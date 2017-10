«Attīstībā sperts solis uz priekšu» 19.10.2017

Rojas novadā rudens iesācies ar priecīgu notikumu — šobrīd noslēgusies ilgi gaidītā stadiona skrejceliņu pārbūve un nu Rojā varēs rīkot gan starptautiskas, gan republikas mēroga sacensības.

Stadiona atklāšana paredzēta 24. oktobrī, kad Rojā ieradīsies Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta Radēviča un Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvji. «Domāju, ka stadiona atjaunošana Rojas novada attīstībā ir liels ieguldījums. Tas pavērs plašākas iespējas ne tikai bērniem, sporta skolas audzēkņiem un novada iedzīvotājiem, bet arī tūrisma jomas pārstāvjiem,» uzskata Rojas novada domes izpilddirektors Jānis Pūce.

Stadions tika atklāts 1973. gadā, un pa šo laiku tas bija novecojis gan fiziski, gan morāli. Atjaunošanas darbi norisinājās četrus mēnešus — tika izveidoti seši celiņi apkārt stadionam, deviņi celiņi 100 metrus garā posmā, tāllēkšanas un trīssoļlēkšanas sektors, augstlēkšanas sektors, kārtslēkšanas sektors, vesera un diska mešanas sektors, lodes grūšanas un šķēpmešanas sektors, kā arī šķēršļu joslas baseins. Stadions ir pārbūvēts atbilstoši Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas prasībām un atbilst starptautiskajiem normatīviem.

«Pašlaik viss ir pārmērīts,

pieņemts, nodots, un ceram, ka cilvēki šo vietu iecienīs un kādu dienu stadionā notiks lielāka mēroga sacensības. Pirmās novadu skolu sacensības plānojam rīkot maijā un jau laikus domāsim, kā nokļūt apritē,» atklāj J. Pūce.

Tā kā agrāko 90 centimetru vietā viena celiņa platumam nu jābūt 1,22 metrus platam, stadionu nācās paplašināt. Sākotnēji bija plānots izveidot astoņus celiņus, taču tas maksāja vairāk nekā 1 300 000 eiro, un to Rojas novada dome nevarēja atļauties. Līdz ar to uz esošās bāzes tika izveidoti seši celiņi un 100 metrus garā posmā — deviņi celiņi. Ar PVN stadiona atjaunošana izmaksāja 470 tūkstošus eiro. Rojā atrodas arī hokeja laukums, trenažieru zāle, skeitparks, sporta zāle, futbola, basketbola un volejbola laukums. Nākotnē paredzēts atjaunot Rojas vidusskolas sporta zāli un ieguldīt līdzekļus hokeja laukuma un skeitparka attīstībā, taču pašlaik šādu līdzekļu nav.

«Cilvēki Rojā ir aktīvi — spēlē florbolu, basketbolu, volejbolu, pludmales volejbolu, futbolu un nodarbojas ar vieglatlētiku. Jācer, ka nākotnē izaugs kāds talantīgs sportists, kurš pamatus būs apguvis tieši šeit. Arī uzņēmējiem būs savs labums. Protams, neiztikt bez izdevumiem, bet beidzot šī vieta būs sakārtota. Ja labi grib, daudz ko var izdarīt. Katrā gadījumā attīstībā sperts solis uz priekšu,» pārliecību pauž J. Pūce.

Ideja par stadiona atjaunošanu

gaisā virmoja jau sen, taču līdz šim netika atrasti līdzekļi. Īstenojot pirmo projektu, bija plānots atjaunot gan stadionu, gan tribīnes, bet naudas pietika tikai tribīnēm. Skolas projektā varēja startēt tādā gadījumā, ja vidusskolā mācās 350 bērni, līdz ar to arī šis variants atkrita. Visbeidzot, sadalot kvotas, Latvijas Zaļā partija šim mērķim atvēlēja septiņus tūkstošus, un, plānojot budžetu, stadiona atjaunošanai tika piešķirti vēl 30 tūkstoši eiro. Pēcāk pašvaldība paņēma aizdevumu Valsts kasē, un darbi varēja sākties. Tā kā stadions nebija vienā līmenī, to nācās līdzināt, un izmaksas palielinājās.

Ilggadējais Rojas vidusskolas sporta skolotājs un vieglatlētikas treneris Jānis Volajs uzskata: katrai pašvaldībai ir jārūpējas par cilvēku labklājību un veselīgu dzīvesveidu, un Rojas pašvaldība to dara. «Stadions ir nepieciešams katrā apdzīvotā vietā, lai cilvēkiem būtu iespēja darboties. Ilgi bija jāgaida, bet tagad ir tapis moderns stadions, drīz būs sertifikācija, un tad redzēsim, kādu kategoriju iegūsim. Tā ir iespēja sportot ne tikai vietējiem, bet arī cilvēkiem no tādām vietām kā Kolka, Mērsrags un Valdemārpils. Tāpat tas ir liels ieguvums skolēniem, jo beidzot skolotāji varēs vadīt stundas kvalitatīvā stadionā. Mums ir vairāk nekā 300 bērnu, un kāds no viņiem noteikti iemīlēs vieglatlētiku un pievērsīsies tai pastiprināti,» skaidro J. Volajs.

Līdz šim sportistiem nebija

piemērotas vietas, kur strādāt — tā kā skrejceļš mitrā laikā nebija lietojams un daudzus gadus nebija iespējams kvalitatīvi trenēties, vasaras sezonā Latvijas U—20 vieglatlētikas izlases dalībniece Līga Vecbērza brauca uz citām vietām. «Visi Latvijā brīnījās, kā viņa var sasniegt tik augstus rezultātus 20 metrus garā sporta zālē ar koka grīdu,» smejas J. Volajs. Viņš vēlas pateikties par iespēju ziemas apstākļos izmantot Talsu sporta halli un apgalvo, ka arī talsenieki tiks laipni gaidīti atjaunotajā Rojas stadionā.

«Vasaras laikā stadionu ir iespējams izīrēt nometņu vajadzībām, un līdz ar to pašvaldība un tūrisma jomā strādājošie var nopelnīt. Caur nodokļiem tas ir ieguvums pagastam un katram iedzīvotājam. Protams, viss ir atkarīgs no sporta dzīves organizatoriem. Tagad Rojā ir kvalitatīva darba vieta, un viņi var izpausties — rīkot lielāka un mazāka mēroga sacensības un pasākumus. Tāpat nepieciešams nodibināt kontaktus ar sporta iestādēm valsts līmenī. Protams, jāpieņem arī pieprasījumi, kas nāk no ārzemēm — no Baltkrievijas, Krievijas un Anglijas. Cilvēki ir bijuši ar mieru braukt un trenēties, bet agrāk nebija, kur,» teic J. Volajs.

Treneris norāda, ka šobrīd Rojā ir viss nepieciešamais, lai sporta dzīve veiksmīgi virzītos uz priekšu — daudzi jaunieši ir atstājuši Roju, bet brīvdienās cenšas braukt atpakaļ uz mājām un sportot.

