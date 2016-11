Ar saukļiem — ļaujiet strādāt, dzīvot un pelnīt godīgi — aizvadīts protests pie Saeimas 26.11.2016

23. novembra rīta pusē pie Saeimas notika protesta akcija, kuras mērķis bija pievērst deputātu uzmanību gaidāmajām izmaiņām mikrouzņēmuma režīmā strādājošajiem uzņēmumiem, kā arī par plānotajām minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kas jau skar daudz plašāku uzņēmēju loku. Kā novēroja mūsu bijusī kolēģe Janita Veinberga, daudz cilvēku pauda neapmierinātību un protestēja.

Mikrouzņēmuma nodoklis Latvijā tika ieviests

2010. gadā. Tā galvenais mērķis bija samazināt ēnu ekonomiku un kalpot par sava veida tramplīnu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Valsts ieņēmumu dienesta apkopotā informācija liecina, ka Latvijā šogad aprīļa sākumā bija reģistrēti 48 869 mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji. Mikrouzņēmums nav atsevišķa uzņēmējdarbības forma. Tas var būt individuālais komersants, SIA vai cits saimnieciskās darbības veicējs. Līdz šim mikrouzņēmumam reizi ceturksnī bija jāmaksā tikai viens nodoklis — deviņi procenti no gūtajiem ienākumiem. Maksājumā bija ietvertas arī sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Taču jau nākamgad gaidāmas izmaiņas ne tikai mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, bet arī citiem uzņēmējiem. Valsts ieņēmumu dienests informē, ka no 2017. gada tiek ieviestas minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas darba devējam ir jāveic par saviem darbiniekiem. Tādējādi tikšot nodrošināts, ka darbinieki ir sociāli aizsargāti. Likums «Par valsts sociālo apdrošināšanu» paredz, ka no 2017. gada 1. janvāra par ikvienu darbinieku neatkarīgi no tā, vai viņš strādā pilnu vai nepilnu darba dienu, vai tikai noteiktu stundu skaitu kalendāra mēnesī, darba devējam par viņu ir jāmaksā minimālās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šīs iemaksas būs jāveic arī mikrouzņēmumiem par katru no saviem darbiniekiem neatkarīgi no mēneša apgrozījuma, informē Finanšu ministrija. Tāpat izskanējis, ka no 2019. gadu mikrouzņēmuma nodokļa režīms tiktu likvidēts pilnībā, ministrijai solot citu mazā biznesa tiesisko regulējumu. Lai atturētu parlamentāriešus no šādas ieceres Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera portālā «ManaBalss.lv» uzsākusi parakstu vākšanu par mikrouzņēmumu nodokļa saglabāšanu. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš publiski paudis, ka pievienojas uzņēmēju sašutumam.

«Iemesls piktoties ir ne vien mazajiem, bet arī lielākiem uzņēmējiem. Parlaments lems par mikrouzņēmumu režīma izbeigšanu, vienlaikus solot, ka nākotnē tiks izstrādāts cits mazajam biznesa atbilstošs režīms. Kāds — nav zināms, laiks rādīs! Viena no lielākajām problēmām mūsu valstī ir biznesa vides neprognozējamība, kas neveicina pievēršanos biznesam. Lēmums izbeigt mikrouzņēmumu režīmu nozīmē, ka mazais bizness tiek dzīts prom no Latvijas vai iznīcināts.»

Protestā trešdien pie Saeimas

bija arī «Talsu Vēstu» bijusī korespondente Janita Veinberga. Viņa pēc redzētā un dzirdētā saka: «Piketā biju apmēram stundu. Sanākušie vairāk nekā pus stundu aicināja Saeimas deputātus iznākt ārā, bet, kamēr tur biju, neviens tā arī neiznāca. Pie Saeimas bija sapulcējušies 250 līdz 300 cilvēku, arī sabiedrībā zināmi ļaudis. Tiem, kuri bija atnākuši 9.00, bija cerība, ka 10.00 cilvēku būs vairāk. Tomēr tā nenotika. Tas ir skumji, ja paskatās ciparos, cik Latvijā ir reģistrētu mikrouzņēmumu. Sākotnēji bija cerība, ka šis protests varētu izvērsties par vēl vienu «lietussargu revolūciju», bet tā nenotika.

