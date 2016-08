Atrast, iemīlēt un nosargāt uz mūžu… 25.08.2016

Atrast savu mīlestību un dzīves partneri uz mūžu ir neizsakāma laime, kuru izdodas piepildīt tikai nedaudziem. Sestdien, 20. augustā, skanot kāzu maršam, Talsu pilsētas dzimtsarakstu nodaļas greznajā zālē ienāca Māra un Kārlis Dimitri, no jauna sakot viens otram jāvārdu — gluži tāpat kā tolaik, pirms 50 gadiem.

Piekritīsiet, ka nodzīvot laulībā 50 gadus nav viegls uzdevums. Visu laiku jāmācās pieslīpēties otram, jārēķinās ar mīļotā cilvēka untumiem, jābūt klāt gan saulainajās, gan arī drūmajās dienās un tā tālāk. Tomēr, kas gan ir visi šie sīkumi, ja ir dota iespēja ik dienas būt blakus cilvēkam, kas izvēlēts uz mūžu.

Dimitru mīlas stāsts aizsācies

jau tad, kad abi vēl bijuši studenti. Kārlis studēja inženieriju, bet viņa mīļotā — medicīnu. Kādā ballītē abi saskatījušies un sapratuši, ka otra acis ir vienīgās, kurās vēlas lūkoties mūžam. Jaunieši sapratuši, ka mīļotais cilvēks ir vienīgais uz pasaules, kuram veltīt dzīvi. Tā nu 1966. gada 20. augustā Rīgas Ļeņina rajona dzimtsarakstu nodaļā tika mīti gredzeni un teikts jāvārds. Pēc 50 gadiem viņiem bija iespēja apliecināt mīlestību vienam pret otru nu jau pieaugušo bērnu, mazbērnu un draugu klātbūtnē, vēlreiz sakot viens otram maģisko vārdu «jā».

«2016. gada 20. augustā Talsu dzimtsarakstu nodaļai ir liels gods sumināt Kārli un Māru Dimitrus viņu Zelta kāzu dienā,» pāri uzrunāja Talsu pilsētas dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece Alita Vicinska.

Viņiem ir divi bērni — dēls Alvis un meita Ilva, kā arī trīs mazmeitas — Katrīna, Maija un Elīza, kas savu dzīvi, tāpat kā vecmāmiņa, izvēlējušās saistīt ar medicīnu.

1968. gadā uz deviņu pakalnu pilsētu tika pārcelts jaunais inženieris, kurš līdzi atveda arī sievu — jauno dakteri Māru un mazo dēliņu Alvi. Kas zina, vai tajā mirklī pāris aptvēra, ka tieši šeit būs tā īstā vieta, kur audzināt un skolot bērnus. Vieta, ko saukt par mājām. Tieši šeit aizvadīts abu darba mūžs. Iegūta cilvēku atsaucība un patiess novērtējums. «Visu mūžu esat palikuši uzticīgi sev izvēlētajai profesijai un arī viens otram. Jūs esat mācējuši rast dzīvē prieku, strādājot mazdārziņā, audzējot tulpes, ar žigulīti apceļojāt Latviju un tālākas vietas, ko izrādījāt saviem bērniem. Jūs esat viens otru atbalstījuši, uzklausījuši. Māra prieku radusi dziesmās, dziedot gan medicīnas darbinieku ansamblī, gan arī dzimtsarakstu telpas dzirdējušas kundzes skanīgos smieklus un nerimstošo optimismu,» informēja A. Vicinska.

Savukārt Kārlis allaž bijis ļoti precīzs, atbildīgs un prasīgs gan darbā, gan ģimenē. Tieši šīs vērtības centies ieaudzināt arī savos bērnos. Kungs vienmēr atbalstījis sievu visās tās aktivitātēs, allaž uzklausījis mīļotās sirdssāpes par piedzīvoto darbā un bijis līdzās.

