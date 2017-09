Atklāj jaunu zīmolu un pievērš uzmanību braukšanas kultūrai 12.09.2017

Ceturtdien, 7. septembrī, Talsos līdz šim visiem ierastā «Stat­oil» uzpildes stacija ieguva jauna zīmola izskatu — «Circle K». Atklāšanas dienā būtiska uzmanība tika pievērsta autovadītāju braukšanas kultūrai, ievērojot nerakstītos likumus.

Papildu degvielas uzpildei vai maltītes iegādei degvielas uzpildes stacijas klienti atklāšanas dienā mielojās ar svētku kūku, piedalījās loterijā un izmantoja citus īpaši izveidotos piedāvājumus. Visu dienu bija iespējams arī apskatīt ceļojošo izstādi, kas izveidota kampaņas «Par labām attiecībām» ietvaros. Kampaņas nerakstīto ceļu satiksmes likumu vietnē www.nerakstitie.lv ikviens ceļu satiksmes dalībnieks ir aicināts balsot par ne tikai sev svarīgākajiem vai kaitinošākajiem likumiem ceļu satiksmē, bet arī papildināt šo sarakstu ar savu nerakstīto likumu.

Vaicājot autovadītājiem par braukšanas kultūru Latvijā, vairums uzskata, ka ar to viss ir kārtībā, it sevišķi — mūsu pusē. «Pa dienu visi brauc normāli, vakaros un naktī gan visu ko var redzēt. Pats ievēroju gan rakstītos, gan nerakstītos ceļu satiksmes noteikumus. Tikai vienreiz esmu dabūjis brīdinājumu par to, ka aizmirsu ieslēgt gaismas. Neesmu saskāries ar situāciju, kad kāds man priekšā būtu nekulturāli braucis,» teic Ints no Talsiem. Sabilnieks Matīss uzskata, ka braukšanas kultūra atšķirīga katrā pilsētā. «Rīgā cilvēki brauc šausmīgi, Talsos jau ir labi. Nav nācies saskarties ar izteikti nepieklājīgu citu vadītāju braukšanu. Arī pats cenšos ievērot visus noteikumus un «neizlecu» no pārējās braucēju plūsmas,» stāsta Matīss. Arī talsenieks Aldis vietējos autobraucējus vērtē pozitīvi. «Cenšamies arī paši ģimenē braukt pēc noteikumiem!»