Akcijā pie Saeimas nebija tikai to, kas saistīti ar mikrouzņēmumiem. Tur bija arī aktīvi pensionāri, kas bija atnākuši ar savu sāpi. Izmaiņas, kas plānotas saistībā ar sociālā nodokļa maksāšanu, attiecas uz jebkuru uzņēmumu. Šajā gadījumā cilvēku varēja būt vairāk. No redzētā secinu, ka latvieši ir izčākstējuši, palikuši pavisam švaki un netic saviem spēkiem. Laikam esam pārvērtušies par tādiem kā dīvāna varoņiem. Ja paskatos, cik no man pazīstamiem un arī nepazīstamiem cilvēkiem aktīvi protestē sociālajos tīklos un kādi vērtīgi ieteikumi izskan, es būtu gribējusi: kaut viens no šiem cilvēkiem būtu stāvējis man blakus, gan ar saviem ieteikumiem un, jā, arī draudiem, ka viņš jau piecus gadus ir gatavs ņemt mēslu dakšu rokā un iet uz Saeimu. Šī bija īstā reize. Kur bijāt?

Ja apgalvo, ka mazajam uzņēmējam ir jāstrādā un viņam nav laika nākt pie Saeimas, šis bija tas gadījums, kad viņam vajadzēja saprast: ja šoreiz neatnāks, iespējams, nākamajā gadā viņam vairs nebūs darba. Tā vairs nav poza, nostāja vai lirika. Te ir konkrēts jautājums — vai mazais bizness izdzīvos nākamajā gadā vai ne?

Finanšu ministre ziņu pārraidēs jau bija paudusi, ka diezin vai šis protests kaut ko mainīs. Šajā gadījumā tiem simts deputātiem Saeimā vajadzēja saprast, ka tie, kuri ir sanākuši šoreiz, nav prasītāji un ņēmēji, bet ir darītāji un devēji valstij. No šiem cilvēkiem vistiešākajā mērā ir atkarīgas gan deputātu algas un piemaksas, kuras palielinās, gan tā sauktā kvotu nauda, ko deputāti tik naski dala. Neiznākt pie cilvēkiem, kuri 30 minūtes bez apstājas sauca: «Nāciet ārā!», un skatīties pa visiem logiem un smieties — tā ir nekaunība!

Sanākušie nav dumiķi, bet cilvēki, kuri pratuši izurbties cauri birokrātijas visiem līkločiem un nodarbināt sevi. Tie nav cilvēki, kuri ņerkst un sēž uz pabalstiem, bet ar visiem spēkiem cenšas sevi nodrošināt un papildus uzturēt valsti. Man galvenais, ieraugot šo aicinājumu, bija, ka ir jāsaņemas un jāaiziet. Man bija svarīgi, ka neesmu šī dīvānā sēdētāja un varēšu ar tīru sirdsapziņu runāt par šīm lietām, jo es piedalījos. Man ir daudz draugu, paziņu un radinieku, kuri ir mikronodokļa maksātāji. Runājot un redzot, kā viņi strādā, lai uzturētu savu ģimeni, šī problēma skar arī mani, jo tie ir mani mīļie un tuvie cilvēki.

Pie Saeimas gāju arī tāpēc, ka pēdējā laikā no Saeimas ēkas neviens jēdzīgs priekšlikums, likums nav iznācis. Ja kaut kas nāk, tas ir viens vienīgs vājprāts. Kaut vai televīzijas pārraidītie sižeti par tā saukto deputātu kvotu jeb naudas dalīšanu. Mirstošai meitenei, kurai lūdz palīdzību, valdība naudu neatrod, bet grupai «Līvi» plāno piešķirt finansējumu kaut kādam mistiskam albumam, ko viņi paši nav plānojuši izdot. Vai, piemēram, naudas piešķiršana grāmatai par Jāņu sieru. Miljoni novirzīti Ventspilij, acis nepamirkšķinot. Cilvēka dzīvība nav svarīga, Ventspils gan. Deputāti fīrējās, bet tā ir visa mūsu nodokļu maksātāju nauda, kuru viņi tik naski pārdala! Ceru, ka latvieši ar savu ārkārtīgi īso atmiņu, neaizmirsīs nākamajās Saeimas vēlēšanās visu notikušo!»

