Ažiotāža ap sviesta cenām 23.08.2017

Ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā un pasaulē kāpušas sviesta cenas. Piena ražotāji skaidro, ka pie tā vainojams lielais pieprasījums, kas lielāks par piedāvājumu.

Liela kāre pēc piena produktiem

Uzrunājot mājražotāju, Talsu novada Balgales pagasta zemnieku saimniecības «Purmaļi» saimnieci Ingrīdu Frīdenbergu, atklājas — pieprasījums ir tik liels, ka nav iespējams apmierināt visu klientu vēlmes. Saimniecībā pašu spēkiem gatavo piena produktus un tos realizē — krējumu, sieru, biezpienu, nedaudz sviestu, pienu.

«Tā kā ļoti izpērk krējumu, līdz sviesta gatavošanai nemaz netiekam! To sarūpējam tikai konkrētiem klientiem, kundēm. Ja sāksim lielākos daudzumos gatavot sviestu, arī mums cenas noteikti būs augšā,» teic saimniece.

«Purmaļos» pašlaik ir 22 slaucamās govis, ar mājražošanu saimnieki nodarbojas jau 13, 14 gadus. Ingrīda spriež, ka cilvēki pēdējā laikā aptvēruši, ka mājās ražota produkcija ir labāka, vērtīgāka. Tukuma tirgū, kur tiek realizēta lielākā daļa saražotā, rinda ir no viena tirgus gala līdz otram. Līdzi atvestais vienmēr tiek izpirkts, pat pietrūkst. Ir klienti, kuri pēc produkcijas speciāli brauc no Rīgas uz Tukumu. «Tik liels pieprasījums pēc piena produktiem ir arī tādēļ, ka cilvēki mājās vairs netur lopiņus. Ja agrāk gandrīz katrā saimniecībā bija pa kādai gotiņai, tie laiki pagājuši,» teic I. Frīdenberga.

Talsu novada Vandzenes pagasta zemnieku saimniecības «Vaivariņi» saimniece Olita Riekstiņa stāsta, ka piena tauku trūkums nozarē vērojams jau aptuveni pusotru gadu un iztrūkums tikai pieaugot. «Ja kādreiz vajadzēja ražot pēc iespējas vairāk olbaltumu, tad tagad ir otra galējība. Grūti spriest, kāpēc tā. Ir modes tendences, kas uznāk un pāriet, pieļauju, ka šī ir viena no tām. Sviests ir veselīgāks nekā margarīns. Pirms kāda laika tika stāstīts, ka ir otrādi,» skaidro saimniece. Pēdējais cenas kāpums saimniecības pārdotajam pienam bija maijā. Kopš tā laika izmaiņu nav bijis. Saimniecība pienu jau vairākus gadus nodod piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrības (PLPS) «Dundaga».

Vaicāta, vai saimniecībā neplāno mainīt vai pilnveidot ganāmpulku ar govīm, kuru pienā ir vairāk tauku, viņa teic, ka tas nav tik vienkārši izdarāms. «Lai no telītes izaugtu govs, paiet aptuveni divi gadi. Teles mēs noteikti neiepirksim, bet atstāsim augt. Mēs visu laiku pamazām paplašināmies,» stāsta O. Riekstiņa.

Tauku tirgus izmaiņas pasaulē

A/s «Talsu piensaimnieks» valdes priekšsēdētājs Dainis Norenbergs stāsta, ka cenas kāpums skaidrojums arī ar aizliegumu izmantot palmu eļļu, ko nereti izmanto dažādiem konditorejas izstrādājumiem, jo tā ir kaitīga veselībai. «Līdz ar to ir govs tauku deficīts, kas būs vēl diezgan ilgi. Šāda situācija ir visā pasaulē,» teic D. Norenbergs. Piemēram, Francijā konditorejas ražotāji uztraukušies, ka valsts varētu nonākt līdz mīklas izstrādājumu krīzei.

Esošās situācijas dēļ radusies cita problēma — vājpiena realizācija. «Vājpiena pulveris neko nemaksā! Tā kā situācija jau nav mainījusies. Ja kāds uzskata, ka tagad ļoti pelnām, tās ir pilnīgas muļķības,» bilst D. Norenbergs.

Arī PLPS «Dundaga» valdes priekšsēdētājs Guntis Pirvits apgalvo, ka esošā situācija radusies būtisko izmaiņu dēļ tauku tirgū pasaulē. «Tagad ar bažām skatāmies, kas notiks tirgū ar piena pulvera realizāciju. Mums, Dundagā, tauki aiziet sviesta un krējuma ražošanā, bet vājpiens — siera, jogurta, un kefīra ražošanā —, bet patēriņš šajā pusē nav lielāks, tāpēc nevaru teikt, ka nopelnām vairāk. Sviesta cena pašlaik ir tāda, kādai tai normāli vajadzētu būt, tas nav nekas ekstra,» uzskata G. Pirvits.

