadsmit. 2014. gadā par projektā iegūtajiem līdzekļiem tika izbūvēta taciņa un atjaunotas kāpnes. Tāpat 2014. gadā atjaunotas durvis un atgūts kroņlukturis.

Sakoptākās privātmājas godu

aizstāvēja Voskrecovi no «Griezēm». Maija Voskrecova Ķūļciema pagastā dzīvo 14 gadus. 2004. gadā viņa pārdeva dzīvokli Rīgā un pieņēma lēmumu pārcelties. «Esmu dzimusi Rīgā, bet vecāki kara laikā pārcēlās uz Stendi. Pa skolas laiku dzīvoju Talsos pie tantes, bet vasaras pavadīju laukos, tā ka lauku darbi man ir zināmi. Platība ir liela — vienā dienā nopļaujam zāli, bet nākamajā dienā pienenes atkal saziedējušas. Darba ir daudz, taču ar visu tiekam galā. Rīgā nodzīvoju 45 gadus, taču tagad mani neviens ar koku neaizdzītu atpakaļ. Šeit ir miers, klusums, saulīte spīd un putniņi čivina,» iespaidos dalījās M. Voskrecova. Viņas dēls Andrejs Voskrecovs norādīja, ka sākotnēji īpašums bija aizaudzis un tajā bija daudz mazu būdiņu. Šobrīd lielākā daļa no tām ir nojaukta un teritorijā tiek audzēti gurķi, zemenes, āboli, plūmes, kartupeļi, burkāni, bietes, avenes un citi lauku labumi.

Nomināciju «Čaklākais mājražotājs» pārstāvēja biškopis Aigars Otmanis. Viņš ar biškopību nodarbojas jau septīto sezonu, bet dara to lēni un ar apdomu. Sākumā viņam piederēja trīs saimes, bet nu šis skaits ir palielinājies līdz 33 saimēm. Pateicoties dalībai projektā, drīzumā A. Otmanis pāries uz 53 saimēm. Viņš ir izgājis kursus un ir diplomēts biškopis. «Ziemā sagatavoju trīs stropus, nopirku vienu saimīti un divas noķēru ar spietiem. Pašlaik spietus vairs neķeru, man ir materiāls, no kā pavairot saimes — tas ir daudz vienkāršāk un drošāk. Ar produkciju neesmu aizrāvies, jo vēl esmu jauns un man daudz jāmācās. Draugs, kurš ir biškopis otrajā paaudzē, mani iedrošināja pievērsties šai jomai. Zināju, ka man būs kam uzprasīt padomu, un tā tas lēnām aizgāja,» atklāja biškopis. A. Otmanis regulāri dodas uz Mērsraga, Rojas un Ugāles tirgu un pārsvarā tirgo dažādu ziedu medu, krēmveida medu, bišu maizi medū un rudens ziedu medu.

