Ar vai bez kolhoza, bet ir skaidrs: Vīna svētki neizputēs! 01.08.2018

No 25. līdz 29. jūlijam norisinājās jau 20. Sabiles Vīna svētki. Ceturtdienas vakars tajos jau septīto reizi tika veltīts kolhoza tematikai. Ne sajūsminoties par bijušo, bet dullojoties un vēl vairāk sakāpinot ne vienu vien padomju laika absurdu, par ko nu ir atļauts atklāti pasmieties.

Pēc Strazdes amatierteātra izrādes «Sievasmātes senču laiki» bijušās kolhoza «Dzimtene» darbnīcās, lēni un atraktīvi uz laukumu Smilšu ielā 2 virzījās atklāšanas gājiens «Traktors». To veidoja ne vien vietējie ļaudis un viesi, bet arī senāka, ne tik sena traktortehnika un pat nemaz neeksistējoši transporta līdzekļi, radīti tieši gājiena skatītāju iepriecināšanai.

Svētku koncerts «Traktoristi dzied!» nebūtu bijis iespējams bez divām viesu delegācijām. Pirmā bija no Strazdes kolhoza «Varonis». «Mūsu darba možais gars nesnauž ne mirkli! Mūsu piecgades plāns pildās ar visu ko — gan ar graudiem, gan ar zivīm, gan ar lazdām, un latvju druvas nekad nav devušas tik daudz maizītes kā šogad,» lielījās strazdenieki. Sabilniekus viņi apdāvināja ar neparastām sēklām, tostarp siveņsēklām, trīsgraudupolšgrietiņas sēkliņām, nemostamās zāles sēkliņām un virkni tādu sēklu, kuru nosaukumus neņemšos atkārtot.

Otra delegācija Sabilē bija ieradusies pirmoreiz no Mērsraga kolhoza «E99+». Radās iespaids, ka arī mērsradznieki ir gatavi līdzīgam pasākumam, jo šie viesi, tāpat kā strazdenieki, bija ne mazāk trakulīgi par sabilniekiem. Mērsraga stiprās sievietes Sabiles kolhoza «Dzimtene» priekšsēdētāju Jāni pratās apdāvināt, celt viņa pašapziņu, kaisot viņa ceļu ar lauru lapām un apliecinot viņa izcilību, un pat vairākas reizes uzmest viņu gaisā kā jubilāru. «Pēc gada atkal esam satikušies un — tik kuplā skaitā! Tas nozīmē, ka mēs neizputēsim,» priekšsēdētājs pauda.

«Tā pamatā, kas te katru gadu notiek un par ko cilvēki priecājas no visas sirds, ir jūsu atsaucība, tāpēc gribam teikt sirsnīgu paldies tieši jums — apkārtējo māju iedzīvotājiem,» koncerta noslēgumā pateicās divas no Vīna svētku atslēgpersonām — Gerda Zeberiņa un Iveta Sēruma. Sabilnieki elpojot ar viņām vienā ritmā un dalot vienus sirdspukstus, un tad jau var turpināt teikt, kā Vīna svētkos saka: «Skurbums pāriet, dullums — ne!»

