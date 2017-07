Ar katru vainu pie ārsta neskrien 28.07.2017

Tamāra Kļaviņa

Saldus novada Jaunauces pagasta “Šarlotē” dzīvo MĀRA PLUĢA ģimene. Līdz pagasta centram, kur divreiz mēnesī pieņem ģimenes ārsts, ir trīsarpus kilometri. Māris, līdzīgi kā daudzi Latvijas iedzīvotāji, atzīst, ka bez liekas vajadzības nemaz dakteri netraucējot.

“Šarlote”, kādreizējās muižiņas vieta, atrodas nomaļus no Jaunauces – Grīvaišu ceļa Kokmuižas virzienā, un ģimene dzīvo vairāk nekā 100 gadu senas muižas kalpotāju mājas vienā galā. Attālums līdz Aucei, kas ir tuvākā pilsēta, 14 kilometri, līdz Ezerei, kur ģimenes ārste strādā ik dienu, 25 kilometri, bet līdz novada centram Saldum apmēram 55 kilometri.

Pusēnā žāvējas nesen plūktu nātru bunte. Tās vistām, ziemā noknābā, līdz paliek pliki kāti. Lai uzturētu veselību, dabas zālīšu vākšana vasarā ģimenei ir bezmaz obligāta. Tās derot gan profilaksei, gan ja gadās saslimt. Mammītei jau 85 gadi, viņam un sievai kāds strēķis pāri 60. Māris saka: veselība puslīdz turas. Mammīti gan pirms dažiem gadiem nācies vest uz Auci pie dakteriem, taču kopš tās reizes vairāk nav bijusi.

Laucinieki esot pacietīgi, ar katru vainu pie dakteriem nesteidzas. Kad sāk sāpēt kājas, Māris pasmērē populāro zirgu smēri. Kādēļ neārstējas nopietnāk? Vīrietis atmet ar roku – to var atļauties, ja makā vai kontā pietiekami liela naudas summa. Vispirms jātiek līdz ārstam. Vietējie, jaunaucnieki, lielākoties vēršas pie ģimenes ārstes Bergas, kas uz Jaunauci divreiz mēnesī atbrauc no Ezeres. Citi izvēlējušies ģimenes ārsti kaimiņpagastā Rubā, bet daļa kaimiņu novadā Aucē.

M. Pluģis stāsta, ka tiem, kam nav sava auto, pašlaik ir sarežģīti kaut kur aizbraukt. Skolas laikā vieglāk, jo uz Auci kursē skolēnu autobuss, un Auces novada pašvaldība neliedz ar to aizbraukt. Pēcpusdienā ar to pašu autobusu atgriežas mājās. Vasarā tādas iespējas nav, satiksmes autobuss pa Kokmuižas ceļu nebrauc. Aucē strādā ne visu jomu speciālisti, reizēm jāmēro ceļš uz Dobeli ar pārsēšanos Aucē.

M. Pluģim savas automašīnas nav, bet ja vajadzētu braukt pie ārstiem, aizvestu dēls. Māris smejas, ka ar dakteriem cenšas nesaistīties kopš pirmajām dzīves dienām, pat piedzimis mājās. Tomēr, viņaprāt, ģimenes ārstam vajadzētu būt vismaz sazvanāmam arī ārpus pieņemšanas laika. Var jau zvanīt konsultējošam dežūrārstam Rīgā, taču viņš svešs, nezina pacienta slimību vēsturi.

“Nosūtījums uz izmeklējumiem nozīmē, ka jābrauc, kur tie pieejami. Par braukāšanu jāmaksā, par izmeklējumiem jāmaksā. Daži ir ļoti dārgi un arī ilgi jāgaida rindā. Ārsts izraksta zāles, tās dārgas. Gadās, ka kļūdaini nosaka vai vispār nevar noteikt diagnozi, tad sūta pie nākamā ārsta, tas atkal pie cita. Ja gribi slimot, aizej pie daktera,” ironizē jaunaucnieks. Viņam radies iespaids, ka veselības aprūpē pacients reizēm ir kā izmēģinājuma trusītis. Medicīnas pakalpojumi izmaksā ļoti dārgi, bet laukos rocība vairumam maza. Ja nepieciešama operācija, tās apmaksai, pārdodot labu govi, naudas nepietiek. Tādēļ cilvēki izvēlas ciesties un kaites ielaiž. Māris Pluģis spriež, ka nākotnē situācija laukos būs vēl sliktāka, var pietrūkt ģimenes ārstu, jo jaunie dakteri nomales neizvēlas.

Pie zobārstiem viņš nebraucot un, ja vajag, zobu izraujot pats. Tā sacīt – pašapkalpošanās. Paskaidro, ka padomju laikā dienējis ziemeļos, tur aktuāla bijusi cinga, kuras dēļ izkrīt zobi. Viņam no mājām sūtīti sīpoli, ķiploki, tā izdevies zobus saglabāt. Nu tie sāk kustēties. Ja brauks pie zobārsta, par izraušanu jāmaksā 20 līdz 30 eiro, viņam tā ir liela nauda.

