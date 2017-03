«Atrunāšana «neej, nespēlē!» neko nedod» 30.03.2017

Paula Kārkluvalka

Vairākkārt «Talsu Vēstīs» esmu rakstījusi par azartspēļu atkarību: par plāniem Talsos atvērt vēl vienu azartspēļu zāli; par atkarību ārstēšanu; dalījusies ar cilvēku dzīvesstāstiem, kurus agrāk skārusi šī problēma. Mani uzrunāja kāda sieviete, kura vēlējās dalīties ar savām šī brīža emocijām, vēl esot azartspēļu gūstā. Prātoju — varbūt tas nav azartspēļu, bet gan sava prāta gūsts? Kaut kas tāds, kas piedzīvoto neļauj atstāt aiz muguras. Nolīdzināt nebūšanas un doties tālāk. Ir vienkārši neizprotot nosodīt, teikt — tu neej pareizajā virzienā! Daudz sarežģītāk atrast veidu, kā palīdzēt. Varu tikai uzklausīt un cerēt, ka vēlme dalīties ir solis ceļā uz priekšu.

Sieviete vēlējās palikt anonīma, sauksim viņu par Andu. Mana sarunu biedre sāk ar kādas filmas pārstāstu, kurā galvenais varonis, septiņus gadus pavadījis komā, atmostoties nav varējis aptvert apkārt notiekošo. «Šādā komā esmu pavadījusi pēdējos 15 gadus. Kad «atmodos», beidzot sāku kaut ko saprast. Pirmo reizi izjutu kaunu par to, ko daru. Mamma neskaitāmas reizes lūgusi, rakstījusi zīmītes, lai neeju tajā ellē — azartspēļu zālēs. Lasīju, dzirdēju, bet neko no tā neuztvēru. Visam pāri bija mana vēlme turpināt,» skaidro sieviete.

Anda sev līdzi paņēmusi vairākus «Talsu Vēstu» rakstus par azartspēļu tēmu. Viņa pārlasa psihoterapeites Intas Poudžiunas teikto par vāju impulsu kontroli, par audzināšanu ģimenē un to saistību ar atkarībām. Sieviete prāto, kāds cēlonis ir viņas vēlmei atkal un atkal atgriezties azartspēļu zālē. Visu paspilgtina neveiksmīgās attiecības ar vīriešiem, kas cita pēc citas beigušās ar vēl lielāku robu pašapziņā. Pēdējo šķiršanos Anda piedzīvoja, mums tiekoties. Kārtējo reizi viņa jūtas pievilta, nesaprasta.

«Azartspēļu stāsts sākās 2001. gadā.

Viena audzināju deviņgadīgu bērnu. Vēlējos attiecības. Iemīlējos vīrietī, kurš mūsu iepazīšanās brīdī vēl bija precēts. Biju enerģiska, bet vīrietis — mīkstāka rakstura. Viņa sieva bija diezgan trakulīga un visu savu nepatiku izgāza uz mani. Uzsākot kopdzīvi, nepagāja ilgs laiks, kad dzīvesbiedrs mājās sāka nest arvien mazāku algu. Neatbildēja, kur iet un ko dara. Tolaik viņš strādāja Rīgā, un izrādījās, ka spēlē azartspēļu automātus. Bijusī sieva viņam bija atņēmusi visu, attiecībās viņš bija ilgojies pēc iespējas pašam izlietot nopelnīto naudu. Biju tā labā, kas to ļāva darīt. Viņš mani pārliecināja, ka azartspēļu automātos ir iespējams iegūt naudu. Dzīvojām trūkumā, un domāju: ja jau reiz tik viegli var tikt pie naudas, kāpēc to neizmantot?» stāsta Anda.

Vīrietis nav vēlējies Andai ierādīt, kā spēlēt azartspēļu automātus. Taču viņa to ļoti vēlējusies un kādā reizē devusies līdzi. Azartspēļu automātu spožās gaismas pirmajā mirklī apžilbinājušas, viss šķitis nesaprotams, taču redzētie laimesti iedrošinājuši. «Neaizdomājos, ka tas var novest pie tukšām kabatām! Laika gaitā attiecības ar šo vīrieti pasliktinājās. Aizvien lielāks ikdienas maksājumu slogs gūlās uz maniem pleciem. Pamanīju, ka viņš slēpj to, ko dara datorā. Atklāju, ka viņš ir paņēmis vairākus ātros kredītus, lai turpinātu spēlēt. Strīdējāmies aizvien biežāk,» stāsta sieviete.

Pāris kopā nodzīvojis septiņus gadus. To laikā noformēti aptuveni septiņi aizdevumi — gan uz Andas, gan dzīvesbiedra vārda. Pa vidu strīdiem un azartspēlēm uzaudzis Andas dēls. Viņai ir neizsakāmi žēl, ka nav bijis laiks pievērsties dēla uzmanīšanai, skološanai. «Kad man bija 40 gadi, dzīvesbiedrs sameklēja sev citu sievieti — mana dēla klasesbiedreni, kurai toreiz bija tikai 20 gadu. Drīz vien viņiem piedzima divi bērni. Lūdzu, lai viņš atmaksā kaut daļu no kredītiem, kuri arī viņa vajadzībām bija ņemti uz mana vārda. Viņš to nevarēja izdarīt, jo bija jāuztur jaunā ģimene,» atklāj Anda.

