Ieaudzināts patriotisms nav ar dūrēm izdauzāms — tā ir nemaināma dzīves uztvere. Nesatricināma, patiesi dziļa. Monvīdam Eltermanim bija vien 16 gadu, kad viņš, meklējot iespēju cīnīties par savu Tēvzemi, devās uz vācu militārās izlūkošanas kursiem Kēnigsbergā (tagadējā Kaļiņingradā). Tikai septiņpadsmit, kad viņš kļuva par vada komandieri Talsos saformētajai pašaizsardzības rotai, drīz vien kļūstot arī par sakarnieku Alberta Feldberga vadītajām partizānu grupām Ārlavas un Dundagas pagastā. Arī tagad, 75 gadus vēlāk, viņa uzskati nav mainījušies. Par savu valsti, Dievzemīti, viņš cīnījies, pastāvējis un to turpinās darīt līdz savam pēdējam elpas vilcienam.

Oktobra izskaņā Monvīds Eltermanis atzīmēja 90 gadu jubileju. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī, viņš saņems Viestura ordeni par dalību bruņotā nacionālās pretošanās kustībā.

Bijušā Totalitārisma seku dokumentēšanas centra darbinieka, ilggadējā nacionālo partizānu kustības pētnieka Talsu novadā Jāņa Vasiļevska atsūtītie dokumenti, kas iesniegti Ordeņa kapitulam, vēsta: «Monvīds Eltermanis audzis patriotiski noskaņotā ģimenē, iestājies skautu organizācijā. Mācoties Talsu ģimnāzijā, iestājies Latvijas jaunatnes patriotiskajā organizācijā. 1943. gada nogalē nosūtīts uz vācu militārās izlūkošanas apmācībām Kēnigsbergā. Atgriezies Talsos un pēc Sarkanās armijas izrāviena līdz Baltijas jūrai Tukuma apriņķī 1944. gada jūlija beigās iesaistījās Talsos saformētajā pašaizsardzības rotā, kas komplektējās no bijušajiem aizsargiem un jauniešiem. Viņš kļuva par vada komandieri.

Pēc vācu karaspēka kapitulācijas Kurzemē Monvīds Eltermanis iesaistījās Alberta Feldberga vadītajā nacionālo partizānu grupā, kas darbojās Talsu apriņķa Ārlavas un Dundagas pagastos un to apkārtnē. Viņš bija atbildīgs par sakaru uzturēšanu starp vairākām Talsu apkārtnes nacionālo partizānu grupām.

1945. gada vasarā jaunietis nokļuva grupā Talsciema tuvumā, kurai uzbruka NKGB karaspēka vienība, taču viņam izdevās aiziet no vajātājiem. A. Feldberga grupas sastāvā 1945. gada septembrī Lielsalu purva rajonā piedalījās kaujā ar Padomju Savienības drošības iestādes NKGB karaspēka vienību, kurā uzbrucējiem bijuši vairāki kritušie, Feldberga grupai — divi ievainotie. Monvīds Eltermanis bija bruņots ar «PPŠ» automātu un pistoli. Feldberga un vēlāk Hermaņa vadītajā grupā bija līdz 1945. gada novembrim, kad ieguva viltotus dokumentus ar Haralda Korta vārdu. Viņš strādāja dažādus darbus Tukuma apriņķa mežniecībās, 1946. gada augustā iestājās Aizupes meža tehnikumā, kurā mācījās līdz aizturēšanai 1949. gada 25. aprīlī. Tehnikumā organizēja nelegālu pagrīdes grupu, kura nodarbojās ar pretpadomju propagandu.»

Lai novērstu aizdomas, jaunietis bija iestājies komjaunatnē, tajā ieguva vērtīgu informāciju. Tomēr, bijušās klasesbiedrenes nodots, tika aizturēts. Viņu sodīja ar 25 gadiem soda nometnēs, ieslodzījumā atradies līdz 1956. gada 17. augustam.

Monvīds Eltermanis neslēpj, ka intervijai piekritis, meitas mudināts. Viņa uzsvērusi, ka jaunajai paaudzei jāstāsta par piedzīvoto. Sarunā nešķetinām karavīru gaitas, lielvaru plānus. Par to runāts un aprakstīts vēstures grāmatās. Runājam par cerību uz jauno paaudzi, iegūto dzīves rūdījumu un par prieku dzīvot brīvā Latvijā.

