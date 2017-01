Ar prieku sveikt katru jaunu dienu 20.01.2017

Ingrīda Avotiņa

Seniori, kas apmeklē Talsu pensionāru dienas centru, nereti satiek Rasmu Kaļinku, kas tur dežurē. Sieviete te ir bieži, jo apmeklē arī dienas centra klubus. Cilvēkos jāiziet visiem senioriem, un tas nekas, ka darba dienas ir beigušās, arī brieduma gados ir tik daudz interesanta un saistoša. Šoreiz «Talsu Vēstis» iepazīstina savus lasītājus ar Rasmas Kaļinkas dzīves gājumu.

Rasma ir dzimusi Daugavpilī,

lai gan viņas mamma bija zemgaliete, bet tēvs — kurzemnieks. Daugavpilī ģimene atradusies, jo tēvs bija armijas cilvēks. Tagad tur dzīvo Rasmas mammas radi, tāpēc viņa reizumis aizbrauc ciemos, staigā pa Daugavpils cietoksni un atceras, ko tētis stāstījis par saviem armijas gadiem. Kad 1944. gadā sākās bēgļu gaitas, ģimene atbrauca pie tēva brāļiem uz Zlēkām. Rasmiņai tolaik bija vien četri gadi. 1945. gadā tēvu un brāļus aizveda uz filtrācijas nometni, bet mamma un meita devās uz Popraga «Mūrniekiem» pie radiem. Kad ienāca padomju armija, tā visu, kas saimniecībā bija, savāca. Pēc tam Rasmai ar ģimeni nācās mitināties dažādās vietās, kur nu toreiz varēja. Beigās ģimene dzīvoja Valdemārpilī, un Rasma no pirmās līdz 11. klasei mācījās Valdemārpils vidusskolā.

«Lai arī kā bija,

mana bērnība bija laimīga,» teic Rasma, «man bija mīloši vecāki, kuri strādāja un pelnīja. Atceros vēl tos laikus, kad nebija kolhozu. Cilvēki gāja uz talkām no citas mājas uz citu. Siena, mēslu talkas tur bija. Vakaros rīkoja balles, biju tāda maza meitene, bet vērīga. 1948. un 1949. gadā sāka organizēt kolhozus. 1949. gada 25. marta izvešanu arī atceros. Mēs jau bijām uz to gatavi. Nu, kā tad ne? Bijām iebraucēji, tēvs bija dienējis Latvijas armijā. Mamma vēlāk stāstīja, ka viss bija sapakots maisos, ja gadījumā nākas doties izsūtījumā. Mammas brālis bija aizsargs un cīnījies leģionā. Tautā klīda runas pat izvešanu. Mēs tolaik dzīvojām «Silavās», meža ielokā. Pa nakti mājās nepalikām. No rīta uzzinājām, ka izveda «Silavu» saimniekus — it kā viņi kādreiz esot atbalstījuši partizānus. Taču tas ir aplami, jo kurš no meža nāca, tam bija jāpalīdz, jo citādi varēja dabūt lodi pierē. Traki laiki bija…»

Taču dzīve ritēja

uz priekšu. Rasma atceras, ka skolā viņai klājies ļoti labi. Klase bijusi sevišķi draudzīga, arī tagad viņi satiekas salidojumos. Kādi 11 skolēni bija, kas sāka mācīties no 1. klases un arī beidza vidusskolu. Rasma nodarbojās ar vieglatlētiku, un bija iekļauta gan skolas, gan rajona izlasē un piedalījās sacensībās Rīgā. Viņa dejoja skolas tautas deju kolektīvā. Pēc vidusskolas beigšanas meitene domāja, ko darīt tālāk — ļoti patika ģeogrāfija, taču tajā gadā šajā fakultātē neuzņēma. Tā talseniece nokļuva Latvijas Valsts universitātes Bioloģijas fakultātē. Diplomā bija ierakstīta profesija — augu fiziologs un vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotājs. Tolaik tikai veidojās mikrobioloģijas nozare, un Rasmu tas ieinteresēja. Pirmais darbs viņai pagāja Rīgas spirta rūpnīcā, strādājot par mikrobioloģi — tur bija lopbarības rauga izgatavošanas cehs.

