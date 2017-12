Atliek lēmuma pieņemšanu par Kolkas pamatskolas reorganizāciju 04.12.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

Novembrī notikušajā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un finanšu komitejas sēdē Dundagas novada domes deputāti skatīja jautājumu par Kolkas pamatskolas reorganizāciju. Lai gan diskusijas bija spraigas, lēmumu par mācību iestādes reorganizāciju deputāti nepieņēma. Domes priekšsēdētājs Aldis Felts teic, ka jautājums par šīs mācību iestādes reorganizāciju pašlaik ir noņemts no dienaskārtības. Iespējams, pie tā izskatīšanas atgriezīsies nākamā gada pavasarī, kad skolā būs bijusi akreditācija.

Filiāle vai mācības no 1. līdz 6. klasei?

Kolkas pamatskolā, kurai pievienota arī pirmsskolas izglītības iestāde «Rūķītis», pašlaik mācās 59 bērni. 30 no tiem ir skolēni, 29 — pirmsskolas izglītības vecuma audzēkņi. Mācības pirmajā klasē šajā mācību gadā neuzsāka neviens bērns. Divi potenciālie skolēni, kas šajā klasē varēja būt, dodas mācīties uz Rojas vidusskolu.

Novembrī notikušajā sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā deputāti skatīja jautājumu par Kolkas pamatskolas reorganizāciju. Kā atzina komitejas vadītāja, kolceniece Regīna Rūmniece, tas ir viens no smagākajiem jautājumiem, kas ir cilāts vairākus gadus. Pie tā ir strādājusi darba grupa iepriekšējā domes sasaukumā un arī šajā. Komitejas sēdē ar izlemto un secinājumiem iepazīstināja novada izglītības speciālists Dinārs Neifelds.

«Darba grupa laika gaitā ir secinājusi un deputātiem piedāvāts reorganizēt Kolkas pamatskolu, nosakot mācību procesa organizēšanu pamatizglītības pakāpē no 1. līdz 6. klasei ar 2018. gada 1. septembri. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts, tāpēc ka process ir saistīts ne tikai ar bērniem, bet arī kopienu un tai piederīgajiem, kas šajā gadījumā ir arī Kolkas skolas darbinieki,» sacīja izglītības speciālists. Viņš iepazīstināja ar Kurzemes plānošanas reģiona izglītības ekspertes Ingrīdas Muraškovskas sniegto informāciju. Tajā teikts, ka Saeimā notikušajās diskusijās par mācību saturu un skolas tīklu sakārtošanu Saeimas deputāti pauduši, ka šajos jautājumos līdz galam skaidrības nav un tos skatīs atkārtoti. Laiks diskusijām dots līdz nākamā gada 1. februārim.

Deputāte un sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas vadītāja R. Rūmniece pauda, ka par šo jautājumu notikusi sapulce arī Kolkas pamatskolā, kur piedalījās domes priekšsēdētājs Aldis Felts, skolēnu vecāki un skolotāji. Radies jautājums, kāpēc Kolkas pamatskola nevar pastāvēt no pirmās līdz devītajai klasei un būt Dundagas vidusskolas filiāle. Uz to D. Neifelds atbildēja, ka kļūšana par Dundagas vidusskolas filiāli Kolkas pamatskolā esošo problemātiku nemainīs. Galvenā problēma ir pedagogu nodrošinājumā. «Dundagas vidusskolas skolotāji nevarēs piedalīties Kolkas skolas mācību plāna īstenojumā viena iemesla dēļ: filiāle nepieļauj skolotājiem pārsniegt 40 mācību stundas nedēļā. Atsevišķas vienības ļauj šīs 40 stundas pārsniegt. Dundagas vidusskolā lielākajai daļai pedagogu noslodze ir tuvu 40 stundām. Līdz ar to Dundagas vidusskolā mācību priekšmetu stundu saraksts ir ļoti saspringts. Ja izņemam šīs divas stundas ceļam uz Kolkas skolu un atpakaļ, tas nozīmē, ka šo laiku skolotājs nepiedalās ne Dundagas vidusskolas, ne Kolkas pamatskolas darbā. Tas pasliktinās situāciju Dundagas vidusskolā. Tas ir viens no argumentiem, ko lēmumu pieņēmējiem vajadzētu ņemt vērā,» skaidroja D. Neifelds.

Vājinās Dundagas vidusskolu

Diskusijā iesaistījās arī deputāte Andra Grīvāne, kura ir pedagoģe Dundagas vidusskolā. «Pašlaik abām mācību iestādēm katrai ir piešķirts finansējums. Ja abas apvieno, tas nenozīmē, ka arī pieejamo finansējumu izglītības iestādēm apvienos. Ja Kolkā esošā skola Dundagas vidusskolai būs filiāle, saņemsim mazāku finansējumu. Dundagā esošajai skolai būs jāuzņemas atbildība arī par Kolkā esošo problemātiku. Šobrīd arī Dundagas vidusskola ir tādā situācijā, ka mums jākoncentrē savi spēki un resursi, lai pierādītu savu kvalitāti un pastāvēšanu. Vai šajā brīdī Dundagas vidusskola kā iestāde, kurā mācās 300 skolēni, var pārņemt Kolkas pamatskolu un tās problēmas? Dundagas vidusskolai jāizmanto pieejamie resursi, lai stiprinātu savu kapacitāti. Pievienojot vidusskolai Kolkas pamatskolu, tas vājinās vidusskolas kapacitāti.