«Mēs bijām baigie naži, bijām pārāki pat par vecās paaudzes latviešiem. Uzskatu, ka mūsu jaunā paaudze veidojas tāda pati,» saka M. Eltermanis. Arī Ulmaņlaikos bijusi daļa cilvēku, kuriem notiekošais bijis vienaldzīgs, bet jaunietis un viņa domubiedri bijuši spēcīgi nacionāli noskaņoti. Kurš gan varētu iedomāties, ka padsmitgadīgs puika zem biezās jakas slēpj ieroci pašaizsardzības nolūkos, vāc informāciju un nekļūdīgi, skrienot cauri mežu masīviem, gādā par sakaru uzturēšanu partizānu starpā. Ar spītu un pārliecību, ka sveša vara nedrīkst sagraut to, ko pēc Pirmā pasaules kara, nedaudz vairāk kā 20 gadu laikā, latviešiem izdevies sasniegt.

«Nezinu, kā pateikties tiem, kas zaudēja dzīvību cīņā ar okupantiem. Kā pateikties tiem daudzajiem partizānu atbalstītājiem, kuri piegādāja ēdienu, apģērbu. Cīnītāji bija ne tikai mežos dzīvojošie — tie bija visi, kuri iesaistījās!

Tā nebija vienkārša iešana mežā, mēs cīnījāmies uz dzīvību un nāvi savas Tēvzemes dēļ. Pats skumjākais, ka krievi nezināja neko, mūs nodeva mūsu pašu bāleliņi, nerēķinoties ar mūsu dzīvībām,» saka M. Eltermanis. Kungs atceras, ka pēc apcietināšanas kā pelavu maiss sists čekas kambaros. Rūgtums par latviešiem, kuri, svešas varas apreibuši, bija gatavi to darīt. «Lielvaras propaganda bija viņus uzveikusi. Arī tagad propaganda nav beigusies — cīņa turpinās, liedzot raidīšanas, publicēšanās iespējas,» spriež Viestura ordeņa kavalieris.

Piedzīvotais nav aizmirsts, bet viņš netur ļaunu prātu. Atgriežoties no apcietinājuma, vairākkārt centies satikt savu nodevēju, bet sieviete vienmēr no sarunām izvairījusies. Kādi bijuši motīvi, paliek neatbildēts — viņa devusies aizsaulē.

Laikabiedru kļūst arvien mazāk, bet Monvīds tic jaunajai paaudzei, tiem, kurus nav skārusi padomju vara. «Novēlu, lai jaunā paaudze vada valsti, lai ieņem atbildīgus amatus! Lai viņi domā citādi — zeme, kurā esi, tā ir tava! Neatkarība nāca grūti, bet mēs to atguvām! Priecājos par no citām varām brīviem 27 gadiem.

Mūsu vidū ir dadži, kas katram kārtīgam latvietim duras acīs, bet ko mēs tur varam darīt? Savā ziņā esam bezspēcīgi, kamēr vecie aizies pensijā, citā pasaulītē, kamēr vietā nāks jauns sastāvs,» saka M. Eltermanis.

Meita Monvīdu mudina rakstīt atmiņu stāstu, taču šis uzdevums nepildās tik raiti, cik gribētos. Kur gan tam sākums un kur beigas? Šķiet, viss sācies ar milzīgu mīlestību. «Bija ideāli par savu valsti, mīlestība pret savu Tēvzemīti. Ja tie ir, tad nāve vairs neko nenozīmē. Esmu pateicīgs par katru nodzīvoto dienu, bet, kopš sāku pildīt sakarnieka pienākumus, mūža beigas mani nav biedējušas. Varbūt tāpēc tik ilgi esmu nodzīvojis? Mani varēja sist, klapēt, dauzīt, sāpes pārdzīvoju. Ko gan no manis varēja izsist? Kāds esmu, tāds palikšu! Es, jauns puika būdams, daudz varēju paciest, smagāk bija tiem, kuri bija stipros gados. Domas un ideāli bija manas labākās zāles — neatlaisties, sakost zobus, būt stingram un spēcīgam! Es aizvien sev atgādinu — Monvīd, tev jābūt stipram!» saka Viestura ordeņa saņēmējs.

No peļķēm notrauktie zirnekļu tīkli, lai atvieglotu padzeršanos, egļu zari gulēšanai, laimīgas sagadīšanās, kopības izjūta, līdz sīkumam izplānota stratēģija, nodevība un izsūtījumā pārciestais. Kā tikko piedzīvots, kā ļoti sens notikums. Kā atgādinājums — neatkarība nav pašsaprotams jēdziens, tā ar plaši atvērtām acīm jāuzrauga un jākopj.

