Atgriežoties pie publicētā 30.03.2017

Talsu novada domes priekšsēdētāja Aivara Lācarus («Talsu novada attīstībai») viedoklis par 17. martā «Talsu Vēstīs» publicēto žurnālistes Mārītes Jankelevičas rakstu «Vai aizaugušajos pamatos reiz taps sporta zāle?».

«Talsu novada domes deputāta Miervalža Krotova izteikums «Mūsu pašvaldībai arī neizmaksāja paredzēto apvienošanās naudu — 200 tūkstošus latu — (..)» ir neprecīzs un neatklāj patieso situāciju.

2008. gada septembra ziņojumā «Talsu rajona sešpadsmit pašvaldību apvienošanās projekts: Talsu novads» ir teikts, ka Ministru kabinets 2007. gada 11. decembrī noteica, ka administratīvi teritoriālā reforma paredz deviņas republikas pilsētas un 103 novadus. Talsu rajona teritorijā bija paredzēti trīs novadi — Talsu, Dundagas un Rojas novads. Tomēr ne visas šajā projektā iekļautās pašvaldības piekrita šādam reformas risinājumam — Ģibuļu, Lībagu un Strazdes pagasta pašvaldība uzskatīja, ka tām nevajadzētu iekļauties šajā novadā. Lai sekmētu reformas īstenošanu, 2007. gadā pašvaldībām, kas pieņēma lēmumu par apvienošanos apstiprinātā teritoriālā iedalījuma ietvaros, tika piešķirta vienreizēja valsts budžeta mērķdotācija investīcijām novada attīstībai — novads, kas izveidots, pašvaldībām apvienojoties, saņem mērķdotācijas investīcijas infrastruktūrai 200 000 latu apmērā.

Tā kā Lībagu pagasts, ko tajā laika periodā vadīja Miervaldis Krotovs (par Lībagu pagasta padomes priekšsēdētāju apstiprināts kopš 2002. gada 14. marta), atteicās īstenot administratīvi teritoriālo reformu, valsts budžeta mērķdotācija tam nepienācās. Citiem vārdiem — Lībagu pagasta padome no šīs dotācijas pēc būtības atteicās. Līdz ar to nav korekts M. Krotova izteikums: «Mūsu pašvaldībai arī neizmaksāja paredzēto apvienošanās naudu — 200 tūkstošus latu (..)». 200 000 latu — tā bija vairāk nekā piektā daļa no Lībagu pagasta 2008. gada budžeta ieņēmumu kopējā apjoma (2008. gada Lībagu pagasta pamatbudžeta ieņēmumi — 905 684 lati, kā vēsta 2008. gada Lībagu pagasta padomes publiskais gada pārskats) un tāds finanšu piešķīrums būtu bijis pamatā iespējai pabeigt pagasta iedzīvotājiem solītās sporta zāles celtniecību.

Toreiz biju Talsu rajona padomes priekšsēdētājs, un, saprotot situāciju, kādā var nonākt Lībagu, Ģibuļu un Strazdes pagasts, 2007. gada beigās, pēc Ziemassvētkiem, zvanīju šo pagastu pašvaldību vadītājiem un aicināju viņus sasaukt pagasta padomju ārkārtas sēdes, kurās tiktu pieņemti lēmumi par akceptu pašvaldību reformai un piekrišanu būt Talsu novadā, kas būtu par pamatu saņemt apvienošanās dotāciju. Diemžēl mana uzstājība nepalīdzēja, un šādas sēdes netika sasauktas, bet trīs minētās Talsu novada teritorijas palika bez valsts dotācijām pirmsapvienošanās periodam, respektīvi, 2008. gadam. Tādā veidā Talsu novada infrastruktūras uzlabojumiem netika saņemti un līdz ar to arī netika izmantoti pavisam kopā 600 000 latu, kas ir vairāk nekā 853 000 eiro. Šī atteikšanās no finansējuma bija unikāla situācija Latvijā, bet nožēlojami nesaimnieciska Ģibuļu, Lībagu un Strazdes pagastam.

