Ceturtdien, 22. septembrī, Talsu novada domes finanšu komitejas sēdes informatīvajā daļā deputāti runāja par iespējām izveidot apli K. Mīlenbaha un Saules ielas krustojumā. Netika piemirsts arī bīstamais krustojums pie Soda priedes.

Augustā «Talsu Vēstis» rakstīja, ka Talsu novada pašvaldība plāno izveidot apļveida krustojumu K. Mīlenbaha un Saules ielas krustojumā, lai arī bīstamības ziņā vairāk jāuztraucas par krustojumu pie Soda priedes. Kā norādīja Talsu novada domes deputāts Vilnis Pūcītis («Vienotība»), jautājums par apļveida satiksmes ieviešanu krustojumā pie Soda priedes ir komplicēts, jo jāņem vērā vēsturiskais aspekts — ja to rekonstruē, vajadzīga brauktuves paplašināšana, bet turpat blakus atrodas Talsu roka, Soda priede un Varoņu kapi. Savukārt rotācijas apļa izveide pie SIA «Talsu veselības centrs» nepieciešama lielās satiksmes intensitātes dēļ.

Iespējamās izmaksas

Komunālās nodaļas vadītājs Aldis Āboliņš deputātiem prezentēja iespējamo plānu, kā varētu izskatīties aplis K. Mīlenbaha un Saules ielas krustojumā. «Lai redzētu, vai iespējams šajā krustojumā izveidot apļveida kustību, ar pašu lielāko skolēnu autobusu veicām eksperimentu. Rezultātā, braucot no Talsu 2. vidusskolas virzienā uz Soda priedi, transportlīdzekļa priekšgals atdūrās pret barjeru, tādējādi nevarēja to izbraukt. Domājām, ka barjeru vajadzētu pārcelt par dažiem metriem uz poliklīnikas pusi. Pirmatnējais aprēķins rādīja, ka tas varētu izmaksāt 4700 eiro, jo nekur nav jārok, vienkārši jānomaina trotuāra segums pret asfaltu.

Kad iedevām šo ideju apskatīt licencētiem projektētājiem, viņi uzreiz noraidīja mūsu ideju un pateica, ka nepieciešams izbraukt ar vēl lielāku transportlīdzekli, līdz ar to trajektorija aplim, pēc viņu ieskatiem, vajadzīga lielāka. Tas nozīmē — tālāk aiz trotuāriem, pāri slīpajai nogāzei. Pats krustojums ir pilns ar pazemes komunikācijām — kanalizācija, ūdensvadi, kabeļi. Līdz ar to projektētāju sniegtais variants rāda, ka projektēšanas izmaksas vien sasniegtu aptuveni astoņus līdz desmit tūkstošus eiro.

Darbi ceļa virsmai, neieskaitot rakšanos iekšā, — aptuveni 50 tūkstošus eiro: trotuāra pārcelšana, jauna uzbēruma veidošana un asfalta uzliešana. Klāt var nākt papildu izmaksas, ja gadījumā būs jāpārvieto kāda no komunikācijām. Ja deputāti atbalsta, tad ejam tālāk, pasūtot projektu. Kā mums norādīja, tā izstrāde varot prasīt kā minimums četrus piecus mēnešus, jo nav aktuālas topogrāfijas — tās jāveido jauna,» skaidroja speciālists.

Kā sēdē noskaidrots, zeme, kur būtu nepieciešams veikt paplašinājumu, ir pašvaldības īpašumā, tāpēc nekas nav jāpērk klāt. Sarunu laikā atklājās, ka esošo luksoforu smadzenes ir ļoti vecas, tāpēc grūti veikt kāda veida regulēšanu. «Pirmā doma bija ar nelieliem līdzekļiem izveidot apļveida krustojumu. Vieglajam transportam to ierīkot būtu pavisam viegli, problēma sākas ar lielajiem transportlīdzekļiem,» sacīja V. Pūcītis.

Kurš krustojums bīstamāks?

«Uzskatu, ka par to vēl jāpadomā, jo Soda priedes krustojums ir daudz svarīgāks. Manuprāt, jūs piekritīsiet, ka tas ir ļoti bīstams krustojums. Dodoties no CSDD centra virzienā, jāaizver acis ciet un jābrauc, riskējot — tur kāds ir vai nav. Kaut kas ir jādomā, iespējams, jāuzstāda spoguļi,» ieminējās Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš («Vienotība»). Sēdē izskanēja idejas arī par ceļu virzienu maiņu.

«Teiksim godīgi, K. Mīlenbaha un Saules ielas krustojums bremzē kustību, bet nav bīstams. Soda priedes krustojums savukārt ir. Var jau uzsākt pirmo soli, izveidojot vismaz skici, piemēram, ar vairākiem variantiem. Nevajag uzreiz taisīt projektu. Šis krustojums jau kliedz pilnā balsī,» pauda V. Pūcītis.

«Mēs pie šī jautājuma varam atgriezties tikai tad, kad zināsim, kas notiks ar nākamā gada budžetu. Arī jautājums par Soda priedes krustojumu paliek atvērts,» noslēdza Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus («Talsu novada attīstībai»).

