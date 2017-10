Atbrīvojas no nevēlamas grumbas pilsētas sejā 24.10.2017

Paula Kārkluvalka

Jaunās ielas un Raiņa ielas krustojums izskatīsies citādāk — to vairs «nerotās» skumjš, savus plecus uz leju liecošs grausts.

Ēkas, no kurām palikušas vien drupas, pieder SIA «Talsu centrs». Uzņēmuma valdes loceklis Guntis Jansons atklāj, ka, ēkas iegādājoties, bijuši lieli plāni, tomēr laiks ieviesis korekcijas. Pēc ēku tehniskās apsekošanas konstatēts, ka tās nav dzīvošanai drošas. Īrnieki par to informēti, un viņi sākuši meklēt citu dzīvesvietu. Kāda kundze nav bijusi mierā ar iemīļoto māju pamešanu, tomēr pēc pārvākšanās uz jauno dzīvesvietu, kurā ir visas ērtības, skumjas ātri aizmirsušās, saka Guntis Jansons.

«Dzīvosim, redzēsim, vai šajā vietā attīstīsim ko jaunu. Kamēr katru gadu Latviju turpinās pamest cilvēku daudzums, kas pielīdzināms vienas mazpilsētas izbraukšanai, grūti prognozēt, kas notiks tālāk,» teic G. Jansons. Trīs ēku un šķūņa nojaukšana apsvērta pēdējos trīs gadus, un tagad tā beidzot īstenota.