Piedāvājot mācības Kolkas pamatskolā no pirmajai līdz sestajai klasei, vairs nav jānodrošina tas posms, kur ir grūtības ar pedagogu nodrošinājumu un pienācīgu izglītības kvalitāti. Pārejot uz kompetencēs balstītu izglītību, tas varētu vēl vairāk saasināties. Jāskatās tomēr uz izglītības kvalitāti. No 7. līdz 9. klasei skolēniem nāk klāt tādi mācību priekšmeti kā fizika, ķīmija un citi. Darba grupas uzdevums bija domāt, kā skolēniem nodrošināt kvalitatīvu izglītību,» sacīja A. Grīvāne.

Deputāts Madars Burnevics interesējās, kāda būs situācija nākotnē? Cik bērnu pašlaik apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi «Rūķītis»? Uz to D. Neifelds teica, ka nākamajā gadā no pirmsskolas izglītības iestādes skolā varētu ienākt astoņi bērni. Taču tas būs vecāku lēmums, kurā izglītības iestādē viņi savu bērnu sūtīšot. Šogad Kolkas pamatskolā 1. klasē mācības neuzsāka neviens, lai gan to varēja darīt divi bērni.

Savu viedokli pauda arī Kolkas pamatskolas direktore Antra Laukšteine. Viņa teica, ka bērnu skaitam vajadzētu būt stabilam, nemainīgam un pat pieaugt. «Ja Kolka pārtapu par sešklasīgu skolu, tad tie ir piecu klašu komplekti, no kuriem viens atsevišķs un divas apvienotās klases. Kopējais izglītojamo skaits — 22 skolēni. Grūtības būtu nodrošināt izglītības programmu īstenošanu. Mācību plāns paredz divas stundas nodrošināt krievu valodu. Tā kā uz vietas nav krievu valodas skolotāja, braucējam pat neatmaksātos ceļš līdz Kolkai, lai šo priekšmetu pasniegtu. Divas stundas nedēļā ir vēsture sestajai klasei, neliels stundu skaits ir zēnu un meiteņu mājturībā. Samazināsies interešu izglītības piedāvājums, jo šobrīd skolā darbojas seši pulciņi un atbalsta pasākums ir koriģējošā vingrošana. Vēl viens pamatojums, kāpēc skolas apjomu nevajadzētu samazināt līdz sešām klasēm, jo nepieciešams nodrošināt novadā speciālo izglītību bērniem, teica Kolkas pamatskolas direktore.

«Jautājums, kas notiks ar bērniem, kuri pašlaik mācās Mazirbes internātpamatskolā. Kas notiks ar ģimenēm un bērniem, kas izmanto mūsu internātu, kur pašlaik dzīvo arī trīs pirmsskolas bērni. Kas notiks ar mūzikas skolas filiāles darbību Kolkā? Jāņem vērā arī Kolkas pamatskolas ģeogrāfiskais stāvoklis. Vecāki izteikušies, ka skolas reorganizācija ir signāls ģimenēm ar bērniem, kas liek izvērtēt palikšanu Kolkā vai pārcelties uz citu dzīvesvietu,» sacīja direktore.

Virzot jautājumu no sociālo, izglītības un kultūras komiteju uz izskatīšanu finanšu komitejā, tika rosināts domāt ne tikai par iestādes reorganizāciju, kur mācības piedāvātu no pirmajai līdz sestajai klasei, bet arī izvērtēt iespēju atstāt izglītības iegūšanu Kolkā no pirmajai līdz devītajai klasei, mācību iestādei kļūstot par Dundagas vidusskolas filiāli. Pēc diskusijām finanšu komitejā deputāti nolēma jautājumu par Kolkas pamatskolas reorganizāciju atlikt.

Gaidīs skolas akreditācijas rezultātu

Domes priekšsēdētājs Aldi Felts, kurš vada finanšu komiteju, teic, ka jautājums ir pietiekami sarežģīts. Tikšanās bijusi gan ar Kolkas skolas audzēkņu vecākiem un pedagogiem, gan Dundagas vidusskolas pedagogiem. Izskanējušie viedokļi esot diezgan pretrunīgi. «Neuzskatu, ka šajā jomā būtu eksperts, paļaujos uz tiem cilvēkiem, kas jomu pārzina. Ir izjūta, ka šajā brīdī radikālu lēmumu neesam gatavi pieņemt. Tas arī šobrīd nav vajadzīgs, jo mācību gads ir pusē. Nevajadzīga panika tikai tāpēc, ka kaut ko neesam sapratuši vai neesam iedziļinājušies, būtu lieka. Komiteju sēdēs izteicu, ka šobrīd svarīgākais ir apzināt vecākus, kā viņi redz savu un savu bērnu nākotni Kolkā. Mums ir svarīgi saprast, kas ir jādara, lai uzlabotu izglītības kvalitāti Kolkas pamatskolā. Tad arī varam skatīties uz priekšu. Jautājums par Kolkas pamatskolu pašlaik ir noņemts no izskatāmo jautājumu dienaskārtības. Pavasarī gaidāma skolas akreditācija. Pieņemu, ka tā dos mums kādas jaunas idejas un virzienus. Priekšā stāv izglītības reforma, un, iespējams, tad būs skaidrāki signāli no valdības, lai pateiktu, kas notiks ar mūsu novadā esošajām mācību iestādēm.»

Komentāri