Talsu novada domē iesniegts septiņu deputātu pieprasījums par ārkārtas domes sēdes sasaukšanu, lai tajā skatītu jautājumu par neuzticības izteikšanu Talsu novada domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim, atbrīvojot viņu no amata.

Pieprasījumu parakstījuši «Talsu novada attīstībai» deputāti Andis Astrātovs, Ģirts Kalnbirze, Oļegs Solovjovs un Gerda Zeberiņa, Jaunās konservatīvās partijas deputāte Inga Gluzda, Latvijas Reģionu apvienības deputāte Daiga Feldmane un Latvijas Zaļās partijas deputāts Alfons Spēks. Tajā teikts, ka «Talsu novada domes priekšsēdētāja darbību rezultātā pašvaldībai pastāv risks neizpildīt savas saistības, radīti tiesvedības draudi, iespējami materiāli zaudējumi un apdraudēta vairāku projektu īstenošana. Domes priekšsēdētāja autoritatīvā vadības stila un pašvaldības darbinieku mobinga dēļ tiek būtiski traucēts Talsu novada izpildvaras darbs. Sistemātiski netiek ievērota pašvaldībai saistoša domes sēžu vadības kārtība un Ētikas kodekss.»

E. Zelderis aizvadītā gada pašvaldību vēlēšanās saņēma vislielāko novada iedzīvotāju atbalstu no visu politisko spēku deputātu kandidātiem. Balsis: 3101, «plusiņi» — 936. Ja deputāti nolems atbrīvot E. Zelderi no amata, tā būs sava veida iedzīvotāju vēlmju ignorēšana, neņemot vērā sabiedrības pausto viedokli.

Talsu novada pašvaldība norāda, ka ārkārtas domes sēde notiks ceturtdien, 14. jūnijā, 18.00.

