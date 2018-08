«Arhitekti ceļ mājas cilvēka ķermenim, bet dārznieki — mājokli dvēselei» 22.08.2018

Renāte Krauze

15. augustā pie Laidzes pagasta bibliotēkas tikās tie, kam puķu audzēšana un kopšana ir sirdij tuva, lai kopā dotos uz Laidzes pagasta dārzniecību «Puķu lauki», kur lekciju «Krāšņi, ilgi un bagātīgi ziedošas ziemciešu dobes» pasniedza dārzniecības īpašniece Sanita Reinberga.

Laidzes pagasta «Puķu laukiem» šogad aprit jau vienpadsmitais gads. Dārzu ap savu māju īpašnieki Sanita un Raivis Reinbergi sākuši veidot pamazām, ar katru gadu to paplašinot un iekopjot arvien vairāk. Kā lekcijas laika atzina pati S. Reinberga, tas ir viņu abu kopīgi veidotais paradīzes dārzs. Līdztekus skaistajam dārzam vienpadsmit gadu garumā Reinbergi attīsta arī stādu audzētavu, kur dārzā pārbaudītie augi tiek pavairoti un dodas tautās jau ar sīkiem aprakstiem.

Kā lekcijas sākumā atzina Sanita, viņa nudien nebija gatavojusies uz tik lielu cilvēku ieinteresētību un velmi šādu lekciju apmeklēt. «Man ir liels prieks, ka ir tik daudz cilvēku, kas mīl ziedus un grib redzēt, dzirdēt un sajust visu to skaisto, ko puķes un dārzs var sniegt. Mans uzskats vienmēr ir bijis, ka arhitekti ceļ mājas cilvēka ķermenim, bet dārznieki — mājokli cilvēka dvēselei,» bilda Sanita.

Viņa arī pastāstīja ka tad, kad Laidzes pagasta bibliotēkas vadītāja Dace Bunte viņu uzrunājusi ar piedāvājumu novadīt lekciju par puķēm bibliotēkas telpās, viņai tas licies pilnīgi dīvains savienojums. «Man tas galīgi nesaistījās kopā! Kā es vadīšu lekciju par ziediem augustā tik karstos laika apstākļos telpās? Teicu, ka daudz labprātāk, es to vēlētos darīt savā dārzā, jo lekcijas parasti lasu ziemā, kad jau ir auksts un kad tikai ar bilžu palīdzību mēs varam atgriezties ziedošajā vasarā. Šobrīd mums ir lieliska iespēja visu ziedošo krāšņumu baudīt uz vietas, jo ir vasara,» savās izjūtās un domās dalījās S. Rein­berga.

Pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar dažādām ziemciešu šķirnēm — gan daudzgadīgām, gan tām, kas visu savu skaisto krāšņumu un ziedu spēku pasaulei velta vien pāris gadus. Tika runāts arī par dažādu ziemciešu dobju veidošanu un kompozīciju. Kā uzskates materiāli bija sagatavoti dažādu krāsu un variāciju dobju paraugi, lai apmeklētājiem būtu vieglāk sajust, kāda veida un krāsas ziemciešu viņi vēlētos redzēt savā piemājas ziemciešu dobē. Lekcijas laikā ikviens varēja uzdot Sanitai jautājumus par ziemciešu tēmu, nobaudīt svaigu piparmētru tēju un cienāties ar Reinbergu ģimenes sagādātajiem saldumiem.

