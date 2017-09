Atklāj vieglatlētikas stadionu pie Talsu 2. vidusskolas 27.09.2017

Piektdien, 22. septembrī, pie Talsu 2. vidusskolas tika atklāts jaunais vieglatlētikas stadions. Futbola un volejbola laukumus plānots pabeigt līdz mēneša beigām.

Uz pasākumu bija ieradušies Talsu 2. vidusskolas audzēkņi, skolotāji, domes deputāti, sportisti un cilvēki, kuri strādāja projekta realizēšanā. Skolas direktors Oļegs Solovjovs visus sveica Olimpiskajā dienā ar vieglatlētikas stadiona atklāšanu. «Šo stadionu esam gaidījuši ļoti ilgi, vai ne? Visvairāk to droši vien gaidīja vidusskolēni. Tagad, kad stadions ir gatavs, varam parādīt, uz ko esam spējīgi, un sasniegt augstus rezultātus. Visu vasaru aktīvi noritējuši darbi pie stadiona tapšanas. Vēl tikai nedaudz, un būs gatavs arī futbola un volejbola laukums. Talsi kļuvuši par vienu sakoptu vietu bagātāki!» vērtēja O. Solovjovs.

Viņš sacīja paldies, pasniedzot zelta medaļas deputātiem, kuri pieņēma lēmumu par stadiona izveidi, arhitektiem, pašvaldības attīstības plānošanas nodaļas darbiniecēm un celtniekiem, kas darbus realizēja. «Liels prieks, ka darbus veica vietējie Talsu uzņēmumi. Redzam lielisku galarezultātu, kļūdu nav! Paldies visiem, kuri iesaistījās, lai taptu šie sporta laukumi! Lai tie mums kalpo, jo zinu, ka šajā stadionā izaugs jauna olimpiešu paaudze!» bija pārliecināts direktors.

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis stadiona atklāšanu vērtēja kā būtisku soli sporta infrastruktūras sakārtošanā Talsu novadā. «Pavisam drīz noteikti sakārtosim arī sporta infrastruktūru pie Talsu Valsts ģimnāzijas, tā ka esam jaunu pārmaiņu priekšā. Gribu visiem novēlēt sportot, sportot un vēlreiz — sportot!» mudināja E. Zelderis.

Augsne nākamajiem olimpiešiem

«Atceros, ka savulaik pašrocīgi izveidojām ieskriešanās celiņu un paši mēģinājām mest šķēpu. Kaut kas arī sanāca. Šeit savu gatavošanās ciklu olimpiskajām spēlēm ir aizvadījusi Madara Palameika, Laura Ikauniece-Admidiņa, Rolands Štrobinders un citi. Šai vietai ir laba aura, un domāju, ka, nākotnē raugoties, viss tikai sākas. Lai mūsu vidū ir veselīgi un sportiski cilvēki!» novēlēja vieglatlētikas treneris Mārcis Štrobinders.

Jaunais sporta talants Krišjānis Suntažs sacīju lielu paldies visiem, kuri palīdzēja stadiona tapšanā. «Esmu pārliecināts, ka mums, vieglatlētiem, un citiem aktīvistiem šis stadions būs ļoti mīļš un tuvs,» sprieda K. Suntažs.

Ar īpašu sveicienu bija ieradusies pirmsskolas izglītības iestāde (PII) «Sprīdītis», kuri uzsvēra, ka nākamie olimpieši nāk tieši no šī bērnudārza. «Lai jūs šos bērnu talantus koptu un vajadzīgajā brīdī izraktu, dāvinām jums šo olimpisko lāpstu,» uz sadarbību aicināja PII «Sprīdītis» komanda.

Talsu 2. vidusskolas sporta skolotājs Jānis Neimanis ir priecīgs par jauno stadionu. «Talsu 2. vidusskola tagad ir aprīkota ar visu. Mums ir halle un stadions. Ļoti labi, ka arī futbola laukums ar mākslīgo segumu drīz būs gatavs, jo audzēkņi vēlas uzspēlēt futbolu. Mākslīgais segums atrisinās daudzas problēmas. Būtiski, lai iedzīvotāji saprot, ka laukumi ir sportošanai, tāpēc iesaku tos pēc iespējas vairāk izmantot, jo tad arī bērniem radīsies priekšstats, ka vajag nodarboties ar sportu. Plāns ir izmantot stadionu arī ziemas periodā, kad varēsim te slēpot. Līdz pēdējam brīdim te arī trenēsimies, kamēr laika apstākļi ļaus. Lai sasniegtu labus rezultātus, vispirms ir vajadzīgs materiāls. Infrastruktūra var būt, bet, ja nebūs cilvēku… Ir jāstrādā, un cerams, ka pēc gadiem būs rezultāti!» teica J. Neimanis.

Mīļa vieta, kur būt

Par to, kādi bija treniņu apstākļi savulaik, atcerējās vieglatlēte Madara Palameika. «Agrāk infrastruktūra nebija tik ļoti attīstīta kā pašlaik. Te praktiski nebija nekā. Varbūt pat neaizdomājāmies, ka tas ir tik ļoti nepieciešams. Pieņēmām — kā ir, tā ir. Ar to mūsu ambīcijas nemazinājās, virzījāmies uz priekšu! Bērnībā braucu līdzi tētim uz treniņiem un skatījos, kā tiek mētāts šķēps, un cik tuvu tas piezemējās zāliena malai, kas patiesībā ir bīstami. Patīkami redzēt, ka viss attīstās. Šis ir kā labs sākums turpmākajiem uzlabojumiem. Stadions ir liels solis uz priekšu. Kad uzcēla halli, no trenēšanās Ventspilī pārcēlos uz Talsiem, jo tad arī pabeidzu studijas un varēju palikt šeit. Man bija prieks par savu mazo kaktiņu hallē, kas paredzēts vieglatlētikai. Šī vieta ir ļoti mīļa un mājīga.

Trenējos visā Latvijā un, protams, to darīšu arī jaunajā stadionā. Domāju, ka stadions daudzus uzrunā, jo jaunieši vēlas izmēģināt, kā tas ir — skriet pa sarkano celiņu. Tagad treniņos iespējams sevi vairāk pilnveidot, gūt pārliecību un izbaudīt atmosfēru, kāda ir profesionālam sportistam. Tas, manuprāt, ļoti iedvesmo jauno paaudzi tiekties uz augstiem sasniegumiem un tos arī sasniegt,» vērtēja M. Palameika.

