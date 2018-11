Ar koncertprogrammu «Ģēnija jaunība» ieskandina atjaunoto koncertflīģeli 06.11.2018

25. oktobrī Talsu tautas namā ar koncertprogrammu «Ģēnija jaunība» uzstājās izcilais latviešu pianists, daudzu starptautisko konkursu laureāts Vestards Šimkus un Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā.

Koncerta programmā izskanēja vairāku Vīnes klasiķu radītie pirmie meistardarbi — Jozefa Haidna 1. koncerts klavierēm un orķestrim do mažorā, Volfganga Amadeja Mocarta 1. koncerts klavierēm un orķestrim fa mažorā un Ludviga van Bēthovena 1. simfonija do mažorā.

Brīnišķīgās un dvēseliski pacilājošās koncertprogrammas laikā tika ieskandināts arī atjaunotais Talsu tautas nama koncertflīģelis, par kura atjaunošanu Talsu tautas nama direktore Dace Obodovska pirms koncerta sacīja lielu paldies Talsu novada pašvaldībai, kas arī atbalstīja šī koncerta norisi, kā arī koncertflīģeļa restauratoram Jānim Kalniņam.

Koncerta starplaikā

«Talsu Vēstīm» bija iespēja tikties ar pašu izcilo un harizmātisko pianistu Vestardu Šimkus klātienē, lai uzdotu viņam dažus jautājumus.

— Talsu tautas namā uzstājaties pirmoreiz. Kādas bija jūsu izjūtas, pirmoreiz esot uz vēl nezināmas skatuves un ieskandinot nupat restaurēto koncertflīģeli?

— Es vienmēr ar raizēm braucu spēlēt uz katru vietu, kur agrāk neesmu spēlējis, jo nekad nezinu, kāds flīģelis tur būs. Arī Talsu tautas namā šī man ir pirmā uzstāšanās, un man bija pārdomas par to, kāds gan flīģelis šeit būs. Bet koncerttūres organizētāji bija parūpējušies par to un noskaidrojuši, ka visās koncerttūres vietās būs koncertam atbilstoši instrumenti. Uzticējos organizētājiem un acīm redzami, ka man nav nācies vilties. Tiešām šis instruments bija ļoti labā stāvoklī, un es biju patīkami pārsteigts par to, cik niansēti tas bija apkopts un restaurēts. Man bija ļoti patīkamas izjūtas spēlēt un tā nemaz tik bieži negadās. Es tiešām no sirds apsveicu Talsu iedzīvotājus, ka jūsu tautas namā ir tik labs instruments.

— Šovakar jūsu un Liepājas simfoniskā orķestra atskaņotajā koncertprogrammā «Ģēnija jaunība» dzirdējām pasaulslavenu komponistu tik bieži nedzirdētus klavierkoncertus. Kā izvēlējāties tieši šos darbus?

— Šo koncertprogrammu man jau pirms vairākiem gadiem piedāvāja diriģents Atvars Lakstīgala, un es ar lielāko prieku piekritu to spēlēt, jo tie ir salīdzinoši mazpazīstami un reti spēlēti šo ļoti populāro komponistu klavierkoncerti. Tas vien jau mani ļoti interesēja, jo mani interesē mūzika, ko radījuši izcili ģēniji, bet kas varbūt nav tik populāra un nav šo mākslinieku populārāko skaņdarbu listē, jo man brīžiem ir sajūta, ka skaņdarbs īpaši populārs kļūst tikai laimīgas sagadīšanās dēļ. Tāpēc es arī ar lielu interesi iemācījos šos klavierkoncertus. Tā ir 18. gadsimta vidū tapusi mūzika, kas J. Haidna gadījumā ir pat ne gluži klasicismam raksturīga. Tā drīzāk ir raksturīga iepriekšējām desmitgadēm, kad bija vēl baroka mūzikas stils, Johana Sebastiana Baha, Georga Frīdriha Hendeļa un Antonio Vivaldi mūzikas valoda.

Savukārt Volfganga Amadeja Mocarta gadījumā tas ir vienpa­dsmitgadīga brīnumbērna tāds ļoti talantīgs plaģiātisms, jo šo mūziku patiesībā Mocarts nav rakstījis pats. To ir rakstījuši dažādi citi Mocarta laikabiedri, jau pieauguši komponisti. Mocartam viņu mūzika ļoti patika, un viņš dažus viņu skaņdarbus pārstrādāja šajā klavierkoncertā. Tad nu tas, ko mēs šovakar šeit dzirdējām, ir tikai nedaudz Mocarts. Tā kā šajos — gan Haidna, gan Mocarta — skaņdarbos ir tādas vietas, kur rakstīts «solista kadence», un solistam ir vienkārši jāspēlē kaut kas pašam no sevis, jāimprovizē vai jāsakomponē šīs kadences, tad es arī to ļoti labprāt darīju, jo esmu komponists un komponējošais pianists. Tas ir ļoti radošs process. Katrs no šiem atskaņotajiem klavierkoncertiem bija divu vai pat triju un četru komponistu veikums, ko jūs šovakar dzirdējāt.

