18. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Nacionālās enciklopēdijas drukātā sējuma «Latvija» atvēršanas pasākums. Notikums ir nozīmīgs pats par sevi, bet «Talsu Vēstu» saimei par to ir divkāršs prieks, jo enciklopēdijā savu artavu pielicis arī laikraksta fotogrāfs Dainis Kārkluvalks.

Sējums «Latvija» ir daļa no Nacionālās enciklopēdijas projekta, kas tika aizsākts 2014. gadā. Tam ir 864 lapas, kurās apkopoti vairāk nekā 250 šķirkļi par Latvijas vēsturi, dabu, izglītību, kultūru, zinātni, komunikāciju, tautsaimniecību un citiem jautājumiem. Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors ir vēstures doktors Valters Ščerbinskis. Visu šķirkļu autori ir speciālisti konkrētajās nozarēs, un enciklopēdijā apkopotā informācija ir pārbaudīta un drošticama — satura stratēģisko pārraudzību veic kultūras ministres vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. Informāciju papildina vairāk nekā 1000 ilustrāciju, tajā skaitā kartes, fotouzņēmumi, gleznu reprodukcijas, grafiki un tabulas.

Par ilustrāciju sadaļu gādājusi ilustrāciju redakcijas kolēģija, kuras dalībnieks ir arī «Talsu Vēstu» fotogrāfs Dainis Kārkluvalks. «Dalība Nacionālās enciklopēdijas veidošanā man ir liels gods,» viņš apliecināja. Arī žurnālista Mārtiņa Ķibilda vadītais sējuma atklāšanas pasākums ar kultūras ministres Daces Melbārdes piedalīšanos bijis atraktīvs un skaists. D. Melbārde Nacionālo enciklopēdiju nodēvējusi par vienu no valsts simboliem, kas parāda tautas intelektuālo briedumu un apliecina, ka Latvijā ir spēcīga intelektuālā elite, zinātnieki, kas spējīgi izveidot šādu enciklopēdiju.

«Drukātais sējums izdots par godu Latvijas simtgadei, tas ir ekskluzīvs izdevums, bet pamatuzdevums ir radīt enciklopēdijas digitālo versiju. To iecerēts atklāt 18. decembrī Ilūkstes novada Bebrenē, lai vēstītu, ka enciklopēdija domāta visai Latvijai, ieskaitot vistālākos nostūrus,» atklāja D. Kārkluvalks.

Nacionālās enciklopēdijas sējumu «Latvija» var iegādāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas pirmajā stāvā un Jāņa Rozes grāmatnīcās, bet tas būšot pieejams arī citās grāmatu tirgošanas vietās. Sējuma pirmā tirāža ir 3000 eksemplāru, un tā cena Nacionālās bibliotēkas grāmatu galdā ir 38,50 eiro.

