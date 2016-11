Attīra valsts nozīmes ūdensnotekas 07.11.2016

No 2008. gada Pastendē darbojas valsts SIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi», kas īsteno polderu sūkņu staciju un ar tām saistīto inženierbūvju, valsts nozīmes meliorācijas sistēmu (ūdensnoteku) ekspluatāciju un uzturēšanu. Kas šajā jomā izdarīts šogad, stāsta Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Uldis Mednis.

Valsts SIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa veiksmīgi uzsākusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai apguvi.Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam ietvaros, novirzīts arī finansējums valsts nozīmes meliorācijas sistēmu atjaunošanai Talsu un Dundagas novadā. 2016. gadā bijušajā Talsu rajona teritorijā atjaunoti vairāki objekti.

1. jūlijā ekspluatācijā nodots būvobjekts «Valsts nozīmes ūdensnotekas Pūņu grāvis atjaunošana Ārlavas un Valdgales pagastā Talsu novadā», kur atjaunota ūdensnotekas gultne vairāk nekā piecu kilometru kopgarumā. Pārbūvētas arī caurtekas un atjaunotas drenu sistēmu iztekas.

28. augustā ekspluatācijā nodota valsts nozīmes ūdensnoteka «Alakste», kas atrodas Dundagas pagastā Dundagas novadā. Šajā objektā būvdarbos veikta ūdensnotekas gultne atjaunošana aptuveni astoņu kilometru kopgarumā. Pārbūvētas arī caurtekas un atjaunotas drenu sistēmu iztekas. Nesen, 28. oktobrī, ekspluatācijā nodota valsts nozīmes ūdensnoteka «Silupe», kuras atjaunošana notikusi Ģibuļu un Lībagu pagastā. Šajā objektā atjaunota ūdensnotekas gultne 9,4 kilometru kopgarumā, pārbūvētas caurtekas, atjaunotas drenu sistēmu iztekas un veikti ūdensnotekas gultnes nostiprinājumi.

Valsts SIA «Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi» Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļas vadītājs Uldis Mednis pastāsta, ka noslēdzies iepirkums valsts nozīmes ūdensnotekas «Jādekša» atjaunošanai Laucienes pagastā Talsu novadā desmit kilometru kopgarumā. Būvdarbu veicējs būs Talsu novadā esošā būvfirma SIA «RKU Piejūra». Tāpat zināms darbu veicējs valsts nozīmes ūdensnotekas «Ziemeļvalks» atjaunošanai Vandzenes pagastā.

U. Mednis teic, ka visi minētie būvdarbi veikti, lai radītu priekšnosacījumus veiksmīgai lauksaimnieciskai un mežsaimnieciskai darbībai Kurzemē. «Jāatzīmē, ka 1. novembrī no valstī ekspluatācijā nodotajiem deviņiem būvobjektiem, astoņi nodoti ekspluatācijā Kurzemē. Vēl notiek būvdarbi, un plānots, ka šajā gadā Kurzemē kopumā ekspluatācijā nodos 12 būvobjektus. Pamats veiksmīgai darbībai Kurzemē ir stabili un pieredzējuši projektēšanas uzņēmumi kā SIA «Pro Akva» Stendē un SIA «Progressive Systems» Tukumā. Savukārt Talsu novada hidromelio­ratīvās būvniecības uzņēmumi veiksmīgi strādā arī citos novados valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanā.

Piemēram, SIA «Talsu meliorators» veic būvdarbus Kuldīgas novadā, SIA «OM Ceders» pabeidzis būvdarbus būvobjektos Kuldīgas un Pāvilostas novadā, 2015. gadā nodots ekspluatācijā būvobjekts Daugavpils novadā. Rojas novadā esošais būvuzņēmums SIA «Drabe» nodevis ekspluatācijā būvobjektus Ventspils un Pāvilostas novadā, uzskaita U. Mednis.

Plānošanas periods no 2014. līdz 2020. gadam raksturīgs ar to, ka bez jau minētā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma iespējams piesaistīt arī Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus. Piesaistot šo finansējumu, Talsu novadā plānota valsts nozīmes ūdensnotekas «Roja» atjaunošana 31,52 kilometru kopgarumā. U. Mednis atzīst, ka jautājums par šīs upes attīrīšanu ir aktuāls jau no 80. gadiem. Gar upi piegulošās platības pēc liela nokrišņu daudzuma bieži guļ ūdenī, jo tam nav kur aiztecēt. Viņš min, ka konkursā būvprojekta izstrādei uzvarējusi SIA «Pro Akva». Veicot upes attīrīšanu, tiks rasta iespēja intensīvā lauksaimnieciskā ražošanā iekļaut vairāk kā tūkstoti hektāru meliorētās zemes Valdgales, Ārlavas, Īves un Lubes pagastā.

Tuvojoties Lāčplēša dienai un valsts svētkiem 18. novembrī, viņš pauž prieku, ka Zemkopības ministrijā novērtēts arī mūsu pusē esošo hidromelioratīvo būvnieku darbs. «Patīkami, ka 17. novembrī kopā ar labākajiem darba darītājiem valstī zemkopības ministrs ar ministrijas Atzinības rakstu apbalvos arī SIA «Talsu meliorators» valdes priekšsēdētāju Edvīnu Sūnāksli.»

