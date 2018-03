Balgales amatierteātris nopelnījis augstāko pakāpi reģionālajā skatē 02.03.2018

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

24. februārī Ventspils kultūras centrā norisinājās Latvijas amatierteātru iestudējumu Kurzemes reģiona skate. Tajā Balgales amatierteātra kolektīvs ar izrādi «Hronika», kas ir režisora Reiņa Botera radīts aizgājušo laiku fragments vienā cēlienā, ar 48 punktiem no 50 izcīnīja augstākās pakāpes diplomu.

Izrāde «Hronika» bija vienīgā, kas pagājušā gada amatierteātru skatē Talsos no žūrijas saņēma augstāko pakāpi, nopelnot 45 punktus no 50. Balgales amatierteātra kolektīvs saņēma arī balvu nominācijā «Vienotākais aktieru ansamblis», bet Reinis Boters tika atzīts par labāko režisoru. Nu kolektīva panākumi turpinās, un priekšā ir spēkošanās ar citām pagājušā gada labākajām amatierteātru kolektīvu izrādēm par titulu «Gada izrāde 2017». Talsu novada pašvaldības kultūras, sporta un tūrisma centra amatiermākslas kolektīvu metodiķe Ina Jurkeviča atklāja, ka finālskate paredzēta 22. aprīlī Jūrmalas teātrī.

Krietni raibāk Talsu novada amatierteātru kolektīviem gāja Ādolfa Alunāna darbu iestudējumu skatē XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku amatierteātru programmai. Krišjāņa Valdemāra Talsu teātris līdz Ventspilij nemaz netika — režisore Jolanta Skujeniece atklāja, ka dalību skatē nācās atlikt divu aktieru nopietnu veselības problēmu dēļ. Sabiles amatierteātra izrāde «Mucenieks un muceniece» (režisore Ziedīte Začeste) nopelnīja I pakāpes diplomu, bet Valdemārpils amatierteātra «Atspulgs» izrāde «Pašu audzināts» (režisore Sigita Līdaka) — III pakāpi. S. Līdaka atzina — sākotnēji kolektīvs par tādu vērtējumu noskumis, tomēr kopīgi izspriests, ka situācijā, kad pieci dalībnieki no deviņiem tikai trešo reizi uz lielās skatuves stājas skatītāju priekšā, to ir iespējams pieņemt.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi kultūra

Komentāri