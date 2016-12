Atbalsta lēmumu segt ēdināšanas izmaksas bērniem ar veselības problēmām 20.12.2016

«Talsu Vēstis» rakstīja, ka Talsu pirmsskolas izglītības iestādes (PII) «Kastanītis» audzēkņu vecākiem 28. novembrī paziņots, ka no 1. janvāra viņiem nāksies segt bērnu ēdināšanas izmaksas, jo 2017. gadā valsts speciālās skolas atbalstīs tikai 30 procentu apmērā. Vecāki vērsās pēc palīdzības pašvaldībā, kā rezultātā 15. decembra domes sēdē deputāti nolēma piešķirt nepieciešamo finansējumu.

Spraigas sarunas un viedokļu apmaiņas notika Talsu novada domes izglītības, kultūras un sporta, kā arī finanšu komitejas sēdē, kur šis jautājums tika skatīts. Vairākums deputātu uzsvēra, ka valsts aizvien vairāk funkciju «uzliek uz pašvaldības pleciem» un nebūtu godīgi «mainīt spēles noteikumus» vecākiem mācību gada vidū.

Deputāts Andis Astrātovs («Talsu novada attīstībai») gan komiteju, gan domes sēdē uzsvēra, ka ar šādu lēmumu tiek diskriminēti tie bērni, kuri mācās pārējos bērnudārzos, jo arī viņu vidū ir audzēkņi ar veselības problēmām.

Lai rezultātā netiktu atbalstīti

tikai PII «Kastanītis» audzēkņi, pieņemtais lēmumprojekts norāda: «Samazināt vecāku maksu: 100 procentu apmērā bērniem ar invaliditāti, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas; 100 procentu apmērā bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas un kuriem ir ārsta apstiprināta diagnoze (celiakija, cukura diabēts, smaga pārtikas nepanesība), kā dēļ nepieciešama uztura korekcija; 100 procentu apmērā bērniem, kuri apgūst speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Lēmums stājas spēkā no nākamā gada 1. janvāra.

«Sarunas bija emocionāli smagas, bet kopīgi esam nonākuši pie šāda lēmumprojekta. Ar to sniedzam atbalstu visu bērnudārzu vecākiem, kuru bērniem ir nopietnas veselības problēmas. Ir izstrādāti grozījumi saistošajos noteikumos, kurus skatīsim tuvākajās komiteju sēdēs, kurus vēl varēs papildināt, lai atvieglojumus saskaņotu mūsu iekšējos un ārējos normatīvajos aktos. Sadarbībā ar vecāku pārstāvjiem gatavosim arī vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai, lai vēstītu par to, kādas problēmas rada pieņemtie noteikumi speciālo izglītības iestāžu finansēšanā, jo no nākamā gada valsts tās finansēs tikai 30 procentu apmērā, bet no 2018. gada finansējuma nebūs vispār,» sacīja Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece, deputāte Daiga Feldmane («Reģionu alianse»).

«Talsu Vēstis» noskaidroja, ka mūsu kaimiņi,

Tukuma novads, rīkojušies līdzīgi, piešķirot finansējumu PII «Taurenītis» (speciālā izglītības programma) ēdināšanas izmaksām. Kā skaidro Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs, pieņemts lēmums to darīt līdz mācību gada beigām, proti, 31. augustam, jo nebūtu pareizi vecākiem mainīt noteikumus mācību gada vidū finansējuma avota maiņas dēļ. Par nākamo mācību gadu, visdrīzāk, šīs izmaksas daļēji nāksies segt arī pašiem vecākiem.

Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure savukārt norāda, ka šo jautājumu skatīs tikai nākamajā gadā. «Tā kā mums ir rindas uz bērnudārziem, visticamāk, PII «Bitīte» pārtaps par bērnudārzu arī ar vispārējo izglītības programmu, saglabājot iespēju piedāvāt speciālo programmu. Konkrēti neko nevaru pateikt, jo lēmuma vēl nav,» skaidro S. Dubure.

PII «Kastanītis» audzēkņu vecāki saka lielu paldies Talsu novada domes deputātiem par atbalstu, jo pēkšņais paziņojums radījis pārsteigumu un neskaidrību nākotnē, dažiem vecākiem sākot pārdomāt savas finansiālās iespējas un nostādot smagas izvēles priekšā — bērnu pabarot vai ārstēt.

