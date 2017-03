Astoņpadsmit var būt pilngadības un bezgalības apliecinājums 02.03.2017

25. februāris pirms 18 gadiem ir Talsu fotokluba dzimšanas diena. Sestdien, 25. februārī, klubs savā pastāvīgajā mājvietā — Talsu tautas namā — svinēja šo dažādi tulkojamo jubileju.

Visbagātīgāko dāvanu tajā kluba dalībnieki bija sarūpējuši saviem viesiem — izstādi «18». Ikvienā no astoņpadsmit fotogrāfu darbiem risināts kāds vēstījums, un skatītājs ieintriģēts ielīp kā medū, jo tēma gan ir viena, bet katrs autors to atklājis pat pārsteidzoši atšķirīgi.

Toreiz, 1999. gadā, kluba vadību uzņēmās Uldis Balga, un viņam ir pieticis spēka un enerģijas to izveidot par mērķtiecīgi strādājošu sabiedrisku organizāciju ar savu vārdu novada mākslas un sabiedriskajā dzīvē. Uzrunādams savējos un viesus, viņš atgādināja: «Astoņpadsmit ir skaitlis, kam ir kaut kāds sakars ar cilvēka mūža gājumu, un nevienam citam skaitlim nav pievērsts tik daudz uzmanības. Ja mēs pievēršamies numeroloģijai, tad uzzinām, ka numerologi ciparu viens uzskata par spēka un astoņi — par gudrības ciparu (pagriežot to horizontāli, iegūstam bezgalības zīmi). Abi šie cipari veido skaitli, kas ir mūsu jubilejas izstādes koncepta pamatā.»

Viena no kluba tradīcijām ir radošā ziņā interesantu fotogrāfu personālizstāžu eksponēšana Talsos. Jubileja bija vispiemērotākais brīdis apliecināt tradīcijas jēgu — tik milzīgu skaitu labvēlīgi noskaņotu domubiedru parastā ikdienā neviens fotogrāfs izstādes atvēršanā nevar pat cerēt sagaidīt. Arī tagad, jau bez burzmas un profesionāļu kritiskajām piezīmēm no visām pusēm, tautas namā aplūkojamas Māras Brašmanes «Augi mums līdzās», Ērika Bitera «Pēdas», Evitas Ķesteres «Bezmiegs». Solīdo noskaņojumu griezīgi gabalos sašķēla ass zāģa troksnis. Ar performanci — izstādi «Gateris. Pirkstu nav» Rīgas fotogrāfu apvienība «Kvadrāts» emocionāli trāpīja desmitniekā.

Neparasti par it kā parasto — tas taču talseniekiem ir tik pazīstami un tuvi. Viņi mūs, skatītājus, jau ir pieradinājuši sagaidīt ne tikai kvalitāti, bet arī pārsteigumus.

