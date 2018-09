Ar salidojumu noslēdzas kādas skolas darbīgais mūžs 04.09.2018

Mairita Balode

redaktors@talsuvestis.lv

63291189 63291189 Tweet

26. augustā Mazirbes internātpamatskolā, kura no šodienas, 31. augusta, tiek slēgta, salidojumā pulcējās bijušie audzēkņi un pedagogi.

«Bijām ap 100 dalībnieku,

dažāda vecuma, no visām mūsu skolām — pirmskara sešgadīgās, septiņgadīgās, astoņgadīgās un palīgskolas. Bija ieradies arī skolas bijušo direktoru Maijas un Paula Valču dēls Helvijs ar kundzi, Dziesmu svētku virsdiriģenti Ilzi Valci, kas aizkustinoši diriģēja un dziedāja atklāšanā mūsu valsts himnu. Paldies viņai!» «Talsu Vēstīm» pēc salidojuma bilda tā organizētāja, biedrības «Mazirbes draugu kopa» valdes locekle Lilita Kalnāja.

Skolas zālē salidojumu ar uzrunu atklāja Mazirbes internātpamatskolas direktore Ilze Kriķīte, kas nu jau vēsturē paliks kā pēdējā šīs mācību iestādes direktore. Pēc kopīgi nodziedātās valsts himnas salidojuma dalībnieki ar klusuma brīdi pieminēja savus mūžībā aizgājušos skolotājus un klasesbiedrus. Atmiņu stāsti — gan mikrofonā, gan bez tā, protams, turpinājās arī pārējā sarīkojuma laikā. Līksma Skoka (Freimane), atceroties savas skolas gaitas, skolotājus un direktorus, dāvāja liecības «Maz­irbes draugu kopai», skolas vēstures glabātājiem.

Svinīgi tika atvērts arī biedrības «Mazirbes draugu kopa» izdotais Mazirbes skolas direktoriem veltītais 2019. gada kalendārs, kurā ietvertas bijušo skolēnu, skolotāju un skolas vadītāju pārdomas un atmiņu epizodes.

«Salidojums bija ļoti jauks un skaisti izdomāts,»

savus iespaidus laikrakstam atklāja salidojuma dalībnieks, bijušais Mazirbes skolas direktors Alfrēds Cipels. «Direktore gan savu uzrunu nobeidza uz tādas skumjas nots, ka šomēnes 31. augustā likvidējam skolu. Savā uzrunā minēju, ka izšķiram klīnisko nāvi un bioloģisko, un šī ir klīniskā nāve, jo tā skola jau nav vēl mirusi un tur viss kas var būt, tāpēc neskumsim šovakar, bet priecāsimies! Un tā tad arī vakars aizgāja! Mūzika bija ļoti skaista, grupa «Nav problēmu» no Laucienas spēlēja un dziedāja. Un dancojām, dancojām… Direktori pastāstīja par savu laiku…»

«Kad es beidzu universitāti, Filoloģijas fakultāti, lai būtu tuvāk pie mājām, divus gadus — no 1955. līdz 1957. — nostrādāju Kubalu skolā,» savās atmiņās dalās bijušais direktors A. Cipels. «Apprecējos, un tūlīt pēc kāzām, 1957. gada 1. augustā, biju nozīmēts par direktoru Mazirbes skolā. Tur bija ļoti labi nostādīts mācību darbs, pieredzes bagāti skolotāji tur strādāja, bija disciplīna un kārtība. Bērni arī bija ļoti, ļoti sirsnīgi, godīgi, atsaucīgi, kā jau lauku bērni. Mācīju literatūru un vēsturi, bet pārējo laiku veltīju saimnieciskiem darbiem. Kad mani sauc par direktoru, tad es iebilstu, ka es nebiju direktors, bet saimniecības pārzinis. Mums bija savs izmēģinājumu lauciņš, skolotāja Kupfere bija Kaucmindes mājturības skolu beigusi. Milzīga atsaucība bija no vecāku puses! Skolai bija šķūnis, bet skolotāji tur lika sienu savām govīm. Es noorganizēju talku, saaicināju kopā vecākus, dabūjām dēļus, baļķus, un tai rudenī bez nevienas kapeikas mēs uzcēlām tādu malkas šķūni! Talsu pienotavai bija vecs kara laika gaziks — to atdeva Mazirbes skolai bez nekādiem papīriem. Skolai bija zirgs, un te uzreiz mašīna — cita lieta! Dundagā bija MTS, un Zigis Legzdiņš tur sataisīja mums to mašīnu pa draugam. Paiet laiks, MTS likvidējas, un mēs no Legzdiņa dabūjam arī HTZ mazo traktoriņu! Un viņi vēl uztaisīja arī piekabīti. Nu kas var būt vēl labāks! Ar tā palīdzību uzbūvējām sporta laukumu. Viss par velti, ar mīlestību, ar vecāku un skolas šefu atsaucību un materiālu palīdzību. Šefs mums bija kolhozs «Brīvais zvejnieks», un ar tā materiālu palīdzību brīnišķīgais darbmācības skolotājs Antons Heidenbergs uzbetonēja divus ledus pagrabus, kur skolas kopgaldam uzglabāt kartupeļus un citus produktus. 1961. gadā iestādījām 60 kociņu lielu ābeļdārzu. Jūrmalas smiltīs izrakām 60 bedres divu metru diametrā. Bedres izraktas, bet tās arī vēl jāaizber, jādabū melnzeme, mēslojums jādabū. Iesaistījās zvejnieki ar saviem zirgiem, ar mašīnu, traktoru vedām zemi, granti. Iesaistījās skolas darbinieki, vecāki un arī skolēni. Kā tiem bērniem mirdzēja acis! Vēlāk mākslinieks Andris Grīnbergs mūsu ābeļdārzu izmantoja, vadot tajā nodarbības skolēniem. Siltumnīcu uzcēlām!

1970. gadā tika atvērta

Mazirbes speciālā internātskola, bet salidojumā bija ieradusies lielākā daļa to audzēkņu, kas līdz 1974. gadam mācījās Mazirbes skolā, kad vēl tajā darbojās arī 1.—4. klašu pamatskola. Salidojums bija izdevies ļoti jauks. Satiku savus audzēkņus, tas viss bija tik sirsnīgi! Paldies Lilitai Kalnājai par brīnišķīgo sarīkojumu, viņa ir īsts perpetum mobile, arī iepriekšējos salidojumus viņa organizēja. Un ļoti vērtīgs ir tas materiāls, kas iekļauts biedrības «Mazirbes draugu kopa» izdotajā kalendārā. Es arī sarkanu rozīti pasniedzu trim savām izcilniecēm — direktorei Ilzei Kriķītei, Lilitai un manai izcilākajai skolniecei Aīdai Krūzei,» izsakot pateicību par lieliski noorganizēto salidojumu, aizkustinājumu neslēpa Alfrēds Cipels.

«Mazirbes skolā vienmēr ir norisinājušies un īstenojušies ar dažādiem mākslas veidiem un sportu cieši saistīti pasākumi. Ļoti, ļoti ceru, ka skolas ēkā dzīvos un īstenosies labas, pozitīvas lietas!» atverot bijušajiem skolas direktoriem veltītā kalendāra pēdējo lappusi, izlasāms Mazirbes internātpamatskolas direktores Ilzes Kriķītes vēlējums.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi Mazirbe

Komentāri