Pēc pusotra gada

Rasma apprecējās. Vīrs Leons bija rīdzinieks, bet galvaspilsētā jaunajai ģimenei nebija kur dzīvot, tāpēc viņi atbrauca uz Talsiem, kur vecākiem bija sava māja. Rasma sāka strādāt rūpniecības kombināta «Dravnieki» ceha laboratorijā. «Veicu analīzes gan vīniem, gan ievārījumiem, gan sulām, gan konserviem. Pārbaudīju vīna stiprumu, saldumu, cukura daudzumu… Arī citai produkcijai. Tas bija interesanti. Turklāt mums bija labs kolektīvs, vēl tagad draudzējos ar divām bijušajām kolēģēm. Tur nostrādāju četrus gadus. Tad man piedzima dēls. Lai varētu viņu pabarot, mani pārcēla uz rūpniecības kombināta kantori, puiku no četriem mēnešiem ievietoju bērnu silītē. Pie papīriem man nepatika, nostrādāju vien kādu gadu. Tad mani uzaicināja uz komjaunatnes rajona komiteju, kur trīs gadus aizvadīju uzskaites sektorā. Ilgāk nevarēju izturēt, jo atskaitēs bija briesmīgi jāmelo par komjauniešu skaitļiem. Aizgāju uz ATU pasažieru pārvadājumu daļu, kur aizvadīju 17 gadus. Tolaik bija brīdis, kad autotransporta uzņēmumā strādāja pat 500 cilvēku. Pa dažiem manis veidotajiem maršrutiem vēl tagad brauc autobusi.

Kad pienāca Atmoda,

beidzot aizgāju pa «savu līniju» — uz Ventspils Vides reģionālo pārvaldi par sauszemes ekosistēmu inspektori Talsos. Manā pārziņā bija visas ķimikāliju noliktavas, dabas objekti — dižkoki, dižakmeņi un pārējais. Tas bija ļoti skaists laiks. Izbraucu visu Talsu rajonu un uzzināju tik daudz, ko iepriekš pat nebiju iedomājusies. Tur nostrādāju astoņus gadus, trīs no tiem jau pēc došanās pensijā. Pēc visas lielās strādāšanas man aprēķināja 33 latus pensijā. Sāku meklēt jaunu darbu, jo tā jau nevarēja iztikt. Atradu sev vietu Talsu tautas namā par dežuranti, kur nostrādāju līdz 2015. gadam. Kopā mans darba mūžs ir 57 gadi.»

Sieviete atzīstas, ka tautas namā 18 gadi ir bijis pilnīgi pietiekams laiks, lai beidzot sāktu domāt par sevi, par atpūtu un darbu atstātu. Tas bija jūnijs. Dārzs gaidīja čaklas rokas, jo tepat mājā, ko uzcēla Rasmas vecāki, dzīvo arī meita Inguna. Tur ir zemīte un dārziņš. Pamatā tas viss ir uz Rasmas pleciem — dārzeņi, puķes, augļukoki. Dārziņā izaug viss pašai un meitas ģimenei vajadzīgais. Agrāk Rasma pati rakusi dārzu, tagad vairs ne, ierodas kaimiņš un zemi safrēzē. Ja vēl vajag, palīdz mazdēls.