Noskaņojums kļuvis depresīvs

un atkarības problēmu nācies atklāt mammai, kura to ļoti pārdzīvojusi. Taču mammas centieni nav varējuši atturēt no spēlēšanas. «Biju kā transā, nevarēju skaidri domāt. Tā es tagad uz to atskatos. Šķita, ka viss ir viens liels murgs. Neskatoties uz to, satiku citu vīrieti. No vilka muku un lācim uzskrēju. Sākumā viss bija labi — bija mīļums, kā trūka iepriekšējās attiecībās. Kopā nodzīvojām piecus gadus. Sapratu, ka viņš ir meitmīlis. Negribēju šķirties, domāju — ko cilvēki par mani padomās? Šķīrāmies un atkal sagājām kopā. Jutos pazemota,» stāsta sieviete.

Viņa turpinājusi spēlēt azartspēles un neslēpj, ka tā pazaudējusi visu sev svarīgo — draugus, ģimenes uzticību, attiecības ar dēlu. Taču arī pēc šīm attiecībām drīz vien satikts nākamais. Daloties ar savu dzīvesstāstu, Anda atklāj, ka nekad nav domājusi par to, kā attiecības veidosies uz priekšu, kādas tās izskatīsies pēc desmit, divdesmit gadiem, vai izvēlētais cilvēks ir piemērots kopdzīvei. Viņa vienkārši nav velējusies palikt viena.

Anda stāsta, ka, cenšoties apkarot atkarību, devusies uz kādu mājas draudzi. Tur viņai lūgts klātesošajiem atzīties, ka viņa ir azartspēļu atkarībā. Atzīšanās nav nākusi viegli.

Tieši tur Anda satikusi savu nākamo draugu. Vīrietis ir gados daudz jaunāks. Pašlaik viņi iziet šķiršanās posmu. Anda neslēpj, ka iepriekšējā dienā atkal apmeklējusi azartspēļu zāli. Viņa tur mēģinājusi aizmirsties, «izslēgt» nebūšanas.

«Viņam iepatikusies cita sieviete. Saprotu, ka spēlēšana ir bēgšana no problēmām, no mīlestības trūkuma, no tā, ka mani nesaprot. Es dzīvoju pie viņa un par visu rūpējos, bet nekas no tā nav novērtēts! Izrādījās, ka viņš ir pēdējais draņķis! Lakstojas ap sava drauga draudzeni, bet tajā pašā laikā čukst man ausī — «man tevi vajag». Klaja necieņa!

Neizvērtēju, kāds viņš ir, to, ka lielais dzīvesbiedreņu skaits ir rādītājs! Ātri apnīk vecā un vajag jaunu! Es apzinos, ka spēlēšana to neatrisina, ka tas tikai padziļina problēmu,» stāsta sieviete. Attiecību laikā vīrietis devis Andai naudu, lai viņa izpirktu lombardos ieķīlātās mantas. Taču viņa prātojusi, ka naudu azartspēļu automātā varētu dubultot, tā atgūstot ieķīlāto un kļūstot par labu sievu, dzīvesbiedram atgriežot iedoto. Plāns nav vainagojies panākumiem, un visa nauda pazaudēta. Tam sekojusi sevis vainošana.

Sieviete prāto, ka, ja savulaik viņai nebūtu ierādīts ceļš līdz azartspēļu zālei, viņai šīs problēmas ietu secen.

Anda nepilnu gadu ir bezdarbniece,

viņa ilgus gadus strādājusi zivju pārstrādes uzņēmumā. Pēdējo 15 gadu laikā ik mēnesi ap 200 eiro atstāti «laimētavās». Aptuveni piecus gadus Anda apzinās, ka azartspēles ir kļuvušas par atkarību. Meklēta dažāda veida palīdzība, gan taustot pēc Dieva stingrā pleca, gan sociālajā dienestā saņemot psihologa konsultācijas. Viņa pārdzīvo psihologa teikto, ka ar atkarību nāksies cīnīties visu atlikušo mūžu. Anda daudz lasa, cenšas atrast kādu salmiņu, pie kā pieķerties, lai izkļūtu no šīs riņķa kompozīcijas. «Varbūt pārvākties uz mežu, prom no civilizācijas… Bet tad mani uzskatīs par jukušu,» prāto Anda. Viņa vēlētos iziet Minesotas programmu, taču izpētījusi, ka azartspēļu atkarības ārstēšanas izdevumus nesedz valsts. Sievietei nav naudas rehabilitācijai.

