Arī šogad Rojas upes svētkos neiztika bez vikingiem un pirātiem 25.08.2017

Sabīne Blūmentāle Tweet

Sestdien, 19. augustā, spītējot lietum, Rojā tika aizvadīti atraktīvie upes svētki, kuru laikā ikvienam dalībniekiem bija iespēja pierādīt ne vien komandas saliedētību, bet arī baudīt krāšņos dabas skatus, kas vērojami abpus upes krastiem.

Kā ierasts — starts laivu braucienam tika dots Žocenē. Šajā gadā tajā iesaistījās vairāk nekā 40 dalībnieku, kas bija sadalījušies 17 komandās.

«Atsaucība no vietējiem varēja būt lielāka,

bet mēs bijām priecīgi par viesiem un jauniešu kori, kas arī piedalījās braucienā. Kopumā pasākums bija izdevies,» vērtē Rojas tūrisma informācijas centra darbiniece un svētku līdzdalībniece Dina Lankovska. Laivotājus piestātnē sagaidīja atbalstītāji, kam arī bija paredzētas dažādas izklaides. Bija iespēja apmeklēt vikingu telti, ietērpties viņu tradicionālajā apģērbā un nofotografēties. Varēja baudīt arī dažādus ūdens priekus — doties nelielā izbraukumā ar vikingu laivu, kas mērojusi ceļu no Grobiņas, vai arī tvert ekstremālākas izjūtas, dodoties izbraucienā ar SUP dēļiem. Bija iespēja izbraukt ar divu veidu dēļiem — klasisko, uz kura var atrasties viens cilvēks, vai lielo, kas paredzēts sešām personām. Šīs aktivitātes labprāt izmantoja svētku mazākie apmeklētāji.

Svētku programmā

netika veiktas krasas izmaiņas. «Maršruts palika tas pats «Žocene — Roja». Nedaudz uzdevumu tika mainīti, bet brauciens ir pietiekami garš un ne viegls, jo upē ir daudz dažādu šķēršļu,» atklāja D. Lankovska. «Laivu brauciens vairāk saistīts ar dabas baudīšanu un komandas saliedētību, ne sacensību. Tā kā starts tika dots katrai ekipāžai atsevišķi, netika rīkotas sacensības ar laika kontroli. Ja citus gadus vērtēja katru komandu, šogad bija atšķirība, ka piedalījās, piemēram, koris 20 cilvēku sastāvā, kas sadalījās vairākās komandās. Vienojāmies, ka balvas sarūpēs vietējie uzņēmumi — dažādas dāvanu kartes, gardumus, kā arī citas pārsteiguma balvas. Priecājāmies arī par tiem dalībniekiem, kas bija piedomājuši pie vienota komandas noformējuma.»

Šajā gadā laivu braucienā piedalījās gan viesi no ārvalstīm — Francijas, Vācijas un Krievijas —, gan arī no Rīgas.

Rojas upes svētki tiek saistīti ar vikingu tēmu

Izrādās — no astotā līdz pat devītā gadsimta sākumam upe esot bijusi pietiekami plata un dziļa, lai pa to būtu iespējams kuģot. Vēsturiskie fakti liecina, ka vikingu ceļotāji ir braukuši garām arī Rojas krastiem un viena no piestātnes vietām bijusi Rojas upe.

«Tā kā mūsdienās braucam ar mašīnu pa lielceļu un piestājam veikalā vai kādā degvielas uzpildes stacijā, tā arī, kuģojot no skandināvu valstīm, loģiski, bija nepieciešama gan apmešanās, gan arī pārtikas uzpildes vieta,» skaidroja D. Lankovska.

Skaidra liecība tam, ka vikingi patiešām apdzīvojuši Rojas krastu, ir arī uzietās seno apbedījumu vietas.

Rojas upes svētkus organizēja Rojas tūrisma informācijas centrs un Rojas tūrisma biedrība. Svētku līdz­organizatori bija: biedrība «Rojas Golfa klubs», kempings «Melnsils», viesnīca «Roja», Rojas ostas pārvalde un SIA «Kaltenes zivis».

Pēc atraktīvā laivu brauciena dalībieki un ikviens svētku apmeklētājs varēja baudīt vikingu spēka zupu un svētku kliņģeri.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Rojas upes svētki

Komentāri