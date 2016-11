Bailes, vienaldzība vai neticība pārmaiņām? Iedzīvotāju sapulcē Talsos ierodas nedaudz «cilvēku no tautas» 23.11.2016

Otrdien, 15. novembrī, notika noslēdzošā iedzīvotāju sapulce ciklā «Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu pilsētas pārvaldē 2015.—2019. gadā». Uz to gan pārsvarā bija ieradušies pašvaldības iestāžu darbinieki. Ja novada pagastos iedzīvotāji uzdeva jautājumus, veidoja diskusiju un sniedza ierosinājumus, šajā gadījumā sapulces otrajā daļā cilvēki šādu iespēju neizmantoja.

Sapulci vadīja Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze, sanākušos iepazīstinot ar paveiktajiem un plānotajiem darbiem.

Paveiktais 2015.—2016. gadā

Uzlaboti grantētie ceļi, tam iztērējot 220 tūkstošus eiro. Ceļu apstrādāšanai ar pretputekļu absorbcijas līdzekli vairākās ielās atvēlēti astoņi tūkstoši eiro. Kalēju ielas rekonstrukcijai — 57 tūkstoši eiro. Katru gadu atjaunots un sakārtots gājēju celiņš un veikti citi labiekārtošanas darbi pie Vilkmuižas ezera. Šiem labiekārtošanas darbiem vairāku gadu laikā izlietoti nepilni desmit tūkstoši eiro. Vairāku gājēju celiņu rekonstruēšanai iztērēti 100 tūkstoši eiro. Ietvju apmaļu pazemināšanai pie gājēju pārejām ieguldīti četri tūkstoši eiro. Vairāku gājēju kāpņu izbūvei un remontam — desmit tūkstoši eiro. Virsūdeņu novadīšanas sistēmas rekonstrukcijas darbiem vairākās ielās — 120 tūkstoši eiro. Restaurētas kāpnes Sauleskalna estrādē, atjaunota lietus, saules un sniega aizturošā virskārta. Darbu izmaksas — četri tūkstoši eiro. 15 tūkstoši eiro ieguldīti, lai atjaunotu nolietojušās un bīstamās atbalsta sienas vairākās ielās. Daudzviet pilsētā izbūvēts LED apgaismojums, kas izmaksājis 150 tūkstošus eiro. Leču kalna labiekārtošanas darbiem izlietoti 30 tūkstoši eiro.

Pēc iedzīvotāju ieteikumiem atjaunoti un uzstādīti 40 soliņi, atkritumu urnas pilsētas teritorijā, kā arī iegādātas un uzstādītas desmit atkritumu urnas suņu ekskrementu vajadzībām, tam kopā atvēlot 20 tūkstošus eiro. Demontēti pašvaldības īpašumi, kuri apdraud cilvēku drošību. Sabiedrībai bīstamo ēku nojaukšanu veikušas arī vairākas privātpersonas un juridiskās personas. Demontāžas darbu veikšanas izmaksas — 15 tūkstoši eiro. Talsu pamatskolā izremontētas trešā stāva zēnu tualetes par desmit tūkstošiem eiro.

Talsu pilsētas pārvaldes prioritāšu darbiem pieskaitāmi pirmsskolas izglītības iestādēm (PII) «Pīlādzītis» un «Zvaniņš» izbūvētās septiņas āra nojumes, apsardzes sistēmas uzstādīšana PII «Pīlādzītis» un gājēju celiņu un nolietojušos kāpņu rekonstruēšana. Kopējās izmaksas — 50 tūkstoši eiro. Pēdējos gados bieži nācies veikt būtiskus atjaunošanas darbus pilsētas bērnu laukumā. Atjaunošanas un uzturēšanas darbu izmaksas bijušas desmit tūkstoši eiro. Strautu ielā 13 veikti pieci ģeodēziskie izpētes urbumi, lai noskaidrotu augsnes sastāvu un varbūtējo piesārņojumu. Augsnes paraugos konstatēta grants, melnzeme, lapas un koksne. Izmaksas — 1200 eiro. Asaru, Raudu, Līdaku, Līņu, Zušu ielas kvartālam pasūtīts būvprojekts, tam paredzot četrus tūkstošus eiro. Šogad notīrīts 1905. gada piemineklis un «Koklētājs», kā arī piemiņas akmens pie Miera ielas. Darbu izmaksas — desmit tūkstoši eiro.