«Pēc kredītu piedzinēju pieprasījuma mans konts ir slēgs līdz brīdim, kad atgriezīšu aizdevumus. Labi, ka ir minimums, ko viņi nevar aiztikt. Citādi paliktu bez jebkādiem iztikas līdzekļiem. Ir jāatmaksā ap 1000 eiro, tikpat maksā dalība Minesotas programmā. Tā ir liela summa. Kad kontā ienāk nauda, vienmēr nodomāju, ka varētu spēļu zālē to divkāršot, trīskāršot. Tad man būtu līdzekļi, lai apmaksātu kredītus, lai atdotu naudu cilvēkiem, no kuriem esmu aizņēmusies. Ar asarām acīs esmu lūgusi aizdot 15, 20 eiro, lai varētu izdzīvot, nomaksāt rēķinus. Ja būtu vasara, daudz nedomājot, ietu mežā lasīt ogas. Pašlaik šādas iespējas nav. Esmu pārkāpusi visas robežas, apstākļu spiesta esmu sevi pārdevusi… «Izslēdzot» sevi, darījusi to, lai nosegtu parādus, nopirktu ēdienu. Man nebija ne centa pie dvēseles,» pārdzīvotajā dalās sieviete.

Vairs nekas nesagādā tādu prieku kā mirgojošās gaismas azartspēļu automātā. Sieviete prāto, ka vairs neatceras, kādēļ tik ļoti vēlējusies doties uz azartspēļu zāli. «Varbūt biju nogurusi no dzīves,» saka Anda. Viņa nāk no labas ģimenes, ieguvusi vērtīgu izglītību, taču tajā realizēties neuzdrošinās. Baidās par neizdošanos, par nezināšanu. Viņa pārdzīvo, jo savā ģimenē jūtas kā melnā avs. Pārdzīvo, ka dēls izaudzis, kā mācējis. Andai bail, ka viņš ne soli neatiet no datora ekrāna, nemeklē darbu, neizrāda interesi par apkārt notiekošo.

«Manā dzīvē bijušas tik daudzas šķiršanās, tik daudz neveiksmju, tik daudz vilšanos. Manī vairs nav cerību. Kā lai izbeidzu savas ciešanas? Mežā, kādā zarā? Tā es pārtrauktu savas rūpes, bet ļoti sāpinātu tuviniekus, pārējie mani nosodītu. Atrunāšana «neej, nespēlē!» neko nedod, tāpat kā uzraksti uz smēķu paciņas. Apkārtējie nesaprot, ka esmu slima. Man ir jāārstējas, bet man trūkst naudas. Esmu izmantojusi bezmaksas sniegto palīdzību, bet tas nav līdzējis.

Esmu atradusi iespēju, ka varu vērsties azartspēļu pārraugošā institūcijā un iesniegt iesniegumu ar lūgumu mani vairs neielaist Latvijas azartspēļu zālēs un kazino. Es to noteikti darīšu, kad varēšu aizbraukt uz Rīgu,» stāsta Anda.

Sievietei piedāvāts darbs, tādēļ sapni par Minesotas programmu viņa pastumj sānis. Viņa atklāj, ka to nevar apvienot ar darbu, bet laist garām darba iespēju tik spiedīgos dzīves apstākļos nav iespējams.

«Azartspēles ir mana pamatproblēma,

bet līdzās ir nespēja veidot veselīgas attiecības. Man vajadzēja sevi parādīt no vājās puses, tādu, kuru gribas aizsargāt, lai iegūtu sev līdzās stipru vīrieti. Notika tieši otrādi: dabūju dzērāju, spēlmani un vienkārši neuzticīgu.

Brīžos, kad netieku galā ar problēmām, aizspēlējos, jo nemaz negribu doties mājās. Ja spēļu zālē satieku kādu pazīstamu, apvaicājos, vai varu braukt līdzi uz mājām. Vismaz kādā siltā vietā, lai nebūtu jāguļ uz ielas. Esmu gulējusi pie draugiem, kas ir stiprā alkohola reibumā. Esmu gulējusi siltās kāpņu telpās, kurās var iekļūt bez koda. Nezinu, kādēļ pašlaik esmu tur, kur esmu. Kurš man to nodarīja? Tagad atkal šķiršanās… Par ko man tas viss?

Sievietei sevi jāmīl, bet es to nekad neesmu darījusi. Vienmēr esmu domājusi — atvedīšu vīrietim mājās naudu un būšu laba, būšu mīlēta. Taču realitātē ir citādi. Mājās vienmēr bijušas nesaskaņas, draugi mani nav sapratuši un ar dēlu man nav kontakta.

Psihologs reiz teica, lai cenšos ar domām pacelties augstu virs zemeslodes un paskatos lejā. Visi cilvēki bija kā mazas skudriņas, tikpat mazi kā viņu problēmas. Zemes pievilkšanās spēks ir tas, kas tur mūs pie zemes un mūsu problēmas mums klāt.

Domāju, ka manas problēmas sākās brīdī, kad nomira mana omīte. Ar viņu kopā nomiru arī es. Lai gan man bija 22 gadi, nebiju gatava pieaugušo dzīvei.

Azartspēles man palīdz nomierināties, kad esmu satraukta. Mani nevar nomierināt ne skaista puķe, ne kāds cilvēks,» emocijās dalās sarunu biedre.

Anda pieteikusi vizīti pie psihoterapeita. Viņa cer, ka, atsākot darba gaitas, varēs samaksāt par atbalstu un virzīties uz priekšu.

