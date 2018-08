Atskaites punkts, kas palīdz skatīties nākotnē 24.08.2018

Agrita Blumberga

agritablumberga@inbox.lv

63222048 63222048 Tweet

Pirmdien Latvija piedzīvoja nozīmīgu robežķirtni — brīvībā un okupācijā pavadīts vienāds dienu skaits, savā facebook kontā publicēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Par to, cik nozīmīgs šis fakts ir sabiedrībai kopumā un katram no mums, pārdomās dalījās tēlnieks Ojārs Feldbergs.

«Es piedzimu pēc Otrā pasaules kara, kad Latvija jau bija okupēta. Dienēju padomju armijā un lielu daļu mūža nodzīvoju Padomju Savienības apstākļos, līdz ar to izjutu šī režīma apspiestību. Mācīdamies par mākslinieku, man bija liegta iespēja ceļot uz ārzemēm, apskatīt muzejus, parkus. Mans tēvs divas reizes bija izsūtīts uz Sibīriju, tāpēc nedrīkstēju šķērsot Padomju Savienības robežu. Kad Latvija atguva neatkarību un kļuva brīva, man bija iespēja sākt ceļot, apmeklēt skulptūru parkus, muzejus un gūt daudz dažādu iespaidu. Tas mani rosināja Pedvālē izveidot brīvdabas mākslas muzeju.

Līdz šim nebiju iedziļinājies tajā, cik daudz dienu Latvija pavadījusi okupācijas laikā un cik — brīvvalsts laikā un pēc brīvības atgūšanas. Šis fakts savā ziņā ir kā atskaites punkts, kas palīdz skatīties nākotnē. Tas iedvesmo, rosina un liek domāt par to, kā stiprināt šo brīvības izjūtu un uzstādīt jaunus mērķus.

Ir daudz dažādu formu, kā veicināt patriotismu. Tā ir savas pagātnes, vēstures apzināšanās, dzīvošana saskaņā ar savu pārliecību, atziņu meklēšana un mācīšanās no kļūdām, kas tika pieļautas agrāk. Patriotismu redzam brīžos, kad mūsu mākslinieki uzstājas ārzemēs, piedalās dažādos konkursos, spēlē teātri, kad sportisti ar lepnumu nes Latvijas karogu, dzied himnu un tauta jūt līdzi mūsu sportistiem. Ir gan individuāli, gan kolektīvi pasākumi un iniciatīvas saistībā ar Latvijas simtgadi, kas vairo dzimtenes atziņu un piederību — Lielā talka, Latvijas apceļošana, ozolu stādīšana un citas aktivitātes. Mani šogad iepriecināja un aizkustināja arī Dziesmu un deju svētki. Biju patīkami pārsteigts par to, cik daudz jauniešu tajos piedalījās un ar kādu lepnumu viņi valkāja nacionālos tautas tērpus,» atzina O. Feldbergs.

Atslēgvārdi Latvijas vēsture

Komentāri