Balgales pagasta un sporta svētkos 28.07.2017

Aizvadītajā sestdienā Dursupē jau 19. reizi notika Balgales pagasta un sporta svētki. Laika gaitā mazinājies nav ne pasākuma apmeklētāju skaits, ne enerģija, ar kādu svētki tiek rīkoti. Gluži pretēji — šogad programmas ietvaros tika atzīmēta arī Veselības veicināšanas diena.

Rīta pusē tradicionālā gājiena vietā dalībnieki pa ciemu devās retro automašīnu un motociklu pavadībā. Vēlāk ikvienam bija iespēja piedalīties tādās sporta disciplīnās kā basketbols, volejbols, futbols, makšķerēšana, novuss, šautriņu mešana un šaušana. Šogad projekta «Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā» ietvaros Balgalē viesojās kikboksa un boksa skolas «Rīga» pārstāvji, divkārtējā pasaules čempione kikboksā Linda Ābele, basketbolists Artūrs Strēlnieks un uztura speciāliste Natālija Nikuļina. Tika aizvadīts fotoorientēšanās skrējiens «Esi aktīvs, vesels, attapīgs!», ģimenes stafete un jautrā stafete «Tarzāns», kur profesionāļu uzraudzībā tika vērtēta dalībnieku drosme, veiklība un fiziskā sagatavotība. Par muzikālo sniegumu rūpējās Ivo Fomins, vokālais ansamblis «Tonis» ar Kristīni Broku-Meļķi vadībā un vietējais ansamblis «Nav problēmu».

Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centra vadītāja Zinta Dreimane stāstīja, ka Balgales sporta un pagasta svētki notiek jau 19. gadu, taču šāds projekts tika piesaistīts pirmo reizi. «Programma ir ļoti plaša. Protams, esam padomājuši arī par bērniem — mums ir piepūšamās un ūdens atrakcijas, kā arī radošās darbnīcas, kuru tēma ir «indiāņi». Vakarā notika spēkavīru sacensības, kuras kopā ar Aivaru Eņģeli vadīja Dainis Zāģeris. Pēc tam visu nakti norisinājās zaļumballe. Atsaucība vienmēr bijusi ļoti liela un, dienai ejot, tā tikai aug. Tā kā cilvēku skaits katru gadu palielinās, domāju, ka visi ir apmierināti. Pie mums brauc no malu malām. Šogad bija viesi no Engures, Sabiles, Tukuma, Ogres un citām vietām,» atklāja Z. Dreimane.

Pagājušajā gadā sacensībās bija reģistrējušies 355 cilvēki, un pārsvarā šis skaitlis paliek nemainīgs. Ar projekta koordinatori organizatori sāka komunicēt maija beigās, bet svētkiem gatavojas jau trīs mēnešus.

«Tradicionāli nemainīgas paliek spēkavīru sacensības, futbols, basketbols un volejbols. Šogad mums bija ļoti jauka tradīcija, kuru turpināsim arī nākamajā gadā — atklāšanas pasākuma laikā izbraucām goda apli ar retro automašīnām un motocikliem. Pagasta pārvaldes vadītājs sēdēja sarkanā žigulītī, taurēja un aicināja visus uz svētkiem. Pie mums bija ieradusies arī «Ghetto Games» filmēšanas komanda, kura sagatavoja materiālu par svētkiem un atstāja jauku piemiņu,» skaidroja Z. Dreimane.

Sporta organizators Aivars Eņģelis katru gadu cenšas izdomāt ko jaunu. «Es negribu vilkt ķeksīšus, vēlos, lai cilvēki atbrauc uz šejieni un viņus sagaida kaut kas jauns. Liels prieks man ir par to, ka Ivo Fomins, kuru neesmu saticis 30 gadus, atsaucās uz manu aicinājumu. Prieks ir arī par cilvēkiem, kuriem Balgales pagasta un sporta svētki kļuvuši par tradīciju. Esam piesaistījuši projektu, kura ietvaros Veselīga uztura stūrītī konsultācijas sniedza uztura speciāliste Natālija Nikuļina, meistarklases vadīja basketbolists Artūrs Strēlnieks un kikboksa un boksa skolas «Rīga» pārstāvji. Šogad pirmo gadu notika orientēšanās pēc fotogrāfijām, pastaigājoties varēja vākt informāciju par to, kas atrodas Dursupē. Mums ir ļoti laba komanda, foršs priekšnieks un liela pretimnākšana — visi cits citam piepalīdz. Pēc ilgākas pauzes svētkus apmeklēja arī novada domes vadība.

Šis tas ir mainījies — šogad netaisījām gājienu, bet izbraucām goda apli ar retro automašīnām un motocikliem. Nu cilvēki ir atmodušies un atnākuši. Pie mums bija ieradies arī īpašs ciemiņš no Dānijas, kurš tiesnešiem gatavoja pusdienas un centās palīdzēt, kā vien var. Gribējām, lai cilvēki atpūstos, iegūtu ko vērtīgu un vienkārši labi pavadītu laiku. Varbūt ir kādas nianses, un kādam kaut kas nepatīk tiesāšanā, bet beigās cilvēki saprot, ka ir atbraukuši atpūsties.

Protams, lai visu noorganizētu, ir ieguldīts ļoti liels darbs. Svētkus vadu jau 19. gadu, 20 gadi sakritīs ar Latvijas simtgadi, un atkal būs jādomā kas jauns. Mums ir savs ansamblis, cilvēki nāk viens otram pretī, visu var sarunāt, un nekādu problēmu nav. Domāju, ka šie svētki ir piemēroti visām paaudzēm,» uzsvēra A. Eņģelis.