Tomēr šī apjomīgā finansējuma zaudēšana nekavēja M. Krotovu, kļūstot par negribētā Talsu novada domes priekšsēdētāju, noteikt citas prioritātes — ne Lībagu sporta zāli skolēnu un visu pagasta iedzīvotāju vajadzībām, bet gan tiltiņa izbūvi pār Stendes upi, kas 2011. gada augustā rīkotajā svinīgajā atklāšanā tika nosaukts par Mīlestības tiltiņu.

2010. gada 15. decembrī Talsu novada pašvaldības interneta portālā publicētajā rakstā «Dižstende ir pelnījusi pirmo impulsu uzplaukumam», toreizējais Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs apgalvo: «Dižstendē šobrīd ir ārkārtīgi depresīva vide, uz priekšu neiet nekas. Tāpēc ir vajadzīgs pirmais impulss, kam jāaizrauj līdzi pārējais, lai atjaunotu agrāko Dižstendes spožumu. Tas nav kaut kāds tiltiņš pāri upītei. Tas ir tilts, kas ir skatiens vienu soli tālāk par tuvāko bedri.» Tilta konstrukcijas izbūve izmaksāja vairāk nekā 40 000 latu. No tiem 7700 latu tika ieguldīts, iegādājoties privātīpašniekam piederošu zemes gabalu, bez kā tilta izbūve nebija iespējama. «Tiltiņš zelta vērtē» — tā 2010. gada 22. novembra domes komitejā atzina pat kāds deputāts.

Līdz ar to var secināt, ka atbildība par Lībagu sporta zāles neesamību jāuzņemas kādreizējam pagasta padomes priekšsēdētājam un arī Talsu novada pirmā domes deputātu sasaukuma priekšsēdētājam M. Krotovam, kurš ir konsekventi rīkojies, lai šādas zāles būtu gan, piemēram, Stendē, gan Balgalē, bet ne Lībagos.

Laiki mainās, paiet «treknie gadi» un krīzes periodi, un diemžēl arī Lībagu sākumskolas situācija nav tā iedvesmojošākā, raugoties no pastāvēšanas viedokļa. Esmu spiests piekrist bijušajai Lībagu pagasta pārvaldes vadītājai un tagad domes deputātei Sandrai Pētersonei, ka vispirms ir jābūt drošiem par skolas pastāvēšanas ilglaicību. Kurzemes reģiona plānošanas pasākumu ietvaros bija iespēja iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā SIA «Jāņa sēta» izstrādātā skolu tīkla kartējuma darba variantu, kas manī nevieš nekādu optimismu. Domāju, ka Latvijas pašvaldībām vēl būs jāpieliek daudz pūļu, lai reāli noturētu savas (lasīt — iedzīvotāju) intereses un pozīcijas šajā skolu tīkla optimizācijas laikā. Talsu novads nebūs izņēmums šajā cīniņā,» skaidro A. Lācarus.

Atbild Talsu novada domes deputāts Miervaldis Krotovs (Zaļo un zemnieku savienība): «Iepazīstoties ar Talsu novada domes priekšsēdētāja Aivara Lācarus viedokli par rakstu «Vai aizaugušajos pamatos reiz taps sporta zāle?», konstatēju, ka paustie apgalvojumi nedod tā laika darbības pilnīgu atspoguļojumu. Faktu nezināšana par Talsu novada veidošanās un darbības sākumposma neseno vēsturi var maldināt un radīt vienpusēju vērtējumu. Varu apliecināt, ka Ģibuļu, Lībagu un Strazdes pagasta deputātu vairākumam bija atšķirīgs viedoklis par novadu veidošanu bijušā Talsu rajona teritorijā. Varu paust savu nostāju attiecībā uz Lībagu pagastu, jo tajā laikā to vadīju. Manā skatījumā, šāds novads varēja veidoties ar centru — Stendes pilsēta — un apkārtējiem pagastiem. Tas, manuprāt, novērstu varas, finanšu līdzekļu un attīstības koncentrēšanos galvenokārt vienā centrā, tādējādi panākot vienmērīgu attīstību visā rajona teritorijā. Šai teritorijai tika izstrādāts arī apvienošanās plāns, un tas apstiprināja šī novada dzīvotspēju un attīstību nākotnē. Novadu skaits un karte Latvijā mainījās līdz pēdējam brīdim, kad to apstiprināja Saeima. Absurds ir apgalvojums, ka tādējādi mēs atteicāmies no 200 tūkstošiem latu, kas pienācās katrai pašvaldībai, kas iekļāvās plānotajā novadā. Jā, trim augšminētajiem pagastiem 2007. gadā šos finanšu līdzekļus nepiešķīra, taču vēlāk Ministru kabinets šo netaisnību laboja, tieši 600 tūkstošus latu norakstot no kopējās Talsu novada kredītsummas Valsts kasē.