Nu pienācis laiks

pastāstīt, ka 25 gadus Rasma ir nodejojusi senioru deju kolektīvā «Draudzība», bet beidza šo nodarbi aptuveni pirms diviem gadiem veselības dēļ. Situācija bija nopietna, ārsts pat piedāvāja operāciju, bet talseniece nepiekrita. Izrādījās, ka manuālās terapijas seansi deva savu labo rezultātu, tagad Rasma jūtas labi. Viens gads gan iznāca tāds mazkustīgs, bet ar to arī viss beidzās. Rasma aizgāja uz līnijdeju klubu pie Ilzes Grūbes. «Līnijdejas jau ir tādas mierīgākas, te nevajag lēkāt kā tautas dejās. Es jau neeju citu dēļ, bet sev — cik varu, tik daru,» teic Rasma «Dejoju jau gadu. Un ko jūs domājat, Ilze man piedāvāja piedalīties līnijdeju sacensībās. Es savā grupā ieguvu 1. vietu. Taisni jāsmejas! Redz, kur stāv mans kauss par uzvaru Baložos. Es varu palielīties vēl ar kaut ko. Man ilgi, ilgi bija viens sapnis. Vēl no tiem laikiem, kad Talsos bija gaisa balonu festivāls — kādā 2004. gadā. Man tā patika baloni, ka sapņoju ar kādu palidot. Pērn Talsos atkal bija baloni, un man nu ir sertifikāts, ka esmu lidojusi gaisa balonā «Kristo» un uzņemta gaisa kuģotāju brālībā. Kā man patika! Es varētu visu mūžu lidot! Tas bija tik mierīgs un skaists vakars.»

Protams, liela nozīme

Rasmas dzīvē ir arī pensionāru dienas centram, kuru viņa regulāri apmeklē, kopš nestrādā. Viņa piedalās kluba «Lavanda» darbībā; te sapulcējas ļaudis, kas interesējas par mazdārziņa darīšanām. Divreiz nedēļā viņa iet uz nūjotāju kluba «Ņiprie» nodarbībām, kuras vada Rita Rosa. Tas ir jauki — cilvēkos un svaigā gaisā patīkami apiet apkārt Vilkmuižas ezeram. Ziemā Rasma lasa daudz grāmatu, ko ņem no bibliotēkas. Viņa izvēlas tā saucamo vieglo literatūru, lai varētu atslēgties no visa, lieki neuztraucoties par grāmatas sižeta līkločiem. Seniorei patīk arī biogrāfiska satura izdevumi. Un tad vēl Rasma nodarbojas ar izšūšanu krustdūrienā. Viņa parādīja, kādu gleznu iecerējusi izšūt — vāzi, kas pilna ar krāšņiem ceriņiem. Tas taču ir milzīgs un rūpīgs darbs! Taču tā gan nav pirmā izšūtā glezna.

Līdz sešiem vakarā

Rasma televizoru neieslēdz, vēlāk gan pavēro, kas piedāvājumā, — «Savai zemītei», «Aizliegtais paņēmiens» vai kas cits. «Panorāma» ikdienā ir svēta lieta. Arī «100 g kultūras». «Varu teikt, ka jūtos labi. Neskatos, ka tur vai kur citur ir tikai slikti. Nav jau arī vajadzības rītu sākt ar ziņām, ka otrā pasaules malā kāds negadījums ar cilvēku upuriem. Visā visumā man pietiek ar to, kas ir. Daudz esmu braukusi ekskursijās. Nu gan esmu mazliet pierimusi, vairāk gribas pa mājām. Pērn gan biju Ziemeļpolijā — ļoti skaista ekskursija. Pabraukājam pa Latviju ar meitu un mazbērniem. Domāju, ka viss ir atkarīgs no paša cilvēka, no tā, kā viņš savu dzīvi ir dzīvojis. Tādas pienāk, un tik piepildītas ir, arī senioru dienas. Jādzīvo ar prieku, no rīta pamostoties ar domu, ka darīšu to un to, ka iešu tur un tur. Man ir jauka meita Inguna, mazbērni Ieva un Ernests. Bet tiem senioriem, kam neviena tuvinieka nav, vajadzētu sākt ar pirmo soli uz dienas centru. Redzēsiet, ka dzīve var mainīties arī uz labu.»