PII «Sprīdītis» nokļuvis jaunās telpās. Veikta Talsu pilsētas PII energoefektivitātes paaugstināšanas un rekonstrukcijas trešā kārta Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ietvaros. Kopējās izmaksas: 1 913 780 eiro. Talsu novada pašvaldības finansējums 497 369 eiro, no kā attiecināmās izmaksas — 180 592 eiro.

Pārvaldnieks minēja arī teritorijas sakārtošanu un labiekārtošanu, kuru vizuālais stāvoklis degradē pilsētvidi. Bieži tiekot salauztas ceļazīmes, sabojātas apgaismes laternas.

Plānotie darbi

Noslēgusies iepirkuma procedūra gājēju celiņu izveidei Kareivju ielā 7 un K. Mīlenbaha ielā. Darbi jāpaveic līdz nākamā gada vasarai. Deviņu pakalnu koncepcija — noslēgusies Leču kalna labiekārtošanas iepirkuma procedūra, darbi jāpabeidz līdz nākamā gada vasarai. Kopējā līgumsumma — 75 tūkstoši eiro. Šī gada sākumā pašvaldības īpašumā iegūts Talsu dendroloģiskais parks, līdz ar to veikta «Pionieru parka» un Talsu dendroloģiskā parka inventarizācija. Parkos šī gada beigās plānots uzsākt koku kopšanu. Kopējās izmaksas šogad — 20 tūkstoši eiro. Iecerēts rekonstruēt arī Talsu tirgu. Plānotās izmaksas ir 1 900 000 eiro (no tā pašvaldības līdzfinansējums 237 500 eiro). Pašlaik projekta ideja esot apstiprināta koordinācijas padomē un tiek veikta būvprojekta izstrāde (termiņš: šī gada beigas). Iecerētas jaunas telpas Talsu Galvenajai bibliotēkai, startējot ar projektu «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a, Talsos». Kopējās izmaksas: 2 746 273,43 eiro, no tā pašvaldības finansējums: 1 306 903,88 eiro. Projekta realizāciju plānots pabeigt līdz 2018. gada 29. janvārim.

Talsu biznesa inkubatorā būs iespēja novada uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem saņemt atbalstu biznesa idejas attīstībai, biznesa plāna izstrādei vai jau esoša jauna uzņēmuma darbības veicināšanai. Talsu biznesa inkubatoru paredzēts izvietot ēkā, kur atrodas brīvās mākslas telpa «Baložu pasts», Kalna ielā 4. Tur gan vēl jāveic remonts. Biznesa inkubatora pagaidu telpas pašlaik ir kinoteātrī «Auseklis». Ģ. Kalnbirze kā «cerību projektu» nosauca pašvaldības ieceri veikt Talsu veselības centra ēkas atjaunošanu ar projekta «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana Talsu novada ārstniecības iestādes ēkā V. Ruģēna ielā 4, Talsos» palīdzību. Kopējās plānotās izmaksas 1 410 412 eiro (pašvaldības līdzfinansējums: 569 807 eiro). Ēka pašlaik iznomāta komersantam. Ja projekts realizēsies, iecerēts pirmajā stāvā izvietot sociālo dienestu, kur cilvēkiem būtu vieglāka piekļuve. Projekta ideja tika iesniegta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai, šobrīd atbalsts nav saņemts.

