Atjaunos rotācijas apli Rīgas un Stendes ielas krustojumā 22.03.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Ceturtdien, 16. martā, Talsu novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt 80 tūkstošus eiro rotācijas apļa Rīgas un Stendes ielas krustojumā seguma atjaunošanai.

«Pērn sākti būvdarbi uz autoceļa «Talsi — Stende». Rekonstruējot minētā autoceļa posmu, tiek izbūvēts jauns gājēju, velosipēdistu celiņš no Talsu pilsētas robežas līdz iebrauktuvei uz Dižstendi. Būvdarbus plānots pabeigt vasarā. Šobrīd radusies situācija, ka rotācijas aplis, kurš savieno Rīgas un Stendes ielu Talsu pilsētā, kā arī Talsu apvedceļa un ceļa «Talsi — Stende» iebrauktuvi, ir sliktā stāvoklī. Aplī netiek nodrošināts drošs savienojums gājējiem un velosipēdistiem, lai nokļūtu uz jaunizveidoto gājēju, velosipēdistu celiņu. Pēc Talsu pilsētas pārvaldes lūguma ir izstrādāta rotācijas apļa atjaunošanas skice, kurā paredzēta gājēju, velosipēdistu celiņa izbūve rotācijas aplī un braucamās daļas seguma atjaunošana, kā arī izstrādāta provizoriska veicamo darbu izmaksu tāme,» norādīts domes lēmumprojektā.

Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze informēja, ka tika sasaukta pasažieru pārvadājumu un ceļu apsaimniekošanas komisija, kas nonāca pie secinājuma, ka velosipēdistu un gājēju drošības labad nepieciešams izveidot speciālas drošības margas, kā arī papildus uzstādīt uz visām izbrauktuvēm un iebrauktuvēm atbilstošas ceļazīmes.

Ģ. Kalnbirze norādīja, ka provizoriski ceļa posma «Talsi — Stende» būvdarbus paredzēts beigt jūnija vidū un rotācijas apļa atjaunošanu varētu sākt tā paša mēneša otrajā pusē.

Deputāts Miervaldis Krotovs (Zaļo un zemnieku savienība) pirms balsojuma uzsvēra, ka apli nepieciešams sakārtot, jo tā ir sava veida pilsētas vizītkarte, kas paveras, iebraucot no citām pilsētām, tomēr vērsa arī uzmanību uz to, ka nav prātīgi iztērēt visus līdzekļus no autoceļu mērķdotācijas rezerves fonda, piedāvājot izmantot pašvaldības īpašumu atsavināšanas līdzekļus.

Domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus («Talsu novada attīstībai») aicināja deputātus atbalstīt lēmumprojektu: «Seguma stāvoklis rotācijas aplī ir ļoti slikts, un tas kļūst tikai sliktāks. Nedrīkst būt tā, ka jaunizbūvētais gājēju, velosipēdistu celiņš sākas nekurienē. Šis ir brīdis, kad varam izmantot iespēju un sakārtot šo posmu. Summa ir liela, bet tas ir jāizdara.»

Atslēgvārdi sabiedrība, satiksme

Komentāri