Pēc svinīgās daļas

sekoja apsveikumi gan no bērniem, gan mazbērniem un ilggadējiem ģimenes draugiem, kuri Dimitriem dāvāja krāšņus ziedus un daudz laba vēlējumu. Pāri apaļajā jubilejā sveica arī Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane, pilsētas pašvaldības vārdā novēlot mīlestību, cieņu, saticību un arī pacietību.

«Es domāju, jūs piekritīsiet, ka tā ir neizmērojama dāvana satikt savu cilvēku. Tā ir nepārvērtējama bagātība būt kopā ar to cilvēku dažādajos dzīves mirkļos. Dalīties ar visu. Novēlu ikvienam no mums atrast savu īsto — stipru balstu visdažādākajos dzīves mirkļos. Lai jums skaista svētku diena, dzīvesprieks, apkārtējo cieņa un mīlestība,» vēlēja D. Feldmane, sniedzot Dimitriem ziedus un dāvaniņu.

«Pa šiem gadiem jums ir vēlēts daudz kas — gan prieki, gan panākumi. Mēdz jau teikt, ka mīlestība ir salda, bet gadu gaitā ar to saldumu ir bijis visādi — ir bijis gan saldāks, gan rūgtāks laiks, tāpēc mēs dāvinām vienu saldumu podiņu ar divām karotītēm, lai brīžos, kad salduma pietrūks, jūs abi kopā varat apsēsties un to papildināt ar kaut ko garšīgu,» no sirds novēlēja Māras un Kārļa uzticīgākie draugi.

Kārlis vēl aizvien skaidri atceras to dienu, kad abi mija gredzenu pirmo reizi un solījās būt uzticīgi un mīlēt viens otru līdz mūža galam. «Pirms 50 gadiem bija tāda pati saulaina diena kā šodien. Tā arī bija sestdiena, un pēc laulību noslēgšanas mēs braucām uz kāzu vietu Ērgļu vecajā vidusskolā, kur atzīmējām šo notikumu trīs dienas!» stāsta kungs.

Māra atzīst, ka ļoti liela loma viņu abu dzīvē ir draugiem, kuri ir uzticīgi jau vairāk nekā 50 gadu garumā. Kundze skaidro, ka bērni ne vienmēr var būt blakus, atbalstīt un palīdzēt situācijās, kad tas nepieciešams.

Kad pāris bija apsveikts un ieguva jaunu laulību apliecību, kas tika uzticēta viņu dēlam, tālāk svinības norisinājās blakus esošajā zālē, kur visiem sanākušajiem bija iespēja nobildēties ar salaulātajiem, kā arī baudīt šampanieti un uzkodas nepiespiestā gaisotnē.

«Es esmu ļoti iedvesmota —

šo dienu ļoti gaidīju un centos darīt visu, lai tā būtu īpaša maniem vecākiem, kuri tiešām to ir pelnījuši,» atzina meita Ilva, kura noorganizēja šo sirsnīgo pasākumu. «Man ir prieks, ka šodien varam būt visi kopā — gan ģimenes locekļi, gan arī mammas un tēta tuvākie draugi. Viņiem noteikti būs, ko atcerēties. Mammai nav bijis viegli, nav bijusi nekāda izteikti romantiska dzīve, jo tētis ir stingrs pēc rakstura, bet, pateicoties sievietes gudrībai un pacietībai, cenšoties izdabāt katrai tēta vēlmei, pacietīgi panesot vīrieša untumus, domāju, ka tāpēc ir šī skaistā diena. Arī pateicoties mammas profesijai, tētis ir ar mums šodien, jo viņa daudz darījusi viņa veselības labā. Es arī zinu, ka tētis tiešām to novērtē.»

Arī abu dēls Alvis neslēpa gandarījumu par iespēju būt klāt vecāku vienā no skaistākajām mūža dienām: «Gan šajā dienā, gan arī turpmāk saviem vecākiem novēlu divas lietas: pirmā un svarīgākā ir veselība un otra — labu veselību arī viņu draugiem, lai vienmēr visi varētu satikties. Katrā laulībā ir gan saldākas, gan arī rūgtākas dienas, bet svarīgi spēt izdzīvot cauri visām dienām un situācijām — to varam mācīties no vecākiem.»