Atbilstoši Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) datiem, vidējā sviesta cena 2016. gada martā Latvijā bija 7,9 eiro kilogramā, šī gada martā — 8,55 eiro kilogramā, bet augustā sasniedza 13,1 eiro kilogramā. LTA norādījis uz trīs galvenajiem faktoriem, kāpēc cēlusies sviesta cena: palielināts sviesta patēriņš lielajos tirgos — ASV, Krievijā un Ķīnā; piena ražošanas kritums Eiropas Savienībā (pēc dotāciju samazināšanas pērn) un Jaunzēlandē; bankas spekulācijas ar sviesta krājumiem.

Cenas vēl kāps?

«Zemnieki iet līdzi dzīvei, līdzi biznesam. Viņiem ir govis, kuras daudz ražo nevis taukus, bet olbaltumu. Tagad skatieties, kā viss sagriezies kājām gaisā — mums ir sviesta deficīts! Un nekas vēl nav beidzies. Mums («Talsu piensaimniekam») sviesta cenas nav tik augstas kā citiem,» uzskata D. Norenbergs. Uzņēmums savu produkciju pārdod veikaliem par dažādām cenām, tas atkarīgs no apjoma. To, cik tirgotājs uzliek «pa virsu», izlemj pats.

Uzņēmuma SIA «Lankas» pārstāve Laura Telle, kuras ģimenei pieder vairāki veikali Talsos un Dižstendē, atklāj, ka viņi uzcenojuma apmēru sviestam nav paaugstinājuši, bet cena pircējam ir lielāka, jo tirgotājam to nākas iepirkt dārgāk. «Tas nav veikalu izdomājums — pacelt cenu. Ja mums dārgāk pārdod produktu, gala cena kļūst augstāka. Esam informēti, ka sviesta cena vēl tikai kāps,» teic L. Telle. Kaut gan cenas kāpušas arī citiem piena izstrādājumiem, pieprasījuma kritums neesot jūtams. Daži pircēji veikalā sakot, ka brauks iepirkt sviestu Lietuvā, kur tas ir lētāks. «Domāju, ka cilvēki vienkārši nevarēs atļauties nopirkt sviestu. Jāskatās, kāda tagad būs tendence ar pieprasījumu pēc margarīna. Pieļauju, ka to pirks vairāk, jo kādu laiku pieprasījums pēc tā bija salīdzinoši samazinājies. Nezinu, vai tas saistīts ar to, ka cilvēki grib piekopt veselīgu dzīvesveidu vai ievēro diētas,» pārdomās dalās L. Telle. Arī O. Riekstiņa saka, ka veikali neliek tik lielu uzcenojumu, kā to dara ražotāji.

G. Pirvits, vaicāts par iespējamo piena produktu cenu kāpumu nākotnē, izsakās piesardzīgi. Neliels kāpums varētu būt. Arī līdz šim cenas nedaudz paaugstinājušās, kas tiek skaidrots ar kopējo valsts ekonomiku. Jāiegādājas jauni kases aparāti, dārga apdrošināšana, paaugstinātas degvielas cenas, nodokļu reformas…

«Piena bizness ir ļoti neparedzams. Nevar zināt, kas notiks rudenī. Runā, ka cena vēl kāps,» teic O. Riekstiņa.

LTA prezidents Henriks Danusēvičs prognozē, ka līdz gada beigām sviesta cenas stabilizēsies 9,5—10 eiro kilogramā līmenī, savukārt piens sadārdzināsies par 10—20 procentiem.

Arī a/s «Talsu piensaimnieks» pārstāvis domā, ka cenas vēl pieaugs, tomēr visu noteiks tirgus pieprasījums. «Sekosim līdzi, kas notiek brīvajā tirgū. Tikai un vienīgi pircējs ir tas, kurš regulē noteikumus. Redzēsim, pirks vai nepirks sviestu. Nekas vēl nav beidzies, cenas tikai kāps, jo deficīts ir liels,» spriež D. Norenbergs.

KĀ RADIES PIENA TAUKU DEFICĪTS?

Piena tauku deficīta iemesli saistīti ar jauno Eiropas piena tirgus konjunktūru, kuru galvenokārt iespaido gan Eiropas Savienības ieviestie tirgus regulācijas instrumenti, noslēdzoties kvotu pastāvēšanai (piemēram, ražošanas apjoma samazināšanas atbalsta programma), gan svaigpiena tirgus spēlētāju ieviestās «izdzīvošanas prakses» (piemēram, zemnieki krīzes laikā baroja govis ar zemākas uzturvērtības barību, kas rezultējies svaigpienā ar zemu tauku saturu).

Avots: «Dienas Bizness»