Tā kā līdz 2013. gada vidum Valsts kase nenodrošināja finanšu līdzekļu pieejamību, izņemot Eiropas Savienības projektu apguves līdzfinansēšanu, tad nebija iespējams finansēt šīs būves pabeigšanu. Gribu piebilst, ka tas bija iespējams no 2013. gada vidus, ko Talsu novada pašvaldība nerealizēja, neskatoties uz to, ka esmu to regulāri aktualizējis. Būtu tikai godīgi minētajos pagastos šos finanšu līdzekļus izmantot infrastruktūras sakārtošanai.

Neskatoties uz tendenciozu apgalvojumu, ka 2009. gadā uzņēmos «negribētā Talsu novada vadību», uzskatu, ka finansiāli smagā situācijā, veidojot novada infrastruktūru, vadību un pārraudzību no nulles punkta, kopīgi esam izdarījuši ievērojamu darbu. Vienmēr esmu lepojies ar Talsu novada cilvēkiem un viņu sasniegumiem! Tobrīd ekonomiski smagos apstākļos tika īstenoti investīciju projekti vairāk nekā 30 000 000 eiro vērtībā visā Talsu novada teritorijā, domājot par vienlīdzīgu finanšu līdzekļu sadali.

Rakstā pieminētais tilts pār Stendes upi Dižstendē uz kopējo paveikto darbu fona ir tikai viens no infrastruktūras sakārtošanas darbiem. Esmu gandarīts par paveikto, neskatoties uz A. Lācarus viedoklī nievājošajiem izteikumiem. Realizējot šo tilta izbūves projektu, Lībagu pagasta iedzīvotājiem, īpaši bērniem ceļā uz skolu, tiek nodrošināta ērta un droša pārvietošanās pāri upei, un ieguldītais finansējums ir atbilstošs. Realizētā tilta un gājēju celiņa izbūve būs nepieciešama ūdenssaimniecības tālākās sakārtošanas procesā Dižstendē.

Lepojos ar daudziem paveiktajiem darbiem Talsu novada domes pirmā sasaukuma laikā, tai skaitā izbūvējot Stendes sporta un brīvā laika pavadīšanas centru, kā arī Balgales sporta un brīvā laika pavadīšanas centru, radot iedzīvotājiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku. Lībagu multifunkcionālais centrs faktiski vairāk nekā 60 procentu apmērā tika uzbūvēts jau pagasta padomes laikā. Ja vien tagadējās Talsu novada domes deputātu vairākums, ko vada A. Lācarus, centra izbūvi būtu izvēlējušies kā vienu no prioritātēm, Lībagu multifunkcionālais centrs būtu pabeigts un neliecinātu par nesaimniecisku rīcību.

Gribu uzsvērt, ka šis centrs nepieciešams visiem Lībagu pagasta iedzīvotājiem, nodrošinot kultūras, brīvā laika, sporta un citu aktivitāšu, tai skaitā Lībagu sākumskolas, vajadzības. Manī izraisa neizpratni domes priekšsēdētāja A. Lācarus apgalvojums par skolas pastāvēšanu. Vismaz pašlaik skola ir stabila, ar labu reputāciju, ar labiem mācību sasniegumiem, veiksmīgiem ārpusskolas projektiem un pats galvenais — ar labu klašu piepildījumu (pat līdz 18 bērniem klasē). Lībagu pagastā dzimušo bērnu skaits nerada šaubas par klašu nokomplektēšanu. Manuprāt, sākumskolas bērniem ir jāmācās drošā vidē un iespējami tuvāk dzīvesvietai.

Vienmēr esmu bijis par iespēju informēt novada iedzīvotājus, vienmēr esmu atbalstījis godīgu un atklātu rīcību.»

Komentāri