— Mūsdienās daudzi klasiskās mūzikas komponisti un izpildītāji arvien vairāk pievēršas ne tikai klasiskajai un akadēmiskajai mūzikai, bet arī estrādes mūzikai un dažādiem populārās mūzikas stiliem. Kas ir tas, kas jūs saista tieši klasiskajā mūzikā?

— Mīlestība uz klasisko mūziku man ir bijusi gluži vienkārši jau ļoti agri. Jo agrāk tā dzimst, jo noturīgāka tā ir. Kad man bija deviņi un desmit gadi, klausījos meistarīgu pianistu ierakstus vecās skaņu platēs, ko es atradu sava tēta kolekcijā. Klausījos tās aizgūtnēm katru dienu ar lielu baudu un domāju — kāpēc es tā nevaru spēlēt? Es vingrinājos ar mērķi ne tikai spēlēt kā viņi, bet arī pārspēt viņus. Es zinu — it kā nesasniedzams mērķis, bet tādus mērķus izvirzīt man tiešām patika, jo tā mūzika, ko viņi spēlēja, bija, protams, klasiskā mūzika. Tā bija mūzika, kas ar savu daudzslāņainību un niansētību man nekad neapnika. Mūzika, kurā katru reizi, to klausoties, varēju atrast arvien jaunas un jaunas nianses. Un tā bieži vien nav popmūzikā vai citos neakadēmiskajos žanros, kad mūzika varbūt daudz tiešāk uzrunā klausītāju pirmajā klausīšanās reizē, bet pēc tam tā mēdz dažkārt apnikt. Ar klasisko mūziku tā nav — ja mēs patiešām uzmanīgi klausāmies katru skaņdarbu, tur ir tik daudz kas iekšā. Manī dzima izaicinājums līdzināties izciliem pianisma meistariem no vēstures. Tāpēc arī viņu spēlētā mūzika man šķita dabiska viņu pianisma mākslas sastāvdaļa. Mani arī nekad neinteresēja nekas ārpus klasiskās mūzikas.

Savukārt šodien, ja mēs runājam par tagadni, esmu ne tikai izpildītājmākslinieks. Esmu arī komponists, improvizētājs. Es radu mūziku, kas dzimst šodien, un man ir tāda sajūta, ka es nevaru to radīt tādu, kāda tā ir bijusi kādreiz, klasiskajā laikmetā, jo vienkārši cilvēki un cilvēku uztvere, un galu galā es pats vienalga, cik ļoti norobežojos no populārās mūzikas, jebkurā gadījumā tieku ietekmēts no tās. No tā, ko mēs visi dzirdam sev apkārt augu dienu. Tas nav nekas slikts. Radošam mūziķim ir ļoti svarīgi izteikt sava laika garu un rezonēt ar to. Tieši tāpēc es nenovēršos no kādas mūzikas tikai tāpēc, ka tā nav klasiskā mūzika. Atzīšos, ka gan neklausos ikdienā kaut ko no neakadēmiskās mūzikas. Kaut gan nē — džezu es klausos ļoti bieži un uzmanīgi. Bet tanī pašā laikā man nav aizspriedumu vai iebildumu pret tādu mūzikas valodu, kas nav raksturīga klasiskajai mūzikai, jo es radu mūziku šodien. Man ir svarīgi saprast, kā šodiena izklausās. To var saprast, tikai nenorobežojoties no tā, kas mūsdienās top.

— Kādi šobrīd kā radošam komponistam ir jūsu tuvākie nākotnes plāni?

— Šis gads man ir bijis ārkārtīgi noslogots komponēšanas ziņā. Ir bijuši pasūtīti pieci jaundarbi, no kuriem četrus šobrīd jau esmu veicis. Tas ir ļoti daudz. Pat aktīvi rakstošiem vecāka gadagājuma komponistiem vienā gadā tas ir ļoti liels skaits.

Mans mērķis šobrīd ir tikt galā ar man doto lielo uzdevumu. Tā ir mūzikas komponēšana vienai 1928. gada Čārlija Čaplina mēmajai filmai «Cirks». Šo mūziku es pats arī izpildīšu dzīvā koncertkino seansā kinoteātra «Splendid Palace» jubilejas pasākumā 19. decembrī. Tas ir mans šī brīža tuvākais nākotnes plāns.

Protams, mana ļoti liela aizraušanās un man simpatizējoša joma ir kino mūzika. 26. oktobrī «Rīgas starptautiskajā kino festivālā» nāks klajā lietuviešu spēlfilma «Elpa marmorā», kurā skan manis komponēta orģinālmūzika. Šī mūzika ir arī nominēta Nacionālajai kino balvai «Lielais Kristaps», par ko man ir ļoti liels prieks. Zinu, ka kino mūzika manā interešu lokā būs arī nākotnē.

Vestarda Šimkus un Liepājas simfoniskā orķestra koncertprogrammu «Ģēnija jaunība» vēl iespējams dzirdēt klātienē šodien, 31. oktobrī, Auces novada kultūras centrā, 1. novembrī Daugavpilī, Vienības namā, 2. novembrī Alūksnes kultūras centrā un 3. novembrī Siguldas koncertzālē «Baltais flīģelis».

