«Talsu Vēstis» jau informējušas lasītājus, ka saistībā ar dabas resursa nodokļa kāpumu valstī Talsu novada dome nolēma tarifu paaugstināt līdz 10,79 eiro par kubikmetru. Novembra beigās SIA «Eco Baltia vide» vērsās ar lūgumu pašvaldībā saglabāt līdzšinējo samaksu, proti, 9,21 eiro par kubikmetru.

Talsu novada pašvaldība informē, ka uzņēmums nonācis pie šāda lēmuma, jo atkritumu poligonā «Janvāri», kur nonāk Talsu novadā savāktie sadzīves atkritumi, rasta iespēja pārstrādāt vairāk atkritumu, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu apmēru.

«Par to jāpateicas pērn uzstādītajām atkritumu priekšapstrādes iekārtām, kas ļauj atkritumus pirms apglabāšanas sašķirot, lai pēc iespējas lielāku daļu nodotu pārstrādei. Iekārtas uzstādītas 2016. gada oktobrī, un, balstoties uz gada laikā gūto pieredzi, aprēķināts koeficients, ko piemērot dabas resursu nodoklim,» skaidro SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»» valdes priekšsēdētāja Indra Rassone. Uzņēmums ir atkritumu poligona «Janvāri» apsaimniekotājs, un tas nodoklim piemēro koeficientu, kas atbilst attiecībai starp poligonā apglabāto un pieņemto atkritumu daudzumu. Jo starpība lielāka, jo mazāks koeficients un līdz ar to arī tarifs.

Jau vairākkārt esam informējuši, ka, sākot no nākamā gada marta, atkritumus apsaimniekos SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»», nevis SIA «Eco Baltia vide». Noteiktais tarifs: 11,72 eiro par kubikmetru. Tomēr, tā kā, pieņemot lēmumu par šo tarifu, netika piemērots apglabāto un pieņemto atkritumu daudzuma koeficients, Talsu novada domes sēdē 30. novembrī domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis norādīja, ka attiecīgais lēmums par tarifa apjomu tiks skatīts atkārtoti, lai to pēc iespējas samazinātu.

«Iedzīvotāji tiks informēti par turpmākām tarifa izmaiņām, kā arī līguma slēgšanu ar jauno atkritumu apsaimniekotāju, lai nodrošinātu veiksmīgu pārejas procesu,» pauž Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anna Ķīviča.

