Ar lustīgu mašīnballi Talsos ieskandēja ražas svētkus 15.09.2017

Sestdien, 9. septembrī, Talsos, Latvijas Lauksaimniecības muzejā, tika atzīmēti īsteni ražas svētki ar nosaukumu «Mašīnball — kulšen un ballešan!». Svētkos bija padomāts gan par tiem, kuri vēlējās baudīt notiekošo un pakavēties atmiņās, gan par tiem, kuriem prāts nesās uz jautrākām izrīcībām.

«Kas tā būt pa ball, ja iekš vien ball nebūt otr ball?

Mums šodien tā ir — Talsu folk­loras kopas «Talsi» un «Tals’ trimiš» vadītājai Lijai Dunskai šodien ir dzimšanas diena. Pateicoties viņas lielajai vēlmei visus sasaukt kopā uz mašīnballi, arī lietus ir atkāpies,» klātesošos uzrunāja pasākuma vadītāji Antra un Uģis Puriņi. Par jautru garastāvokli svētku apmeklētājiem gādāja ne vien abi jubilāres vadītie kolektīvi, bet arī Laucienes folkloras kopa «Trejteka», «Dreņģeri» no Bauskas novada Codes pagasta, folkloras kopa «Pūnika» no Popes, «Vecsaule» no Vecsaules pagasta Zemgalē un «Sītava» no Ventspils novada Puzes.

«Nezinu, vai Lijai vai šiem svētkiem par godu, bet laiks ir vienkārši brīnišķīgs! Lai skan dziesmas maizei, rudziem, miežiem, alum un visam pārējam!» vēlēja folkloras kopas «Sītava» vadītāja Lienīte Čače.

Svētkus kuplināja arī tirdziņš,

kurā andelējās amatnieki un mājražotāji. Tirgū varēja satikt gan Valdemārpils un Upesgrīvas mazpulcēnus, kuri piedāvāja sēnes, pašu audzētus zaļos zirnīšus un citus gardumus, gan iegādāties rotas, lakatus, šalles, adījumus, tamborējumus, ogas, dārzeņus, vīnu, maizi, marinētas paipalu olas un citus brīnumus.

Pasākuma vadītājs Uģis Puriņš, kurš bija iejuties saimnieka lomā, dalījās ar rakstnieces Rasmas Dziļlejas-Sinātes atmiņām par kulšanu Talsu novadā no 1925. līdz 1935. gadam. Drīz pēc tam interesentiem bija iespēja pašiem savām acīm redzēt, kā kulšana noritēja agrāk. To ar kuļmašīnas «Imanta» palīdzību nodemonstrēja muzeja darbinieki, bet svētku izskaņā saimnieks un saimniece pēc labi padarīta darba sumināja folkloras kolektīvus un visus aicināja baudīt zupu.

Ideja par šādu svētku

rīkošanu aizsākusies pagājušajā gadā. «Tikām aicināti uz Piejūras brīvdabas muzeju, kur notika līdzīgs pasākums. Ventspilnieki bija nodrošinājuši tehniku, savukārt mēs vadījām izklaidējošo programmu. Kopīgi strādājot, radās doma — kāpēc nesarīkot ko līdzīgu Talsos?

Mums ir ļoti laba bāze, tāpēc izlēmām pamēģināt. Visu gadu kultivējām un apstrādājām ideju un sadarbībā ar Talsu tautas namu strādājām, lai šāds pasākums varētu notikt,» pēc mašīnballes «Talsu Vēstīm» atklāja tās organizatore Lija Dunska. «Visumā esam ļoti apmierināti un jau plānojam, ko varētu uzlabot nākamajā gadā. Gatavošanās procesa laikā divi kolektīvi atteicās piedalīties, bet ar to ir jārēķinās. Protams, ja nākamajā gadā rīkosim kulšanas svētkus, aicināsim citus kolektīvus, lai būtu dažādība. Cilvēkiem patika rotaļas, kurās varēja darboties gan bērni, gan pieaugušie, un visus vienoja tautas zupa, jo mašīnballe bez kārtīgas ēšanas nav iedomājama. Cilvēki bija ļoti atsaucīgi — gāja rotaļās, bija ieinteresēti kuļmašīnas darbībā un visur aktīvi iesaistījās.»

