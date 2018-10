Ar saticīgiem kaimiņiem arī slikti laika apstākļi izrādās gana labi 16.10.2018

Var jau būt, ka tā notiek daudzās vietās, tikai «Talsu Vēstis» par to nezina un sociālie tīkli par to klusē? Bet varbūt tā tiešām notiek tikai Pastendē, kur svētdien, 8. oktobrī, deviņu tuvāko māju kaimiņi, neskatoties uz lietu un drēgnumu, bija noorganizējuši Ģibuļu pagasta autoceļa «Skujas — Oši» neoficiālo atklāšanu pēc pārbūves.

Pulkstenis rāda 14.00. Ārā ir drēgns, bezcerīgi līst — nu, tieši tādi laika apstākļi, kādos mēdz teikt, ka pat suni saimnieks ārā nelaiž. Bet pie Ģibuļu pagasta «Skujām» abpus ceļam novietoti krāšņi puķupodi un daudzkrāsainu balonu pušķi, starp kuriem novilkta dekoratīva lente. Tās tuvumā cita pie citas stājas mūsdienu vieglās automašīnas un gluži eksotiski braucamie. To vadītāji un pasažieri no spēkratiem rāpjas ārā, tērpušies lietusmēteļos vai vienkārši bruņojušies ar lietussargiem. Nedrīkst palikt malā — te taču ceļa neoficiālās atklāšanas lente griežama!

Situācija ir gandrīz sirreāla, tomēr vairs ne pirmreizīga, jo šī nav pirmā reize, kad šejienieši ko tādu piedzīvo. Pirmais kaimiņu kopīgais pasākums notika jau augustā, kad, pat neskatoties uz svelmaino vasaru, pašu izveidotās Rūķīšu pludmales atklāšanā šai kompānijai izdevās satikties visnepiemērotākajos laika apstākļos. Šī iemesla dēļ kaimiņu draudzēšanās iniciatore Ilze Pumpure no «Rūķīšu» mājām pirms lentes griešanas sprieda, ka nākamvasar būs amats rokā: «Kā gadīsies sausuma periods, tā atliks vien sarīkot kaimiņu tusiņu! Un lietus būs!»

Lenti grieza divi ceļa būvdarbus

veikušās SIA «Talce» darbinieki Andris Grundmanis un Uģis Zvaigzne, kuri arī sagadīšanās pēc ir saistīti ar šo deviņu māju puduri. Par «Talces» vīriem izskanēja labi vārdi — esot strādājuši no sirds, prototies dažu jaunajam ceļam traucējošo kociņu ne tikai izrakt, bet pat pārstādīt. «Kā ķirurgi jūs strādājāt!» I. Pumpure vērtēja.

Pēc tam visi pasākuma dalībnieki devās simboliskā testa braucienā pa pārbūvēto ceļu, lai tuvu tā otram galam izveidotu jaunu spēkratu kolonnu «Liepkalnu» sētā. Tur kaimiņus sagaidīja Jana un Edgars Medņi. Lielā apvidus kartē viņi aicināja katru ģimeni uzmeklēt savu mājvietu un īstajā vietā uzlīmēt lapiņu ar māju nosaukumu un visu iemītnieku vārdiem. Tika pārrunāts arī, ko katrā mājā kaimiņi vajadzības gadījumā var dabūt. Amplitūda bija plaša — sākot ar labu vārdu, dārza instrumentiem, ūdeni sausā vasarā, relaksāciju pirtī pēc smagas darba nedēļas, palīdzību tehnisku jautājumu risināšanā un beidzot ar iedvesmu, pasākumu organizatora pakalpojumiem, informāciju, puķu stādiem, sienu lopiņiem, āboliem, bumbieriem un elektrības ģeneratoru. Protams, kaimiņiem netiks liegta arī kāda drusciņa cukura, ja tas vakara stundā pēkšņi būs aptrūcies.

Pa ceļam mirkli izklīstot,

lai nomainītu lietū salijušās drēbes pret sausām, kaimiņi no «Liepkalniem», «Upeslejām», «Rūķīšiem», «Indrāniem», «Skujām», «Betānijām», «Burtniekiem» un «Rumbām» satikās oriģinālā, līdz šim nenovērtētā ballīšu vietā — «Mirgu» šķūnī. Pēc līdzības ar Talsos jau divreiz notikušo pasākumu «Tusiš iekš Tals tirg» Pastendē nu tika piedzīvots «Tusiš iekš kaimiņ būd». Programma jau arī bija līdzīga — mūzika, ēšana, sarunas un laiks, kas pavadīts labā kompānijā.

Pasākums notika nākamajā dienā pēc 13. Saeimas vēlēšanām, kad vārds «kaimiņš», ar lielo vai mazo sākuma burtu rakstīts, raisīja dažādas emocijas, bet te politiskais fons tika nobīdīts otrā plānā. Toties Ilze Pumpure, Imanta Ziedoņa vārdiem sakot, tika nodēvēta par «garaini, kas veicina vārīšanos». «Un mēs esam gatavi atbalstīt, piedalīties un būt klātesoši. Šis ir otrais skaistais pasākums, pateicoties Ilzes iniciatīvai, un nemaz nezinām, kas vēl te tiks būvēts vai kāds būs nākamais tikšanās iemesls, bet ir brīnišķīgi, ka mēs varam sanākt kopā, cits uz citu paskatīties un zināt, ka mums ir labi cilvēki visapkārt,» kaimiņu vārdā apliecināja Inguna Gruzniņa no «Betānijām».

Ar to jau pasākuma programma nebija izsmelta — drosmīgākie pat devās lietū vizināties ar laivu pa Rumbu dīķi! Šķiet, ka par šo Pastendes kaimiņu pasākumu moto varētu ņemt todien izskanējušo novēlējumu: «Lai mums ir labs laiks, pat ja ir slikts laiks!»

Starp citu, vizināšanos ar laivu te nolemts ieviest par pastāvīgu iespēju, tāpēc nākotnes plānos ir laivu piestātnes izveide. Bet, negaidot nākamo vasaru, jau tagad ieskanas runas par Latvijas simtgades svinībām, par kopīgu pankūku cepšanu un baudīšanu… Kāds gan brīnums, ka arī attālāki kaimiņi izrāda vēlēšanos pievienoties šim omulīgajam pulciņam.