Pārvaldnieks norādīja, ka nepieciešams uzlabot mācību vidi vispārējās izglītības iestādēs Talsu novadā, piesaistot Eiropas Savienības (ES) finansējumu. Kopējās plānotās izmaksas iespaidīgas: 4 580 520 eiro (ja no ERAF un valsts budžeta iegūst atbalstu un finansējumu, pašvaldības līdzfinansējums: 809 329 eiro. Talsos projekts tikšot īstenots trīs skolās: Talsu pamatskolā, Talsu 2. vidusskolā un Talsu Valsts ģimnāzijā. Projekta stadija — iesniegta projekta ideja, tā izvērtēta, un tiek gatavoti precizējumi. Lai paaugstinātu Talsu 2. vidusskolas energoefektivitāti, tam nepieciešami 3 205 262,28 eiro (pašlaik izstrādāts būvprojekts). Savukārt vidusskolas metodiskā centra energoefektivitātes paaugstināšanai un pārbūvei kopējās plānotās izmaksas 2 292 892,07 eiro (izstrādāts būvprojekts). Kā pārvaldnieks uzsvēra, tas nav normāli, ka mūsu sportistiem nav stadiona. «Situācija ar stadioniem ir bēdīga. Mums ir ļoti labi un aktīvi sportisti, bet nav neviena stadiona, kur viņiem trenēties. Šis ir pirmais mēģinājums, lai to mainītu,» skaidroja Ģ. Kalnbirze. Proti, paredzēts atjaunot Talsu 2. vidusskolas veco stadionu; kopējās plānotās izmaksas 360 tūkstoši eiro. Otrā prioritāte ES projektu ietvaros esot Talsu Valsts ģimnāzijas stadiona sakārtošana.

Plānots uzlabot Raiņa ielas infrastruktūru, veicot rekonstrukciju. Noslēdzies iepirkums projektēšanas darbu veikšanai; projekta realizācija paredzēta līdz 2019. gada beigām. Kopējās izmaksas: 490 652,94 eiro. Iecerēta aptuveni 1000 LED lampu nomaiņa. Izstrādāta arī veloinfrastruktūras koncepcija Talsu pilsētā. «Šo koncepciju vairāku mēnešu garumā izstrādāja kompetenti cilvēki, kuri Latvijā strādā šajā jomā, tādējādi labi pārzina situāciju. Plānojot jaunus darbus ceļiem, ielām, šo koncepciju varam dot projektētājiem, lai varētu sekot tam līdzi. Koncepcijas izstrādātāji vērtē, ka Talsu pilsētā ir laba ceļu situācija, lai varētu izveidot veloinfrastruktūru,» skaidroja Ģ. Kalnbirze.

Pēc prezentācijas klātesošajiem bija iespēja uzdot pašvaldības darbiniekiem interesējošus jautājumus vai sniegt ieteikumus. Pēc vairākiem aicinājumiem izteicās talsenieks, pensionārs Ainis Līdaka. Viņš mudināja visus Talsu iedzīvotājus rūpēties un kopt savus īpašumus, lai tie neizveidotos par «džungļiem».

Nākas vien minēt, kāpēc uz sapulci bija ieradušies tik maz iedzīvotāju: cilvēkus neinteresē, kas notiek, viņi baidās runāt vai tāpēc, ka uzskata — tas tāpat neko nemainīs.

Par aizvadīto sapulču ciklu

«Divu mēnešu laikā esam bijuši visās četrās Talsu novada pilsētās un 14 pagastos, kopā ar sapulcēs sanākušajiem iedzīvotājiem uzklausījuši pārvalžu vadītāju atskaites par padarīto, plānoto. Diskutējām par dažādām iedzīvotājiem svarīgām tēmām — izglītību, drošības situāciju, saimnieciskiem jautājumiem —, kā arī par tiem darbiem, kas visiem kopā vēl jāizdara. Svarīgi bija informēt par to projektu virzību, kam izdevies piesaistīt ES struktūrfondu vai citu avotu finansējumu.

Pašvaldības izpildvara ar pārvalžu vadītājiem tiekas vismaz divas reizes mēnesī — pārrunājam aktuālos darbus, risinām problēmas, ja tādas radušās, taču arī šādas iedzīvotāju sapulces ir vajadzīgas — tas ir atskaites punkts par padarīto un iespēja, uzklausot iedzīvotājus, nospraust jaunus mērķus.

Paldies mūsu novada pilsētu un pagastu pārvalžu vadītājiem un darbiniekiem par ieguldīto darbu, kā arī par pārdomātu un plānveidīgu darbošanos pieejamā pašvaldības finansējuma ietvaros! Paldies iedzīvotājiem, kuri piedalījās sapulcēs, uzdeva jautājumus un dalījās ar saviem ierosinājumiem!» «Talsu Vēstīm» sacīja Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Aldis Vilsons.

