Piektdien, 2. decembrī, Talsu iecirknī atzīmēja Latvijas Valsts policijas (VP) 98. gadadienu. Šis gads īpašs ar daudziem apbalvojumiem darbiniekiem, jo sasniegti augsti rezultāti.

Pasākuma laikā VP Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa priekšnieks Juris Visockis sveica visus darbiniekus 98. gadadienā, kā arī pasniedza virkni dažādu nomināciju apbalvojumus, tajā skaitā pateicības, Goda rakstus, pakāpju piešķiršanu pirms termiņa, krūšu nozīmes par 25, 20, 15, desmit un piecu gadu izdienu VP. Darbiniekiem par priekšzīmīgu darbu piešķīra arī apmaksātas papildu atvaļinājuma dienas un naudas balvas.

Pateicību par veiksmīgu un mērķtiecīgu sadarbību, atbalstu, ikdienas darba pienākumus veicot, izteica Talsu novada pašvaldības policijai, Talsu novada pašvaldības policijas inspektoram Ilmāram Deksnim, Rojas un Mērsraga novada pašvaldības policijai, Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālajai struktūrvienībai, Talsu rajona prokuratūrai, Talsu rajona tiesai, Valsts Robežsardzes Ventspils pārvaldei un Talsu novada pašvaldībai.

«Ļoti patīkami redzēt, cik daudz darbinieku ir augsti novērtēti. Man Stendē kāds vīrs teica, lai pasaku paldies policijai par to, ka viņam iedota atstarojošā veste. Ir svarīgi, lai cilvēki justu, ka par viņiem rūpējas, un stimulēt viņus to darīt arī pašiem. Ja katrs novada iedzīvotājs sapratīs, ka policija par viņu rūpējas, cilvēki jutīsies ļoti labi, droši un aizsargāti. Lai jums tas arī izdodas!» par veiksmīgu sadarbību pateicās Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus.

«Man ir liels gandarījums klausīties, cik daudz labu darbu padarīts, cik daudz darbiniekiem pateikts «paldies!». Sadarbība izdevusies patiesi lieliska, arī no cilvēkiem dzirdam policijas virzienā izteiktus pateicības vārdus. Neslēpšu, ka mūsu sadarbība ar Valsts policiju patiesībā mainījusies ar Jura Visocka darba uzsākšanu,» sacīja Valsts probācijas dienesta Talsu teritoriālās struktūrvienības vadītāja Ineta Kēla, vairākiem VP darbiniekiem pasniedzot Pateicības rakstus.

«Šogad bija tik daudz nomināciju, jo Talsu iecirknis sasniedzis ļoti labus rezultātus. Atzinība gūta arī Kurzemes reģiona pārvaldē un no Valsts policijas priekšnieka Inta Ķuža. Esam atrisinājuši vairāk noziegumu. Kā būtiskākos varu minēt pavasarī atklāto marihuānas audzētavu, vasarā atklāts vairāku dedzināšanas gadījumu noziegums, kā arī atklāta slepkavība. Darbinieki ir tie paši, bet vadība un dienesti savā starpā vairāk sadarbojas. Pašlaik mūsu iecirknī ir vairākas brīvas vakances, bet ir jau zināms, ka būs jauni darbinieki pēc koledžas absolvēšanas, kuri pašlaik pie mums ir praksē. Mums ir viens no lielākajiem nepilnajiem komplektiem Kurzemes reģionā, vislielākais ir Ventspilī, nākamais — Talsos. Vēlos pateikt paldies visiem par ieguldīto laiku, kas veltīts arī ārpus darba laika, intensīvi strādājot vakaros un vēlās nakts stundās. Ļoti svarīga ir darba plānošana, organizācija un darbinieku motivācija, pateikšana «paldies» par labo darbu, jo bez viņiem šāda rezultāta nebūtu,» sacīja J. Visockis.

