«Atspulgs» daļēji atbild uz vienu no lielajiem jautājumiem 13.07.2018

Talsu tautas namā līdz 22. jūlijam apskatāmas divas mākslas izstādes.

Natālija Baiduka ir pabeigusi Baltkrievijas Valsts universitāti, profesionālo meistarību grafikā un dizainā papildinājusi Maskavas Arhitektūras institūtā un Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijā. Viņa strādā grafikas jomā, meklē sevi eļļas, akrila un citās glezniecības tehnikās. 2017. gadā māksliniecei notika personālizstāde «Debesu krastā» Rīgā. Togad N. Baiduka piedalījās starptautiskajā mākslinieku plenērā Latvijā, Tērvetē un viņai bija ļoti interesanti strādāt kopā ar tik pazīstamiem māksliniekiem kā Ligitu Cauni no Latvijas, Jeļenu Šūmaheru no Krievijas, Arvidu Kašausku no Lietuvas un citiem. Plenērā valdījusi ārkārtīgi radoša atmosfēra. Vienā no kopīgajām ekskursijām apmeklēta plenēra organizatora Nugzara Paksadzes darbnīca. «Mani pārsteidza viņa ekspresīvās un košās bildes. Bija interesanti mēģināt iemācīties gleznot tāpat kā viņš — strādāt ar apjomu, droši un ekspresīvi. Viņa darbnīcā apguvu apjomīgo gleznošanu jauktā tehnikā,» stāsta Natālija. «Apmācības laikā radošajās sarunās radās iecere par kopīgu izstādi «Atspulgs». Šī kolekcija kaut kādā mērā atbild uz jautājumu par to, kas ir dzīve, jo gleznas ir mūsu spoguļattēls, pārdomas par mūžību, harmoniju un skaistumu.»

Nugzara Paksadzes dzimtene ir Gruzija, Batumi. Kopš 1982. gada viņš dzīvo un strādā Latvijā, Lapmežciemā. Dzīvošana Rīgas līča krastā gluži dabiski piedāvājusi iespēju sadarboties ar Tukuma un Jūrmalas māksliniekiem. Par viņu izstādes anotācijā teikts ļoti precīzi: «Latviskajā vidē Nugzara temperaments uzšķiļas ar radošu vitalitāti gan glezniecībā, gan vispārējā attieksmē pret dzīvi. Dienvidnieka daba un mīlestība uz eļļas krāsas plastiskajām īpašībām, kas māksliniekam dod iespēju līdz pat izšķērdībai dažādot gleznas faktūru, ļauj Nugzaru saukt par ekspresionistu, jo ekspresija nozīmē izteiksmīgumu.»

Sabiedriski aktīvais, draudzīgais un ierosmēm bagātais mākslinieks sadarbojas ne vien ar Latvijas, bet arī ar Lietuvas un Baltkrievijas kolēģiem. Kopš 2011. gada viņš organizē ikgadējos starptautiskos mākslinieku plenērus Tērvetē. Starptautiskās sadarbības rezultātā N. Paksadzes gleznas atrodas Austrijā, Vācijā, Zviedrijā, Rumānijā, Ukrainā, Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā. Tās atrodas muzeju ekspozīcijās un privātkolekcijās. Savā dzimtenē viņš ir Adžārijas Mākslinieku savienības goda biedrs. Nugzars regulāri piedalās izstādēs Latvijā un ārzemēs, rīko personālizstādes.

