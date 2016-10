Arī 75 gados vajadzētu vēl pasaules čempiona nosaukumu 06.10.2016

Ingrīda Avotiņa

Redzot, kā sporto brieduma gadu ļaudis, ne vienu reizi vien nākas sajūsmināties, skatoties, ko var panākt cilvēks pēc 70 gadu sasniegšanas. Tāds stāsts ir arī par stendenieku Vismantu Cauni, kurš ar riteņbraukšanu nodarbojies divkārt — jaunībā un arī brieduma gados.

Mēs tikāmies dienā,

kad viņam palika 73 gadi un viens mēnesis. Vispirms ieskatījāmies pagātnē, kad vīrs 1958. gadā mācījās Rīgā, 21. arodskolā. Tieši tad Vismants sāka nodarboties ar riteņbraukšanu «Darba rezervju» sekcijā pie trenera Jurjeva, turklāt tik nopietni, ka jau 1961. gadā izpildīja PSRS sporta meistara normatīvu. Bet pirms tam viņš 16 gadu vecumā atnāca uz Ventspils arodskolu, kur turpināja trenēties. Sasniedzis pilngadību, puisis devās dienēt armijā, sporta bataljonā Rīgā. Tieši tur Vismants kļuva par PSRS sporta meistaru. Visus trīs gadus vīrs nopietni trenējās riteņbraukšanā, to darīja arī tad, kad palika virsdienestā, un arī vēlāk. 35 gadu vecumā viņš vēl izcīnīja Latvijas čempiona nosaukumu 50 kilometru grupas braucienā. Kaut arī vīrs bija jau pieckārtējs Latvijas čempions trekā, šosejā, krosā, toreiz viņam pateica, ka pietiek, un izlasē neņēma. Vismants pielika punktu ne tikai riteņbraukšanai, bet arī sportam vispār. Tā darbā un sadzīvē pagāja 25 gadi. 2003. gada 29. augustā Vismants devās pelnītā atpūtā.

Toreiz no Salaspils

pie tēva bija atbraukusi meita ar vīru, atvedot kalnu divriteņus. Vismants pēc ceturtdaļgadsimta atkal sēdās sedlos un turēja stūri. Tas lika iedomāties, ka arī pašam nu vajadzētu atsākt nodarboties ar riteņbraukšanu. Vīrs iegādājās lietotu divriteni un sāka braukāt pa Stendes mežiem, veicot līdz 200 kilometriem dienā, lai atgūtu sportisko formu. Protams, ka tas nenotika uzreiz. Atsākot sportot, viņš nevarēja noskriet pat puskilometru. Pamazām un, izmantojot spēcīgo gribasspēku, viņam sportiskā forma atgriezās, un Vismants jau varēja noskriet 15 kilometrus. Vīrs sāka piedalīties arī visās riteņbraukšanas sacensībās, piemēram, tajās, kuras rīko Igo Japiņa, viņa kādreizējā komandas biedra, sporta aģentūra. Pirmais bija kalnu divritenis, pēc tam Vismants iegādājās arī braucamo, ar ko startēt šosejā. Tiesa, sākumā neizdevās gūt godalgotas vietas, gadījās pat palikt pēdējam. Taču tas sportistu nenobiedēja, bet pastiprināja tikai sportisko asumu.

Nu viņš brauc 12 gadus,

kādas desmit reizes viņš ir piedalījies pasaules veterānu čempionātā, un no kādas 52. vietas, kas tika gūta sākumā, pamazām viņš pakāpās uz 7., 6., 4. un 1. vietu. 2013. gadā Itālijā, Turīnā, Vismants Caune 70 gadu vecumā un attiecīgā grupā kļuva par pasaules čempionu veterānu riteņbraukšanā 20 kilometru individuālajā braucienā. Tajā pašā gadā viņš pasaules veterānu sporta spēlēs ieguva trīs zelta medaļas. Un to visu viņš ir darījis, jo pašam tā gribējies. Jaunībā, kad viņš sāka braukt, puisis domāja, ka viņam jākļūst par pasaules čempionu, ka jāsasniedz viss. Tolaik tas neizdevās. Veterānu sportā tiek gūtas augstākā kaluma medaļas. 2014. gadā viņš ieguva 4. vietu, 2015. gadā — 6. vietu. Šogad pasaules čempionāts notika Austrālijā, turp ļoti saprotamu iemeslu pēc Vismants nedevās, no Latvijas tur startēja tikai viens sportists, 40 gadus vecs, un ieguva 18. vietu. Latvijā viņš spēkojas ar jaunajiem, un iegūtā vieta tikai norāda, ka veterānu riteņbraukšanas sports ir ļoti augstā līmenī.

Šogad Vismants piedalījās

pasaules kausa izcīņā šosejā Santjohannā Austrijā un bija septītais individuālajā, bet 24. vietā — grupas braucienā starp 66 dalībniekiem, daudzdienu braucienā Hartbergā, kas notika nedaudz iepriekš, Vismantam pienācās 3. vieta. Tagad Vismantam Caunem ir mērķis 2018. gadā, kad Latvijai būs simtgade, savos 75 gados izcīnīt otru pasaules čempiona nosaukumu 20 kilometru individuālajā un ap 100 kilometru daudzdienu braucienā.

2016. gadā Vismants Caune ir startējis 42 dažāda mēroga sacensībās, nobraucis 14 maratonus Latvijā un Igaunijā. «SEB» kalnu divriteņu sacensībās Vismantam ir viena uzvara un piecas 2. vietas savā vecuma grupā. Viņš atzīst, ka vienmēr nav uzvarējis tikai tāpēc, ka kāds igaunis, kurš ir astoņus gadus jaunāks, aizsteidzies priekšā. Taču no Latvijas stendenieks grupā 65+ vienmēr bijis labākais. «Vienības braucienā» viņš piedalījās sporta grupā kalnu divriteņiem, no 700 dalībniekiem, kas beidza distanci, Vismants bija 344. vietā. Uzvara tika gūta arī Rīgas maratonā šosejā tautas klasē. Igaunijā viņš nobrauca trešo reizi Baltijā lielāko MTB maratonu, kas ir trešais varenākais pasaulē. 90 kilometru distancē Vismants uzvarēja 70 gadu grupā. Un tā bija jau trešā 1. vieta šajās sacensībās.

Vismants Caune

to visu dara, lai saglabātu jaunību un veselību, un tas ir katra cilvēka ziņā, vai viņš grib darboties vai gadu dēļ sevi priekšlaikus noraksta. Stendenieka sportiskie rādītāji ir tādi kā 40 gadus vecam vīrietim, un tas ir ļoti labi. Protams, neviens netic, ka viņam ir jau 73 gadi. Uzzinot to, sarunas biedram ir tāds pārsteigums, ko nevar noslēpt. Tas panākts nopietnā un grūtā darbā — treniņos gandrīz katru dienu veicot no 40 līdz 60 kilometriem. Sportists neteic, ka sevi vienmēr piespiež, taču viegli tas nav. «Man tā ir dzīves jēga!» Vismants atzīst. Pa šiem 12 gadiem viņš nopelnījis 135 medaļas un 85 kausus dažādās sacensībās.

