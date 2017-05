Arvils Ašeradens: «Esam ekonomikas izaugsmes periodā» 17.05.2017

Trešdien, 10. maijā, Talsos ieradās ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, lai tiktos ar vietējiem uzņēmējiem. Tika apspriesta Latvijas ekonomiskā situācija pašlaik, ieskicēts skats nākotnē un apspriesti uzņēmēju sasāpējušie jautājumi.

Uz tikšanos ar ministru bija ieradies arī Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš un Talsu biznesa inkubatora vadītāja Dagmāra Dreiškena. No uzņēmējiem: Laumu dabas parka īpašnieks Roberts Riekstiņš, a/s «Talsu autotransports» valdes priekšsēdētāja Jana Kalēja, uzņēmējs un Talsu komersantu kluba valdes priekšsēdētājs Andis Rērihs, galdnieka amata meistars, koktēlnieks Igurds Baņķis un dienliliju dārza, vīna darītavas «Vējkalnietis» Laucienē saimnieks Varis Baņģieris.

Latvijā izaugsmes periods

«Iekšzemes kopprodukta kalkulācijas dati rāda, ka esam ekonomikas izaugsmes periodā. Šī gada pirmajā ceturksnī kopējā izaugsme ir 3,9 procenti. Ļoti strauji attīstās apstrādes rūpniecība, būvniecība. Viennozīmīgi strauji aug eksports, ekonomika atkopjas. Tātad divas būtiskas lietas: ekonomika aug, un tas notiek reāli. Samazinās bezdarba līmenis. Piemēram, Rīgā tas ir četri procenti; sāk parādīties darbaspēka trūkums visās nozarēs, pamatā redzams speciālistu trūkums.

Dažādi uzņēmumi sevi sāk parādīt globālā tirgū. Latvijā šobrīd ir 240 Start-Up uzņēmumu, kuru vidū ir būtiski veiksmes stāsti,» stāstīja ministrs, minot vairākus piemērus, kad ar inovatīvām idejām tiek apgūts ārvalstu tirgus.

Kā izrādās, Latviju var dēvēt par finanšu zemi, jo dienas laikā caur banku kontiem iziet aptuveni miljards eiro, līdz ar to esam lielākais finanšu centrs Baltijā, pietiekami liels arī Skandināvijas valstu vidū. Arī tas esot veicinājis attīstību finanšu sektorā.

Runājot par tūrisma jomu, A. Ašeradens rādītājus nosauc par fantastiskiem; pēdējos trīs gados esot konstants septiņu procentu pieaugums, domājams, šogad tie būšot jau astoņi procenti.

Kādi ir turpmākie mērķi, kas jāsasniedz?

Lielākais izaicinājums esot «izkustināt lielo kuģi», lai paaugstinātu produktivitāti, jo pašlaik Latvijā tās līmenis ir tikai 40 procenti no Eiropas Savienības vidējā rādītāja (starp Bulgāriju un Rumāniju). «Vai ražojam pareizos produktus, vai savā industrijā darbojamies pietiekami efektīvi? Tas attiecas arī uz publisko sektoru. Skolu tīkls, piemēram, ir traģisks. Ja skatāmies e-pārvaldi un veselības aprūpi — arī tās ir ļoti neefektīvas,» secināja A. Ašeradens.

Nākamais mērķis ir eksporta veicināšana. Pašlaik Latvija eksportē nepilnus 60 procentus no iekšzemes kopprodukta, Lietuva un Igaunija — 80. «Visiem jāsaprot, ka dzīvojam tik mazā tirgū, ka to nav jēgas apskatīt. Jāzina citi tirgi, jāfokusējas uz tiem. Jāatbalsta uzņēmumi, kuri spēj un domā par eksportēšanu, par produktiem ar pievienoto vērtību.

Viens ir skaidrs — Latvija vairs nav lētā darbaspēka valsts. Neviens no investoriem, kas ierodas, vairs nedomā, ka te ir lēts darbaspēks. Vēl tikai Krāslavā ir šūšanas uzņēmumi, kur cilvēki strādā par 300 eiro, bet pārējā valstī zemo atalgojumu periods beidzies. Turpmāk investīcijas tiks ieguldītas uzņēmumos ar interesantām idejām, Start-Up kompānijas ir viens no piemēriem.

Kā arī — jāpārtrauc izņemt nauda no uzņēmuma, to vajag atstāt paškapitālam! Puse no uzņēmumiem var neiet uz banku, jo aizņēmumu nedabūs. Līdz ar to nav naudas attīstībai, kur nu vēl piesaistīt kādu ekspertu, lai to panāktu!» vērsa uzmanību A. Ašeradens.

Būtisks esot arī cilvēku kapitāls, tā kopaina — dramatiska. Svarīgas ir zināšanas par dažādām jomām, specialitātēm. Latvijā no 900 tūkstošiem strādājošo 300 tūkstošiem neesot neviena sertifikāta par konkrētu specialitāti (neskaitot vidējo izglītību).

Vietējo uzņēmēju bažas

Lai arī uzņēmējiem bija vairāki jautājumi un ieteikumi, šeit daži no tiem. J. Kalēja vaicāja par to, kā tiek ieviestas Eiropas Savienības regulas Latvijas uzņēmējdarbības vidē; vai ministram nešķiet, ka to ir par daudz un pārāk striktas. «Šī iemesla dēļ veidojas ievērojama daļa ēnu ekonomikas vai uzņēmējdarbība nemaz netiek uzsākta, jo daudziem neskaitāmo noteikumu dēļ nolaižas rokas,» sacīja J. Kalēja. Kā piemērs tika minēti mazie uzņēmēji, tajā skaitā zvejnieki, kuri kūpina, žāvē lomu, bet tas netiek darīts oficiāli. A. Ašeradens pēc vairākkārtējas pārjautāšanas, jo neizprata jautājuma būtību, arī pēc N. Tropiņa palīdzības, pārfrāzējot, sacīja, ka viņam ir nepieciešams konkrēts piemērs, jo vispārīgi runāt nav nozīmes. Par daudzajiem noteikumiem, kas jāievēro, viņš vairākkārt vaicāja, vai cilvēki būtu ar mieru riskēt ar veselību, lietojot produktus, kas gatavoti nedrošos, nepārbaudītos apstākļos?

Ministrs arī norādīja, ka pašlaik norit darbs ar uzraugošajām iestādēm, kuras Latvijā kopskaitā ir 27, jo nereti saņemtas sūdzības par to, ka iestādēm nav saskaņotas darbības un, veicot pārbaudes, pirmajā pārkāpuma konstatēšanas reizē uzņēmumam piemēro sodus. Tagad sākotnējo pārkāpumu konstatēšanas reizēs iestādēm būs jāsniedz palīdzība un konsultācijas, nevis jāsoda. Šie jaunumi klātesošos uzņēmējus ļoti iepriecināja.

Kā ieteikums ministram izskanēja no A. Rēriha puses par jaunas sistēmas ieviešanu gadījumos, kad uzņēmējam tiek uzsūtītas viltus pārbaudes, kas aizņem daudz laika. Tika piedāvāts variants viltus ziņu sniedzējam gadījumā, ja sūdzības neapstiprinās, piemērot sodu tāpat, kā tas notiek dažādos dienestos. A. Ašeradens ideju vērtēja ļoti atzinīgi un solīja tai pievērsties.

Pēc tikšanās, runājot ar vienu no uzņēmējiem, «Talsu Vēstīm» tika sacīts: «Mums tika sniegta informācija par to, ka ekonomiskā situācija valstī uzlabojas. Mēs gan to neizjūtam, notiek viss iespējamais, lai iznīcinātu mazos un vidējos uzņēmējus. Valdības līmenī ir izteikts lobijs, konkrētu personu interešu aizstāvēšana. Diemžēl kaut ko mainīt ir ļoti grūti.»

